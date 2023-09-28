Больше не непризнанные: Нагорный Карабах прекратил свое существование

Утром 28 сентября 2023 года президент непризнанной республики Нагорный Карабах Самвел Шахраманян подписал указ о том, что государство окончательно прекратит свое почти тридцатилетнее существование 1 января 2024 года, сообщает «Sputnik Армения».

Согласно указу, исходя из «приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха — Прим. ред.)», а также учитывая договоренность между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) и Азербайджаном, до этого дня распускаются все организации, которые находятся в их ведомственном подчинении.

Дни Нагорного Карабаха сочтены. Почему так долго и не сразу — ждать еще три месяца?

Переходный период

«В первую очередь трехмесячный срок обусловлен сложными процессами предстоящей реинтеграции населения: так называемый переходный период, когда в один момент невозможно все взять и остановить, тем более в таком остром вопросе. Поэтому ближайшие месяцы будет активно работать специально созданная комиссия, также необходимо выстроить новые институты, подготовить нормативности-правовую базу и так далее», — объясняет интернет-изданию «Подмосковье сегодня» специалист по международному праву, кандидат юридических наук Марина Силкина.

Казалось бы, все эти годы жители и власти Карабаха готовились к тому, что однажды им придется отстаивать свою независимость. А в итоге последний конфликт продлился всего один день и закончился безоговорочной победой Баку.

К сожалению, погибли российские миротворцы. А за прошлые две войны погибли еще десятки тысяч человек как с той, так и с другой стороны. Военнослужащие, гражданское население.

Чем запомнилась никем не признанная Карабахская республика, как жила она эти тридцать лет и почему в итоге так и не смогла доказать свое право на суверенное существование?

«Нас никто и никогда не сможет их понять»

Вертолет низко летит через Лачинский коридор, соединяющий Арцах с Ереваном. Внизу мелькают крошечные буферные села — серая зона, где нет ни Азербайджана, ни Армении. Там живут обычные люди. Эти районы были распределены по кругу от Степанакерта. Их легко можно было взять в блокаду со всех сторон.

Делегация российских журналистов и писателей летела в Нагорный Карабах в Дни русской культуры в Армении спустя годы после окончания Первой Карабахской войны, продолжавшейся с 1992 по 1994 годы.

«Снова в поле чистом кто-то стонет, / а над ним кружится воронье… / Никакая родина не стоит / тех, кто умирает за нее», — выразительно произносит со сцены известная поэтесса Инна Кабыш. Она специально выбрала это стихотворение, чтобы показать свою солидарность с жителями Карабаха.

Зрители замерли. Нехорошая звенящая тишина. Это были сильные стихи, но они совершенно не к месту.

После окончания концерта никто не хлопал. И красивая седая женщина, полковник Жанна Галстян, легендарная личность и героиня Карабаха, высказывает свое возмущение. Говорит, что «никто и никогда не сможет их понять». Потому что не были в их шкуре.

Все это время непризнанный Карабах существовал без полутонов и полусмыслов. Не примирялся и не прощал. Был в положении осажденной крепости. Карабахцы — это ни в коем случае не армяне по менталитету, не стоит их смешивать. Это безрассудные смельчаки. После боя в 1992-м они рвали траву в придорожной пыли, заворачивали ее в лепешку и ели, спасались от голода. Другой еды просто не было.

Своих детей все эти тридцать лет карабахцы воспитывали в парадигме «Родина или смерть». Маленькие солдаты, марширующие с утра до вечера по улицам в камуфляже, с молоком матери впитывали все это.

А мирную формулу решения застарелого конфликта так никто предложить и не смог.

Уйдут ли русские

Локальные обострения между Азербайджаном и НКР продолжались все эти годы. Армения, кстати, всегда стояла в стороне. В отличие от той же России, которая в вопросе защиты русскоязычного Донбасса в 2022 году сделала важный шаг: признала и присоединила ЛДНР.

Вот и сейчас премьер Армении Никола Пашинян не участвовал напрямую в переговорах между руководством Баку и Степанакерта.

«Заметьте, ни одна из властей Армении, ни предыдущий президент Саргсян, ни нынешний премьер Пашинян не захотели брать на себя ответственность за происходящее. Пашинян своей риторикой так вообще, вероятно, хочет сделать крайней Россию, которая, по его мнению, должна была вмешаться. Но наши миротворцы и так помогали эвакуации мирных жителей Карабаха, несколько человек при этом героически погибли», — проясняет ситуацию интернет-изданию «Подмосковье сегодня» высокопоставленный офицер спецслужб РФ, попросивший не называть свою фамилию.

Он занимался этой темой те же тридцать лет. Эксперт добавляет, что российская военная база и без того стоит в Гюмри. Границу между Арменией, Азербайджаном и Ираном также охраняют погранвойска РФ — стоят в пятнадцати километрах от города Мегри.

Если быть точнее, то российские миротворцы контролируют только внешнюю границу — с Ираном. Азербайджанцы с армянами в районе Нахичевани разбираются сами. А объединяет всех река Аракс. Бурная и неспокойная.

«У нас между несколькими странами СНГ подписан договор о коллективной безопасности. Но на саму Армению, которая является членом ОДКБ, никто не нападал и законно вмешаться причин не было», — подчеркивает силовик.

Как известно, в обмен на непризнание Арменией Карабаха Запад признает геноцид армян в 1915 году. Так что это выгодно обеим сторонам. Было бы странно, если бы крайней в этом процессе вдруг оказалась Россия, как это хотят представить.

«Я знаю крупных американских бизнесменов с армянскими корнями, которые в начале 90-х бросали бизнес, бросали все и уезжали сражаться за Карабах. Эти люди выкладывали целые состояния. Содержали на свои деньги отряды, которые освобождали Шушу и разблокировали от азербайджанских войск Кельбаджар — Лачинский коридор — в 1992-м году», — продолжает офицер.

Он настаивает на том, что сейчас наступили новые времена. Мир, в том числе и в Закавказье, становится другим, и это тоже нужно учитывать. России необходимо соблюдать свои интересы, которые не стыкуются с интересами нынешних властей Армении, откровенно смотрящих на Запад.

С кем вы, армяне?

«Что касается российско-армянских отношений, то, вероятно, в будущем их вектор существенно не изменится, так как это всегда была зона наших исконных интересов. Премьеры приходят и уходят, а дружба народов остается. Однако для руководства армянской стороны это решение, на мой взгляд, дает некий сигнал, чтобы задуматься: с теми ли они? Что ждет их дальше?», — заключает наш эксперт Марина Силкина.

А из Нагорного Карабаха тем временем уехало уже почти 80 тысяч человек, которые не хотят становиться гражданами Азербайджана ни при каких условиях. Об этом 28 сентября сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян. Предполагается, что людской поток будет продолжен и, по разным оценках, Арцах покинут до 90% его нынешнего населения.

По данным на 2017 год, в Карабахе проживало 147 тысяч человек, более 99% из них — этнические армяне.

Ранее Азербайджан подтвердил арест одного из лидеров бывшей непризнанной республики Варданяна.