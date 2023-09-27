В погранслужбе Азербайджана подтвердили арест Варданяна

Пограничная служба Азербайджана подтвердила арест российского бизнесмена и экс-государственного министра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна при попытке выехать в Армению через ППП «Лачин».

По данным ведомства, Варданяна доставили в Баку. Также погранслужба опубликовала фото с задержанным Варданяном.

«Двадцать седьмого сентября на Лачинском КПП <...> задержан незаконно прибывший на территорию страны (в Карабах – прим. ред.) Рубен Варданян», – говорится в сообщении погранслужбы Азербайджана.

О том, что Варданян не выходит на связь, накануне сообщила его супруга Вероника Зонабенд. РБК она рассказала, что он был задержан при попытке въехать в город Горис Сюникской области Армении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о задержании Варданяна, заявил, что Кремль такой не располагает.

Варданян является основателем инвестиционной компании «Тройка диалог». Он вел бизнес на территории России. Также стал первым президентом Московской школы управления «Сколково». Предпринимателя назначили госминистром Нагорного Карабаха в ноябре 2022 года. На этом посту он находился до февраля 2023 года.

В сентябре прошлого года Варданян заявлял, что хочет отказаться от российского гражданства и переехать на постоянной основе в Нагорный Карабах. Сейчас регион полностью перешел под контроль Азербайджана.

О том, что Ереван готов признать Карабах территорией Азербайджана, премьер-министр Армении заявлял еще в мае 2023 года. Тогда он подчеркнул, что армянская сторона сделает это при условии соблюдения прав армян.

По данным армянских властей, в Армению из Нагорного Карабаха с 19 сентября прибыло 42 500 беженцев. Они обеспечиваются жильем и питанием.