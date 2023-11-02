«Человек в партнере может искать родителя»: выяснилось, в каком возрасте нужно переезжать от мамы с папой

Рано или поздно любой человек сталкивается с необходимостью покинуть «родительское гнездо» и начать самостоятельную жизнь, ответственность за которую целиком и полностью ляжет лишь на его плечи. Насколько необходим процесс сепарации от родителей и как его осуществить, разберемся в нашем материале.

Экзистенциальный психолог Екатерина Медведева рассказала о негативных последствиях отсутствия сепарации и назвала наиболее подходящий для переезда от родителей возраст.

Позиция ребенка

Сепарация — это психологический процесс, во время которого происходит эмоциональное отделение ребенка от родителей и развитие его самостоятельности.

Психолог рассказывает, что процесс сепарации начинается практически с самого рождения. Сначала ребенок учится ходить и говорить, становясь более автономным. Затем начинает развивать свои навыки и приспосабливаться решать проблемы своего возраста самостоятельно.

«Ошибочно полагать, что сепарация — это переезд из отчего дома в свое собственное жилье. Многие люди, живя в своей квартире, продолжают напрямую зависеть от мамы с папой, все так же занимая позицию ребенка в отношениях с ними», — отметила Медведева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Безусловно, переезд, как и свой заработок, является одним из важнейших этапов сепарирования, но конечным итогом этого психологического процесса должно стать формирование в себе позиции взрослого, позволяющей выйти на равный уровень со своими родителями, добавила эксперт.

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Позиция взрослого

Зачастую этому психологическому процессу препятствует не только нерешительность человека взять ответственность за себя и свои действия, но и давление родных, которые не готовы отпустить «птенца из гнезда». Для них сепарация также может стать затруднительной.

Несмотря на это, отделение от родителей крайне необходимо. Если этого не произошло, такой человек в будущем не сумеет построить нормальных отношений и завести семью, так как будет оставаться ребенком в психологическом смысле.

«Такой человек даже в партнере может начать искать родителя, что не является нормой. Здоровые отношения должны выстраиваться с позиции двух взрослых людей», — подчеркнула собеседница.

Психолог утверждает, что четких рекомендаций касательно возраста для переезда от родителей нет. Человек должен сам почувствовать готовность к самостоятельной жизни.

«Но обычно это происходит в возрасте 20-23 лет, когда человек получает образование и находит постоянную работу по выбранному профилю. Когда он, наконец, чувствует твердую почву под ногами», — подытожила Медведева.

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