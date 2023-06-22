«Через окошко в гробу видела, что Андрей улыбается»: молодой лейтенант погиб под обстрелом на СВО

Андрей Быков погиб в зоне проведения СВО в свои 24 года. Он заряжал танки в Харьковской области, когда начался минометный обстрел. Андрея ранило, его попытались эвакуировать, но не успели — мина прилетела в танк.

Будущий офицер родился в городе Костроме. Как говорит его мать Светлана, мальчик рос веселым, ласковым и беспроблемным ребенком. С младенчества всем улыбался, очень рано заговорил.

Если прав, то не свернет

«Всегда, если на улице не зима, то наберет цветочков для меня: одуванчиков, клевера или просто ярких листиков, чтобы порадовать. Уже взрослый, дарил красивые букеты, а если на расстоянии, то с доставкой», — делится Светлана с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В спорте Андрей был с 4-х лет, занимался гимнастикой и каратэ: к 16 годам он дошел до коричневого пояса. На все соревнования Быковы ездили все вместе.

«Как-то читала его сочинение, написанное в школе, там были такие строчки: «Однажды был тяжелый бой, я понимал, что проигрываю, но потом вдруг сквозь крики болельщиков я слышу мамин голос, который просит поверить в себя. И я выиграл этот бой!» — вспоминает наша собеседница.

Андрей успевал и в учебе: участвовал в олимпиадах по английскому и математике. В старших классах загорелся волейболом и баскетболом, участвовал в межрегиональных соревнованиях. После окончания школы парень поступил в военный учебный центр при Костромском госуниверситете.

«Всегда был душой компании, в школе, универе. Андрюша был — говорю «был», и все внутри отвергает это слово — веселый, заводной. Его окружали замечательные друзья, а еще у Андрея было обостренное чувство справедливости. Я пыталась донести, что в мире много серых оттенков, но если сын понимает, что он прав, то никогда не свернет», — отмечает женщина.

Фото: [ из личного архива семьи Быковых ]

«Не говори маме»

Когда Андрею было 15 лет, родился его младший брат. Андрей сам выбрал имя — Дима, отмел все предложенные родителями варианты. Помогал маме по хозяйству, когда она уставала с младенцем, а потом стал главным авторитетом для Димасика, всегда угадывая с подарками.

За будущей женой Быков ухаживал красиво. Спрашивал маму, что лучше преподнести и как — вплоть до цвета бантика на упаковке.

«Смотря на них, у меня замирало сердце, было ощущение, что они созданы друг для друга. Поженились после окончания университета и поехали по распределению в Московскую область, Таманскую дивизию», — говорит Светлана.

После учебы в вузе Андрей в звании лейтенанта отправился служить в зенитный ракетный полк. Потом проходил повышение квалификации. В итоге в конце января 2022 года стал старшим лейтенантом в танковом полку. Однако в зону спецоперации он попал только 11 октября.

«Андрей был ответственным за доставку боеприпасов танковым подразделениям на СВО. До последнего уговаривал папу по телефону мне не говорить, но папа сказал: «А когда мама узнает, что ты там, она меня прибьет, мы за всю жизнь друг друга никогда не обманывали, так нельзя», — вспоминает Быкова.

Светлана решила, что должна обнять и проводить сына без слез. Но потом, по признанию женщины, она выла, как не воет ни один зверь. Она не подпускала дурные мысли, а Андрей на прощанье обнял всех до хруста косточек и кинул фирменный взгляд через плечо со своей волшебной улыбкой.

Фото: [ из личного архива семьи Быковых ]

Лейтенант Улыбака

Солдаты, которые были под командованием Андрея, вспоминают своего молодого офицера.

«Быкова прозвали лейтенант Улыбака, ведь он всегда был радостный, добрый, на позитиве. Сразу это поняли и пользовались этим в меру! Разрешал многое, и даже когда на складах убирались, много смеялись и разговаривали», — пересказывает слова товарищей мама.

Когда сын уехал на СВО, Светлана начала каждый день молиться. В редкие звонки Андрей успокаивал родных. Всегда: «У меня все хорошо, я ж не впереди». И в каждом сообщении сердечно, обязательно: «Люблю вас очень!».

«Как нам сказали потом, каждый день он доставлял боеприпасы. А 31 декабря утром мы списались и попрощались до вечера. Но сообщения не было. Я была сама не своя, ходила с телефоном в ожидании. Собрала маленький стол только из-за Димы, а сама хотела закрыть глаза и телепортироваться к Андрею», — делится Быкова.

Женщина то выла, то читала молитвы, то созванивались с невесткой, которая тоже не знала, куда себя девать.

«Вечер, звонок папе. И вопль, ужасающий вопль папы. Дальше я помню отрывки: «скорая», родные, жилетка Андрея, я ее качаю на руках и пою песню, что пела Андрюшеньке, когда его будила: «Солнышко мое, вставай, ласковый и такой красивый!». Осталась только большая надежда на ошибку», — смахивает слезы Светлана.

Но лейтенанта привезли 23 января, показали лицо сына через окошко в гробу.

«И даже здесь, через маленькое окошечко я увидела, что он был с улыбкой. Мы до сих пор живем, как в кошмарном сне. И ждем, что скоро нас разбудит наш Андрюша, товарищ лейтенант Улыбака», — вздыхает мать.

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