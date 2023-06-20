«Люди на улице стояли и смотрели, сколько льется из меня крови»: боец с позывным «Ангел» рассказал о ранении на СВО

У бойца по прозвищу Ангел случилось ранение: его подбил вражеский дрон. Однако в больнице мужчина оказался далеко не сразу. О том, как происходила его эвакуация с поля боя, он рассказал нашему корреспонденту.

После взрыва гранаты у Ангела сильно кровоточила нога. Из-за большой потери крови ему стало плохо. Но прежде чем доброволец потерял сознание, он успел вызвать своих.

Тянули веревками под обстрелом

Забывчивость на передовой может быть смерти подобна. В тот роковой день наш собеседник забыл рацию. Благо, в кармане лежал телефон. Как говорит Ангел, он позвонил командиру, тот связался с другими бойцами. И в итоге сослуживцы подвязали раненого Ангела под бронежилет, чтобы не рисковать лишний раз под обстрелом, и потянули бойца в кусты.

«Пришел в себя, а меня уже кто-то тянет. Влево, вправо смотрю — никого. Сначала не понял, думал, кажется. Потом уже сообразил, когда меня подтянули ближе. Ребята из группы эвакуации вчетвером меня выносили», — говорит доброволец журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сначала сослуживцы подумали, что Ангел относится к легким «трехсотым» (раненым — Прим. ред.), ведь под штанами и ботинками было ничего не видно. Но у нашего собеседника нога сильно болела, и идти три километра до места, куда приезжает машина за ранеными, он не мог.

«Меня принесли к генератору, где заряжают батареи. Немного подлечили, перевязали и положили на плащ-палатку. Начали тащить, но начала работать артиллерия. Видимо, нас заметил дрон. Нас было пятеро, и для них это счастье — разнести группу эвакуации. Работал миномет, и взрывы были в 10—15 метрах от нас», — вспоминает Ангел.

Бойцы затянули раненого в посадку и спрятали под бревном, укрыв ветками. Сами разбежались по окопам, продолжает доброволец. Когда обстрел подуспокоился, Ангела вытащили опять на тропу и дошли до другой позиции.

Фото: [ Пресс-служба Минобороны РФ/Пресс-служба Минобороны РФ ]

Снова дроны

А обстрел все продолжался. Ангела опустили в блиндаж, где спрятались и остальные. Ждали еще минут 40, добавляет солдат. К тому моменту ребята уже почти добрались до пункта сбора на эвакуацию. Оставалось преодолеть большой прогал, но сделать это было непросто, потому что по следу бойцов летели два украинских беспилотника.

«Одна «птичка» прилетела, сбросила пару ВОГов (снаряды для гранатомета — Прим. ред.), потом вторая. Наши по ним начали стрелять, их отогнали, но потом прилетели еще два дрона. Когда меня в очередной раз затягивали в блиндаж, метрах в трех от товарища взорвался ВОГ, но, слава богу, его не зацепило», — отмечает Ангел.

В этот момент еще подъехала группа российских военных и прибыла машина эвакуации. Раненого погрузили в машину, а сопровождающие оставались на улице. И тут снова крики: «Воздух!». Один из БПЛА успел сбросить одну гранату возле машины, и Ангел решил, что находиться внутри небезопасно. С перепугу выпрыгнул оттуда на обе ноги, рассказывает боец, и его пронзила резкая боль. Почти все попрятались в блиндажи, оставались только трое вместе с ротным командиром, которые стреляли по «птичкам».

«Вроде даже их сбили, но я точно не знаю. В общем, их прогнали, а меня погрузили обратно в машину. Дорога была ужасная, трясло нещадно. И хоть водитель извинялся за каждую кочку, и это была не его вина, было очень больно. Надо поскорее выехать оттуда. Приехали в город на перегрузку», — говорит Ангел.

Фото: [ Кадр из видео. Социальные сети ]

Залил улицу кровью

В городе, прямо на улице у аптеки, машину с передовой встречал местный автомобиль.

«Изначально, когда перегружали, не думали, что ранение тяжелое. Сначала должны были завезти к комбату. Но сержант увидел, что нога моя оставалась без движения, когда я перелезал с одних носилок на другие, и решили везти сразу в больницу. Меня перегрузили, было больно. Люди на улице стояли и смотрели, сколько льется из меня крови», — смущается Ангел.

Вся машина, носилки и вещи — все было в крови, поэтому зрелище было не для слабонервных, продолжает солдат. В больнице боец снова терял сознание и пугал молодых медсестер, которые пытались его раздеть, чтобы оказать помощь.

«Стали снимать берцы и не думали, что что-то со стопой, но я взвыл. Срезали, оказалось, там большие дырки. Также была ранена верхняя часть ноги. Поставили капельницу, положили в операционную. Боль была такая, что я вцепился в операционную лампу и чуть ее не сломал: она начала хрустеть», — улыбается Ангел.

Наконец, все было позади, и теперь доброволец с нетерпением ждет выписки, чтобы вернуться к своим.

О том, как дрон подбил Ангела, мы писали ранее.