«Четыреста человек ждут помощи»: переселенцы из Донбасса попросили теплые вещи

Мытищинские волонтеры стали помогать переселенцам из ДНР, которые сейчас находятся в Воронежской области. Куратор движения «Донбасс своих не бросает» Татьяна Альмухаметова рассказала, как удалось наладить сотрудничество с их подшефным пунктом временного размещения.

Татьяна отметила, что волонтерское движение начало работу в ноябре 2021 года. Старт — адресная помощь: одинокая мама двойняшек из Донбасса попросила активистов найти детские вещи и коляску.

Случайная встреча в автобусе

Вскоре открылись ПВР (пункты временного размещения), где тоже требовалась поддержка неравнодушных людей. В одном из них, под Воронежем, оказалась девушка Диана П.

«Она сирота с рождения, жила с бабушкой. Муж пошел защищать родину, а Диана с ребенком и бабушкой оказалась в ПВР. Наша волонтер познакомилась с ней в автобусе, когда они ехали из Донецка в Воронеж», — рассказала Татьяна журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Так мытищинские активисты и стали оказывать помощь переселенцам именно в воронежском ПВР. Сперва отправляли вещи для ребенка Дианы, нее самой и для бабушки. Потом другие люди оттуда начали просить помочь вещами и медикаментами.

«Было несколько поездок. Мы собирали детей в школу. Потом скинулись и привезли елку, игрушки и подарки на Новый год. А в этом году мы объединились с волонтерским движением «От сердца к сердцу», стало несколько проще», — призналась Альмухаметова.

С усилением боевых действий вблизи Донецка все больше людей переселяются на старые территории России. До сих пор поток не иссяк. Причем добавились еще жители Белгородской области, где также идут обстрелы со стороны Украины. На данный момент в воронежском ПВР находятся 400 человек.

Фото: [ Татьяна Альмухаметова ]

Одежда, лекарства, школьные принадлежности

Сейчас контактное лицо волонтеров, Диана, уехала к мужу в Донбасс. Там он после многочисленных ранений продолжает сражаться за мир и свободу. Ребенка девушка забрала с собой. Теперь с подмосковными активистами связывается бабушка Дианы.

«Пункт временного размещения находится в поселке, и местные жители просто физически не могут всем помочь. Нам пришло очень много заявок по одежде. Сейчас мы начинаем собирать вещи, в соцсетях опубликовали запрос необходимого», — подчеркнула Татьяна.

По словам активистки, практически все, кто сейчас находятся в ПВР, выехали в летних вещах. Людей нужно одеть, некоторым необходимы лекарства. Здесь помощью из серии «отдать ненужное» уже не обойтись: приходится искать деньги.

«Мы ищем спонсоров. Иногда откликаются просто неравнодушные люди. Отчитываемся за каждую копейку. Волонтеры и администрация готовы помочь нам с доставкой. Главное успеть собрать все до холодов. Хотелось бы выехать до конца августа», — заключила активистка.

Все желающие передать вещи в Мытищах и Балашихе могут прийти и внести свою лепту.

Ранее волонтеры пообещали купить телефон луганскому патриоту.