Что можно сеять на рассаду и сажать 10 июня 2026 года по лунному календарю

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]

11 июня 2026 года — это день, который можно назвать «переломным» в лунном цикле. Луна находится в убывающей фазе с освещенностью около 20%, а это значит, что жизненные соки растений активно движутся к корням, напитывая подземную часть.

До 15:41 ночное светило пребывает в знаке Овна — стихия Огня. Это неплодородный, агрессивный знак, который не подходит для масштабных посадок. После 15:41 Луна переходит в Телец — земной, плодородный знак, который считается одним из лучших для корнеплодов и луковичных.

Работы в огороде до 15:41 (Овен)

Первая половина дня — не время для посадок. Овен — бесплодный знак, посеянные сейчас растения вырастут слабыми и дадут скудный урожай. Зато это идеальное время для:

  • Прополки и прореживания всходов — сорняки, удаленные сегодня, долго не вернутся.
  • Рыхления и окучивания — улучшайте доступ воздуха к корням.
  • Борьбы с вредителями и болезнями — опрыскивание будет особенно эффективным.
  • Сбора семян и лекарственных трав — именно сейчас для этого подходящий момент.
  • Санитарной обрезки — удаляйте сухие, больные и лишние ветви. Чего избегать в Овне:
  • Посева и посадки большинства культур (кроме быстрорастущей зелени вроде салата и редиса).
  • Полива — в огненном знаке вода усваивается плохо.
  • Пикировки и пересадки — корни сейчас особенно уязвимы.

Работы в огороде после 15:41 (Телец)

Вторая половина дня открывает «окно возможностей». Телец — знак плодородный, земной. Убывающая Луна в Тельце — лучшее время для посадки всего, что дает урожай под землей. После 15:41 можно смело сажать:

  • Корнеплоды: морковь, свекла, редис, редька, дайкон, пастернак.
  • Луковичные и клубневые: лук на репку, чеснок, картофель.
  • Бобовые: горох, фасоль, бобы — тоже неплохо приживутся.

Также благоприятно:

  • Внесение корневых подкормок — Телец помогает удобрениям усваиваться максимально полно.
  • Посадка и пересадка любых растений — они быстро приживутся.

Уход за плодовыми и ягодными деревьями

Для сада 11 июня — отличный день. Энергия дня благоприятствует оздоровлению многолетних насаждений. В течение всего дня можно:

  • Проводить санитарную и формирующую обрезку — особенно в первой половине дня, когда Луна в Овне.
  • Обрабатывать от вредителей и болезней — опрыскивание будет максимально эффективным.
  • Вносить органические удобрения под корень — питательные вещества пойдут прямо в корневую систему.
  • Рыхлить и мульчировать приствольные круги.

Но лучше отложить на другой день:

  • Посадку новых плодовых деревьев и кустарников — для этого есть более подходящие даты.

Работы с цветами

Для цветоводов 11 июня — день, полный противоречий.

До 15:41 (Овен):

  • Можно сеять однолетние цветы (астры, бархатцы, циннии, петунии) — они быстро взойдут, хотя цветение может быть не самым обильным.
  • Срезка цветов — букеты будут долго стоять в вазе.

После 15:41 (Телец):

  • Идеальное время для посадки луковичных и клубнелуковичных цветов: лилий, гладиолусов, георгинов, бегоний.
  • Пересадка многолетников (пионов, флоксов, лилейников) — корневая система адаптируется быстро.

Что лучше отложить на 11 июня

  • Обильный полив — в Овне вода плохо усваивается, а корни сейчас чувствительны.
  • Пикировку и укоренение черенков — лучше перенести на более благоприятные дни.
  • Любые манипуляции с корнями растений до 15:41.

Общие рекомендации

Благоприятно:

  • Прополка, рыхление, окучивание, перекопка почвы (особенно до 15:41)
  • Борьба с вредителями и болезнями
  • Санитарная обрезка и удаление поросли
  • Сбор семян и лекарственных трав
  • Срезка цветов
  • Посадка корнеплодов, лука, чеснока, картофеля (после 15:41)
  • Посадка луковичных цветов (после 15:41)

Нежелательно:

  • Посадка «вершков» для обильного урожая плодов (томаты, перцы, баклажаны, огурцы)
  • Обильный полив
  • Пикировка и пересадка (до 15:41)

Совет на 11 июня: Используйте разделение дня по максимуму. Первую половину посвятите «чистке» и уходу — прополке, обрезке, обработке от вредителей. А после 15:41, когда Луна перейдет в Тельца, можно успеть посадить корнеплоды и луковичные. Это лучший момент для «корешков» в ближайшие дни!

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