Что можно сеять на рассаду и сажать 10 июня 2026 года по лунному календарю

11 июня 2026 года — это день, который можно назвать «переломным» в лунном цикле. Луна находится в убывающей фазе с освещенностью около 20%, а это значит, что жизненные соки растений активно движутся к корням, напитывая подземную часть.

До 15:41 ночное светило пребывает в знаке Овна — стихия Огня. Это неплодородный, агрессивный знак, который не подходит для масштабных посадок. После 15:41 Луна переходит в Телец — земной, плодородный знак, который считается одним из лучших для корнеплодов и луковичных.

Работы в огороде до 15:41 (Овен)

Первая половина дня — не время для посадок. Овен — бесплодный знак, посеянные сейчас растения вырастут слабыми и дадут скудный урожай. Зато это идеальное время для:

Прополки и прореживания всходов — сорняки, удаленные сегодня, долго не вернутся.

Рыхления и окучивания — улучшайте доступ воздуха к корням.

Борьбы с вредителями и болезнями — опрыскивание будет особенно эффективным.

Сбора семян и лекарственных трав — именно сейчас для этого подходящий момент.

Санитарной обрезки — удаляйте сухие, больные и лишние ветви. Чего избегать в Овне:

Посева и посадки большинства культур (кроме быстрорастущей зелени вроде салата и редиса).

Полива — в огненном знаке вода усваивается плохо.

Пикировки и пересадки — корни сейчас особенно уязвимы.

Работы в огороде после 15:41 (Телец)

Вторая половина дня открывает «окно возможностей». Телец — знак плодородный, земной. Убывающая Луна в Тельце — лучшее время для посадки всего, что дает урожай под землей. После 15:41 можно смело сажать:

Корнеплоды: морковь, свекла, редис, редька, дайкон, пастернак.

Луковичные и клубневые: лук на репку, чеснок, картофель.

Бобовые: горох, фасоль, бобы — тоже неплохо приживутся.

Также благоприятно:

Внесение корневых подкормок — Телец помогает удобрениям усваиваться максимально полно.

Посадка и пересадка любых растений — они быстро приживутся.

Уход за плодовыми и ягодными деревьями

Для сада 11 июня — отличный день. Энергия дня благоприятствует оздоровлению многолетних насаждений. В течение всего дня можно:

Проводить санитарную и формирующую обрезку — особенно в первой половине дня, когда Луна в Овне.

Обрабатывать от вредителей и болезней — опрыскивание будет максимально эффективным.

Вносить органические удобрения под корень — питательные вещества пойдут прямо в корневую систему.

Рыхлить и мульчировать приствольные круги.

Но лучше отложить на другой день:

Посадку новых плодовых деревьев и кустарников — для этого есть более подходящие даты.

Работы с цветами

Для цветоводов 11 июня — день, полный противоречий.

До 15:41 (Овен):

Можно сеять однолетние цветы (астры, бархатцы, циннии, петунии) — они быстро взойдут, хотя цветение может быть не самым обильным.

Срезка цветов — букеты будут долго стоять в вазе.

После 15:41 (Телец):

Идеальное время для посадки луковичных и клубнелуковичных цветов: лилий, гладиолусов, георгинов, бегоний.

Пересадка многолетников (пионов, флоксов, лилейников) — корневая система адаптируется быстро.

Что лучше отложить на 11 июня

Обильный полив — в Овне вода плохо усваивается, а корни сейчас чувствительны.

Пикировку и укоренение черенков — лучше перенести на более благоприятные дни.

Любые манипуляции с корнями растений до 15:41.

Общие рекомендации

Благоприятно:

Прополка, рыхление, окучивание, перекопка почвы (особенно до 15:41)

Борьба с вредителями и болезнями

Санитарная обрезка и удаление поросли

Сбор семян и лекарственных трав

Срезка цветов

Посадка корнеплодов, лука, чеснока, картофеля (после 15:41)

Посадка луковичных цветов (после 15:41)

Нежелательно:

Посадка «вершков» для обильного урожая плодов (томаты, перцы, баклажаны, огурцы)

Обильный полив

Пикировка и пересадка (до 15:41)

Совет на 11 июня: Используйте разделение дня по максимуму. Первую половину посвятите «чистке» и уходу — прополке, обрезке, обработке от вредителей. А после 15:41, когда Луна перейдет в Тельца, можно успеть посадить корнеплоды и луковичные. Это лучший момент для «корешков» в ближайшие дни!