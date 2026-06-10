Что можно сеять на рассаду и сажать 10 июня 2026 года по лунному календарю
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
11 июня 2026 года — это день, который можно назвать «переломным» в лунном цикле. Луна находится в убывающей фазе с освещенностью около 20%, а это значит, что жизненные соки растений активно движутся к корням, напитывая подземную часть.
До 15:41 ночное светило пребывает в знаке Овна — стихия Огня. Это неплодородный, агрессивный знак, который не подходит для масштабных посадок. После 15:41 Луна переходит в Телец — земной, плодородный знак, который считается одним из лучших для корнеплодов и луковичных.
Работы в огороде до 15:41 (Овен)
Первая половина дня — не время для посадок. Овен — бесплодный знак, посеянные сейчас растения вырастут слабыми и дадут скудный урожай. Зато это идеальное время для:
- Прополки и прореживания всходов — сорняки, удаленные сегодня, долго не вернутся.
- Рыхления и окучивания — улучшайте доступ воздуха к корням.
- Борьбы с вредителями и болезнями — опрыскивание будет особенно эффективным.
- Сбора семян и лекарственных трав — именно сейчас для этого подходящий момент.
- Санитарной обрезки — удаляйте сухие, больные и лишние ветви. Чего избегать в Овне:
- Посева и посадки большинства культур (кроме быстрорастущей зелени вроде салата и редиса).
- Полива — в огненном знаке вода усваивается плохо.
- Пикировки и пересадки — корни сейчас особенно уязвимы.
Работы в огороде после 15:41 (Телец)
Вторая половина дня открывает «окно возможностей». Телец — знак плодородный, земной. Убывающая Луна в Тельце — лучшее время для посадки всего, что дает урожай под землей. После 15:41 можно смело сажать:
- Корнеплоды: морковь, свекла, редис, редька, дайкон, пастернак.
- Луковичные и клубневые: лук на репку, чеснок, картофель.
- Бобовые: горох, фасоль, бобы — тоже неплохо приживутся.
Также благоприятно:
- Внесение корневых подкормок — Телец помогает удобрениям усваиваться максимально полно.
- Посадка и пересадка любых растений — они быстро приживутся.
Уход за плодовыми и ягодными деревьями
Для сада 11 июня — отличный день. Энергия дня благоприятствует оздоровлению многолетних насаждений. В течение всего дня можно:
- Проводить санитарную и формирующую обрезку — особенно в первой половине дня, когда Луна в Овне.
- Обрабатывать от вредителей и болезней — опрыскивание будет максимально эффективным.
- Вносить органические удобрения под корень — питательные вещества пойдут прямо в корневую систему.
- Рыхлить и мульчировать приствольные круги.
Но лучше отложить на другой день:
- Посадку новых плодовых деревьев и кустарников — для этого есть более подходящие даты.
Работы с цветами
Для цветоводов 11 июня — день, полный противоречий.
До 15:41 (Овен):
- Можно сеять однолетние цветы (астры, бархатцы, циннии, петунии) — они быстро взойдут, хотя цветение может быть не самым обильным.
- Срезка цветов — букеты будут долго стоять в вазе.
После 15:41 (Телец):
- Идеальное время для посадки луковичных и клубнелуковичных цветов: лилий, гладиолусов, георгинов, бегоний.
- Пересадка многолетников (пионов, флоксов, лилейников) — корневая система адаптируется быстро.
Что лучше отложить на 11 июня
- Обильный полив — в Овне вода плохо усваивается, а корни сейчас чувствительны.
- Пикировку и укоренение черенков — лучше перенести на более благоприятные дни.
- Любые манипуляции с корнями растений до 15:41.
Общие рекомендации
Благоприятно:
- Прополка, рыхление, окучивание, перекопка почвы (особенно до 15:41)
- Борьба с вредителями и болезнями
- Санитарная обрезка и удаление поросли
- Сбор семян и лекарственных трав
- Срезка цветов
- Посадка корнеплодов, лука, чеснока, картофеля (после 15:41)
- Посадка луковичных цветов (после 15:41)
Нежелательно:
- Посадка «вершков» для обильного урожая плодов (томаты, перцы, баклажаны, огурцы)
- Обильный полив
- Пикировка и пересадка (до 15:41)
Совет на 11 июня: Используйте разделение дня по максимуму. Первую половину посвятите «чистке» и уходу — прополке, обрезке, обработке от вредителей. А после 15:41, когда Луна перейдет в Тельца, можно успеть посадить корнеплоды и луковичные. Это лучший момент для «корешков» в ближайшие дни!