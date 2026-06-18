Что можно сеять на рассаду и сажать 19 июня 2026 года по лунному календарю
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
19 июня 2026 года — пятый день недели, который лучше всего провести с секатором и лейкой в руках, а не с семенами. Луна находится в фазе роста («Молодая Луна», первая четверть), ее освещенность составляет около 24%. В первой половине дня (до 17:33) ночное светило пребывает в знаке Льва, после чего переходит в Деву. Астрологический счет ведет 5-й лунный день, начавшийся в 09:06.
Растущая Луна направляет соки растений от корней к стеблям и листьям, стимулируя активный рост надземной части. Однако Лев — знак неплодородный, «сухой и бесплодный». Он снижает продуктивность большинства посевов, но при растущей Луне дает хорошие результаты для некоторых культур. Это день ухода, формирования и «хирургических» вмешательств, а не массовых посадок.
Важно: 19 июня входит в число дней, когда от посадочных работ лучше воздержаться — растения укореняются хуже, а семена прорастают медленнее. Однако это не значит, что на участке делать нечего!
Работы в огороде
Первая половина дня (Лев) — время для ухода и наведения порядка. Лев — знак огня, и его энергия хороша для всего, что связано с «хирургией» и чисткой.
- Прополка и борьба с сорняками — сегодня это особенно эффективно. Скошенная во Льве трава медленно отрастает, а у удаленных сорняков потребуется намного больше времени на восстановление корневой системы.
- Рыхление и вспашка — удачное время для работы с почвой.
- Борьба с вредителями и болезнями — можно обработать кроны деревьев от вредителей, а также провести профилактику болезней. Повторите по завязям обработку яблони от парши, а крыжовника — от мучнистой росы. Если заметите на смородине оранжевые пятна — это ржавчина, обработайте кусты медесодержащим препаратом («ХОМом») или биопрепаратами («Фитоспорин», «Циркон»).
- Сбор урожая на длительное хранение — сегодняшний день подходит для уборки культур, которые вы планируете закладывать на хранение.
- Заготовки впрок — консервирование, соление, сушка и заготовка соков и вина будут удачными.
После 17:33 (Дева) — можно заняться пикировкой и перевалкой рассады, а также аккуратными подкормками.
Чего избегать:
- Пасынкования — растения сейчас чувствительны к таким вмешательствам.
- Удаления усов у земляники и чеканки винограда — лучше отложить.
- Закладки компоста — быстро пересохнет.
- Запахивания навоза, перегноя или торфа.
Уход за плодовыми и ягодными деревьями
Лев в астрологии отвечает за плоды, поэтому 19 июня — исключение из правила «ничего не сажать». До 17:33 можно сажать:
- Плодовые деревья: сливу, абрикос, облепиху, яблоню, грушу.
- Ягодные кустарники — с закрытой корневой системой.
Также благоприятно:
- Санитарная и формирующая обрезка — удаляйте сухие, больные и загущающие крону ветви.
- Срезка ненужных побегов.
Работы с цветами
Для цветоводов 19 июня — отличный день! Энергия Льва, покровителя красоты, идеально подходит для декоративных культур.
До 17:33 (Лев) благоприятно:
- Сажать или пересаживать георгины, ирисы, пионы и другие корневищные многолетники.
- Заниматься цветниками, подвязкой растений, установкой опор и шпалер для вьющихся культур.
- Срезка цветов — букеты, собранные сегодня, будут долго стоять в вазе и лучше хранятся при транспортировке.
После 17:33 (Дева) — можно продолжить работу с цветами, а также заняться установкой подпорок.
Что лучше отложить
- Массовые посевы большинства овощных культур — Лев не способствует обильному урожаю.
- Пасынкование и удаление усов — растения сейчас чувствительны.
- Закладку компоста.
- Запахивание навоза, перегноя или торфа.
Общие рекомендации
Благоприятно:
- Прополка и борьба с сорняками
- Рыхление и вспашка почвы
- Борьба с вредителями и болезнями (особенно обработка кроны)
- Сбор урожая на длительное хранение
- Срезка цветов
- Консервирование, соление, сушка
- Санитарная обрезка и формирование кроны
- Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников (с ЗКС) — до 17:33
- Посадка и пересадка георгинов, ирисов, пионов — до 17:33
- Пикировка и перевалка рассады — после 17:33
Нежелательно:
- Массовые посевы большинства овощных культур
- Пасынкование и удаление усов земляники
- Закладка компоста
- Запахивание навоза, перегноя или торфа
Совет на 19 июня: Используйте энергию Льва для «хирургических» работ — обрезки, прополки, обработки от вредителей. А если очень хочется что-то посадить, выбирайте плодовые деревья, ягодные кустарники или декоративные многолетники. После 17:33, когда Луна перейдет в Деву, можно заняться пикировкой и аккуратными подкормками.