Что можно сеять на рассаду и сажать 19 июня 2026 года по лунному календарю

19 июня 2026 года — пятый день недели, который лучше всего провести с секатором и лейкой в руках, а не с семенами. Луна находится в фазе роста («Молодая Луна», первая четверть), ее освещенность составляет около 24%. В первой половине дня (до 17:33) ночное светило пребывает в знаке Льва, после чего переходит в Деву. Астрологический счет ведет 5-й лунный день, начавшийся в 09:06.

Растущая Луна направляет соки растений от корней к стеблям и листьям, стимулируя активный рост надземной части. Однако Лев — знак неплодородный, «сухой и бесплодный». Он снижает продуктивность большинства посевов, но при растущей Луне дает хорошие результаты для некоторых культур. Это день ухода, формирования и «хирургических» вмешательств, а не массовых посадок.

Важно: 19 июня входит в число дней, когда от посадочных работ лучше воздержаться — растения укореняются хуже, а семена прорастают медленнее. Однако это не значит, что на участке делать нечего!

Работы в огороде

Первая половина дня (Лев) — время для ухода и наведения порядка. Лев — знак огня, и его энергия хороша для всего, что связано с «хирургией» и чисткой.

Прополка и борьба с сорняками — сегодня это особенно эффективно. Скошенная во Льве трава медленно отрастает, а у удаленных сорняков потребуется намного больше времени на восстановление корневой системы.

Рыхление и вспашка — удачное время для работы с почвой.

Борьба с вредителями и болезнями — можно обработать кроны деревьев от вредителей, а также провести профилактику болезней. Повторите по завязям обработку яблони от парши, а крыжовника — от мучнистой росы. Если заметите на смородине оранжевые пятна — это ржавчина, обработайте кусты медесодержащим препаратом («ХОМом») или биопрепаратами («Фитоспорин», «Циркон»).

Сбор урожая на длительное хранение — сегодняшний день подходит для уборки культур, которые вы планируете закладывать на хранение.

Заготовки впрок — консервирование, соление, сушка и заготовка соков и вина будут удачными.

После 17:33 (Дева) — можно заняться пикировкой и перевалкой рассады, а также аккуратными подкормками.

Чего избегать:

Пасынкования — растения сейчас чувствительны к таким вмешательствам.

Удаления усов у земляники и чеканки винограда — лучше отложить.

Закладки компоста — быстро пересохнет.

Запахивания навоза, перегноя или торфа.

Уход за плодовыми и ягодными деревьями

Лев в астрологии отвечает за плоды, поэтому 19 июня — исключение из правила «ничего не сажать». До 17:33 можно сажать:

Плодовые деревья: сливу, абрикос, облепиху, яблоню, грушу.

Ягодные кустарники — с закрытой корневой системой.

Также благоприятно:

Санитарная и формирующая обрезка — удаляйте сухие, больные и загущающие крону ветви.

Срезка ненужных побегов.

Работы с цветами

Для цветоводов 19 июня — отличный день! Энергия Льва, покровителя красоты, идеально подходит для декоративных культур.

До 17:33 (Лев) благоприятно:

Сажать или пересаживать георгины, ирисы, пионы и другие корневищные многолетники.

Заниматься цветниками, подвязкой растений, установкой опор и шпалер для вьющихся культур.

Срезка цветов — букеты, собранные сегодня, будут долго стоять в вазе и лучше хранятся при транспортировке.

После 17:33 (Дева) — можно продолжить работу с цветами, а также заняться установкой подпорок.

Что лучше отложить

Массовые посевы большинства овощных культур — Лев не способствует обильному урожаю.

Пасынкование и удаление усов — растения сейчас чувствительны.

Закладку компоста.

Запахивание навоза, перегноя или торфа.

Общие рекомендации

Благоприятно:

Прополка и борьба с сорняками

Рыхление и вспашка почвы

Борьба с вредителями и болезнями (особенно обработка кроны)

Сбор урожая на длительное хранение

Срезка цветов

Консервирование, соление, сушка

Санитарная обрезка и формирование кроны

Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников (с ЗКС) — до 17:33

Посадка и пересадка георгинов, ирисов, пионов — до 17:33

Пикировка и перевалка рассады — после 17:33

Нежелательно:

Массовые посевы большинства овощных культур

Пасынкование и удаление усов земляники

Закладка компоста

Запахивание навоза, перегноя или торфа

Совет на 19 июня: Используйте энергию Льва для «хирургических» работ — обрезки, прополки, обработки от вредителей. А если очень хочется что-то посадить, выбирайте плодовые деревья, ягодные кустарники или декоративные многолетники. После 17:33, когда Луна перейдет в Деву, можно заняться пикировкой и аккуратными подкормками.