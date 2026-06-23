Что можно сеять на рассаду и сажать 24 июня 2026 года по лунному календарю

24 июня 2026 года — среда, которая открывает широкие возможности для садоводов и огородников. Ночное светило находится в фазе роста (освещенность ~74%) и в 09:57 переходит в один из самых плодородных знаков зодиака — Скорпион. С этого момента и до вечера астрологический счет ведет 9-й лунный день (до 16:01, затем начнется 10-й).

Растущая Луна в Скорпионе — одно из лучших сочетаний для садово-огородных работ. Скорпион дарит растениям повышенную устойчивость к болезням и вредителям, а растущая Луна направляет соки к стеблям, листьям и плодам, стимулируя активный рост надземной части.

Важно: 24 июня входит в число наиболее благоприятных дней для посадок в июне, а 24–25 июня — самые удачные дни для высадки рассады и посева семян. Не упустите этот момент!

Работы в огороде

Скорпион — знак влажный и плодородный. Он идеально подходит для посадки большинства культур, особенно тех, что дают урожай над землей.

Что сеять и сажать:

Овощные культуры: томаты, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки, тыква. Смело высаживайте рассаду в открытый грунт или теплицу — приживаемость будет максимальной.

Капусту всех видов: белокочанную, цветную, брюссельскую.

Зелень и листовые овощи: укроп, петрушку, салат, шпинат, кресс-салат, горчицу листовую, мангольд, а также вторую волну редиски.

Бобовые: горох, фасоль, бобы, чечевицу, сою.

Корнеплоды: свеклу, морковь, репу — они порадуют хорошими и красивыми плодами.

Пряные и лекарственные травы: кориандр, щавель, а также любые другие пряные травы.

Уход за посадками:

Полив — сегодня он особенно эффективен. Можно проводить сильные поливы, но без заболачивания. Растения активно усваивают влагу.

Подкормка — растущая Луна благоприятна для минеральных подкормок. Вносите удобрения под корень.

Внекорневые подкормки микроэлементами также дадут отличный результат.

Рыхление почвы — улучшайте доступ воздуха к корням.

Подвязка томатов — не подвязанные кусты при первом же дожде с ветром могут сломаться у самого корня.

Уход за плодовыми и ягодными деревьями

Скорпион дарит растениям крепкую корневую систему, поэтому пересадка и укоренение проходят особенно успешно.

Что делать в саду:

Посадка плодовых и ягодных культур — они быстро и хорошо приживаются. Особенно удачна посадка косточковых (абрикоса, вишни, персика, сливы, черешни), а также айвы, малины, смородины, крыжовника, яблони. Используйте саженцы с закрытой корневой системой.

Укоренение усов земляники — сегодня для этого отличное время.

Обрезка и прививка — удачны как санитарная, так и формирующая обрезка, а также прививки.

Работы с цветами

Скорпион — исключительное время для декоративных культур.

Благоприятно:

Посадка, деление и пересадка цветов — цветы, посаженные сегодня, порадуют красотой и ароматом. Особенно хорошо удаются растения с мелкими, но красивыми цветками.

Оформление клумб и создание газонных ковров-орнаментов.

Пересадка комнатных растений.

Что касается 9-го лунного дня, некоторые источники называют его не самым благоприятным для начала новых дел и советуют проявлять осторожность в общении. Однако для садовых работ в плодородном Скорпионе это ограничение практически не действует — практическая польза для растений перевешивает общие рекомендации.

Что лучше отложить

Посадку культур, требовательных к длительному хранению, если вы не уверены в своих силах — Скорпион дает сочные, но не самые лежкие плоды.

Чрезмерный полив — Скорпион любит влагу, но застой воды может навредить.

Работы, связанные с грубым вмешательством в корневую систему — хотя корни и крепкие, лучше избегать лишнего стресса для растений.

Общие рекомендации

Благоприятно:

Посадка и посев томатов, перцев, баклажанов, огурцов, кабачков, тыквы

Посев капусты всех видов, зелени, листовых овощей, бобовых

Посадка свеклы, моркови, репы, картофеля

Посадка плодовых деревьев (особенно косточковых) и ягодных кустарников

Посадка, деление и пересадка цветов (в том числе комнатных)

Укоренение усов земляники и черенков

Полив, корневые и внекорневые подкормки

Рыхление почвы

Обрезка и прививка плодовых деревьев

Нежелательно:

Чрезмерный полив и заболачивание почвы

Совет на 24 июня: Используйте энергию плодородного Скорпиона на полную катушку. Сегодня — один из лучших дней июня для массовых посадок. Успейте высадить томаты, перцы, огурцы и кабачки, посейте зелень и бобовые, займитесь цветами. И не забывайте про полив и подкормки — растения будут особенно благодарны!