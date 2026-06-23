Что можно сеять на рассаду и сажать 24 июня 2026 года по лунному календарю
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
24 июня 2026 года — среда, которая открывает широкие возможности для садоводов и огородников. Ночное светило находится в фазе роста (освещенность ~74%) и в 09:57 переходит в один из самых плодородных знаков зодиака — Скорпион. С этого момента и до вечера астрологический счет ведет 9-й лунный день (до 16:01, затем начнется 10-й).
Растущая Луна в Скорпионе — одно из лучших сочетаний для садово-огородных работ. Скорпион дарит растениям повышенную устойчивость к болезням и вредителям, а растущая Луна направляет соки к стеблям, листьям и плодам, стимулируя активный рост надземной части.
Важно: 24 июня входит в число наиболее благоприятных дней для посадок в июне, а 24–25 июня — самые удачные дни для высадки рассады и посева семян. Не упустите этот момент!
Работы в огороде
Скорпион — знак влажный и плодородный. Он идеально подходит для посадки большинства культур, особенно тех, что дают урожай над землей.
Что сеять и сажать:
- Овощные культуры: томаты, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки, тыква. Смело высаживайте рассаду в открытый грунт или теплицу — приживаемость будет максимальной.
- Капусту всех видов: белокочанную, цветную, брюссельскую.
- Зелень и листовые овощи: укроп, петрушку, салат, шпинат, кресс-салат, горчицу листовую, мангольд, а также вторую волну редиски.
- Бобовые: горох, фасоль, бобы, чечевицу, сою.
- Корнеплоды: свеклу, морковь, репу — они порадуют хорошими и красивыми плодами.
- Пряные и лекарственные травы: кориандр, щавель, а также любые другие пряные травы.
Уход за посадками:
- Полив — сегодня он особенно эффективен. Можно проводить сильные поливы, но без заболачивания. Растения активно усваивают влагу.
- Подкормка — растущая Луна благоприятна для минеральных подкормок. Вносите удобрения под корень.
- Внекорневые подкормки микроэлементами также дадут отличный результат.
- Рыхление почвы — улучшайте доступ воздуха к корням.
- Подвязка томатов — не подвязанные кусты при первом же дожде с ветром могут сломаться у самого корня.
Уход за плодовыми и ягодными деревьями
Скорпион дарит растениям крепкую корневую систему, поэтому пересадка и укоренение проходят особенно успешно.
Что делать в саду:
- Посадка плодовых и ягодных культур — они быстро и хорошо приживаются. Особенно удачна посадка косточковых (абрикоса, вишни, персика, сливы, черешни), а также айвы, малины, смородины, крыжовника, яблони. Используйте саженцы с закрытой корневой системой.
- Укоренение усов земляники — сегодня для этого отличное время.
- Обрезка и прививка — удачны как санитарная, так и формирующая обрезка, а также прививки.
Работы с цветами
Скорпион — исключительное время для декоративных культур.
Благоприятно:
- Посадка, деление и пересадка цветов — цветы, посаженные сегодня, порадуют красотой и ароматом. Особенно хорошо удаются растения с мелкими, но красивыми цветками.
- Оформление клумб и создание газонных ковров-орнаментов.
- Пересадка комнатных растений.
Что касается 9-го лунного дня, некоторые источники называют его не самым благоприятным для начала новых дел и советуют проявлять осторожность в общении. Однако для садовых работ в плодородном Скорпионе это ограничение практически не действует — практическая польза для растений перевешивает общие рекомендации.
Что лучше отложить
Посадку культур, требовательных к длительному хранению, если вы не уверены в своих силах — Скорпион дает сочные, но не самые лежкие плоды.
Чрезмерный полив — Скорпион любит влагу, но застой воды может навредить.
Работы, связанные с грубым вмешательством в корневую систему — хотя корни и крепкие, лучше избегать лишнего стресса для растений.
Общие рекомендации
Благоприятно:
- Посадка и посев томатов, перцев, баклажанов, огурцов, кабачков, тыквы
- Посев капусты всех видов, зелени, листовых овощей, бобовых
- Посадка свеклы, моркови, репы, картофеля
- Посадка плодовых деревьев (особенно косточковых) и ягодных кустарников
- Посадка, деление и пересадка цветов (в том числе комнатных)
- Укоренение усов земляники и черенков
- Полив, корневые и внекорневые подкормки
- Рыхление почвы
- Обрезка и прививка плодовых деревьев
Нежелательно:
- Чрезмерный полив и заболачивание почвы
Совет на 24 июня: Используйте энергию плодородного Скорпиона на полную катушку. Сегодня — один из лучших дней июня для массовых посадок. Успейте высадить томаты, перцы, огурцы и кабачки, посейте зелень и бобовые, займитесь цветами. И не забывайте про полив и подкормки — растения будут особенно благодарны!