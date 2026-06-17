Что сажать по лунному календарю 18 июня 2026 года
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
18 июня 2026 года — четверг, который многие садоводы ждут с нетерпением. Луна находится в фазе роста («молодая Луна», первая четверть), ее освещенность составляет около 12–15%. Ночное светило весь день пребывает в огненном знаке Льва, а астрологический счет ведет 3–4-й лунные дни.
Растущая Луна направляет соки растений от корней к стеблям, листьям и плодам — все живое активно тянется вверх. Однако Лев — знак неплодородный, хотя и считается одним из лучших для декоративных культур. Энергия этого дня хороша для ухода, формирования и «хирургических» вмешательств, но не для массовых посевов и посадок большинства овощных культур.
Важно: 18 июня — один из благоприятных дней для посадки согласно лунному календарю, но только для определенных культур. Огненная энергия Льва дарит растениям силу и выносливость, однако для надземных плодовых культур это не самое лучшее время.
Работы в огороде
Растущая Луна во Льве — время для ухода и формирования, а не для массовых посевов. В этот день можно и нужно:
- Окучивание картофеля, капусты, фенхеля и лука-порея — это отличный день для таких работ.
- Прищипка верхушек — малины, плетей тыквы и арбузов, а также верхушек брюссельской капусты.
- Санитарная обрезка и удаление засохших и больных веток — Лев благоволит «хирургическим» вмешательствам.
- Прополка, рыхление и покос травы — борьба с сорняками сегодня будет особенно эффективной.
- Сбор урожая для длительного хранения — сегодняшний день подходит для этих целей.
- Подкормка овощей и кустарников перегноем.
Что касается посевов, 18 июня можно:
- Повторно сеять морковь, свеклу, редис и редьку.
- Сеять зелень: укроп, салат.
- Высаживать рассаду огурцов, томатов, перцев и баклажанов — эти культуры хорошо откликаются на посадку в этот день.
Чего избегать:
- Массовых посевов большинства культур — Лев не способствует обильному урожаю.
- Групповой работы и посадок в больших объемах — 4-й лунный день считается не самым благоприятным для этого.
Уход за плодовыми и ягодными деревьями
Лев — знак силы и роста, поэтому 18 июня — отличный день для укрепления и оздоровления сада:
- Санитарная обрезка — удаляйте сухие, больные и загущающие крону ветви.
- Прищипка верхушек малины — это стимулирует боковое ветвление и увеличит урожай.
- Обработка от вредителей и болезней — профилактическое опрыскивание будет эффективным.
- Внесение перегноя под кустарники и деревья.
- Рыхление приствольных кругов и внесение перепревшей травы.
Не рекомендуется:
- Посадка новых плодовых деревьев и кустарников — для этого есть более подходящие дни.
- Рубка деревьев — 4-й лунный день не благоприятствует этому.
Работы с цветами
Для цветоводов 18 июня — один из лучших дней месяца! Энергия Льва, покровителя красоты и творчества, идеально подходит для работы с декоративными растениями. Благоприятно:
- Сеять, сажать и пикировать засухоустойчивые и вьющиеся цветы.
- Высаживать однолетники, пересаживать многолетники и оформлять клумбы.
- Сажать или пересаживать георгины, ирисы, пионы и другие корневищные многолетники.
- Установка опор и шпалер для вьющихся культур
- Срезка цветов — букеты, собранные сегодня, будут долго стоять в вазе.
Что лучше отложить
- Посадку культур, требующих обильного урожая (кроме огурцов, томатов, перцев и баклажанов — для них день благоприятен).
- Рубку деревьев и заготовку дров.
- Применение искусственных удобрений — есть риск высушивания и «перегорания» растений.
- Групповую работу и посадки в больших объемах.
Общие рекомендации
Благоприятно:
- Окучивание картофеля, капусты, фенхеля и лука-порея
- Прищипка верхушек малины, тыквы, арбузов
- Санитарная обрезка и удаление засохших веток
- Прополка, рыхление, покос травы
- Сбор урожая на длительное хранение
- Подкормка перегноем овощей и кустарников
- Посев моркови, свеклы, редиса, редьки, зелени
- Высадка рассады огурцов, томатов, перцев, баклажанов
- Посадка засухоустойчивых и вьющихся цветов
- Посадка и пересадка георгинов, ирисов, пионов
- Установка опор для вьющихся культур
- Срезка цветов
Нежелательно:
- Массовые посевы большинства овощных культур
- Посадка новых плодовых деревьев и кустарников
- Рубка деревьев
- Применение искусственных удобрений
- Групповая работа и посадки в больших объемах
Совет на 18 июня: Используйте энергию Льва для «хирургических» работ — обрезки, прищипки, формирования. А если очень хочется что-то посадить, выбирайте засухоустойчивые цветы или культуры из списка благоприятных. И помните: 4-й лунный день — время для обдуманных решений, а не для спешки.