Что сажать по лунному календарю 18 июня 2026 года

18 июня 2026 года — четверг, который многие садоводы ждут с нетерпением. Луна находится в фазе роста («молодая Луна», первая четверть), ее освещенность составляет около 12–15%. Ночное светило весь день пребывает в огненном знаке Льва, а астрологический счет ведет 3–4-й лунные дни.

Растущая Луна направляет соки растений от корней к стеблям, листьям и плодам — все живое активно тянется вверх. Однако Лев — знак неплодородный, хотя и считается одним из лучших для декоративных культур. Энергия этого дня хороша для ухода, формирования и «хирургических» вмешательств, но не для массовых посевов и посадок большинства овощных культур.

Важно: 18 июня — один из благоприятных дней для посадки согласно лунному календарю, но только для определенных культур. Огненная энергия Льва дарит растениям силу и выносливость, однако для надземных плодовых культур это не самое лучшее время.

Работы в огороде

Растущая Луна во Льве — время для ухода и формирования, а не для массовых посевов. В этот день можно и нужно:

Окучивание картофеля, капусты, фенхеля и лука-порея — это отличный день для таких работ.

Прищипка верхушек — малины, плетей тыквы и арбузов, а также верхушек брюссельской капусты.

Санитарная обрезка и удаление засохших и больных веток — Лев благоволит «хирургическим» вмешательствам.

Прополка, рыхление и покос травы — борьба с сорняками сегодня будет особенно эффективной.

Сбор урожая для длительного хранения — сегодняшний день подходит для этих целей.

Подкормка овощей и кустарников перегноем.

Что касается посевов, 18 июня можно:

Повторно сеять морковь, свеклу, редис и редьку.

Сеять зелень: укроп, салат.

Высаживать рассаду огурцов, томатов, перцев и баклажанов — эти культуры хорошо откликаются на посадку в этот день.

Чего избегать:

Массовых посевов большинства культур — Лев не способствует обильному урожаю.

Групповой работы и посадок в больших объемах — 4-й лунный день считается не самым благоприятным для этого.

Уход за плодовыми и ягодными деревьями

Лев — знак силы и роста, поэтому 18 июня — отличный день для укрепления и оздоровления сада:

Санитарная обрезка — удаляйте сухие, больные и загущающие крону ветви.

Прищипка верхушек малины — это стимулирует боковое ветвление и увеличит урожай.

Обработка от вредителей и болезней — профилактическое опрыскивание будет эффективным.

Внесение перегноя под кустарники и деревья.

Рыхление приствольных кругов и внесение перепревшей травы.

Не рекомендуется:

Посадка новых плодовых деревьев и кустарников — для этого есть более подходящие дни.

Рубка деревьев — 4-й лунный день не благоприятствует этому.

Работы с цветами

Для цветоводов 18 июня — один из лучших дней месяца! Энергия Льва, покровителя красоты и творчества, идеально подходит для работы с декоративными растениями. Благоприятно:

Сеять, сажать и пикировать засухоустойчивые и вьющиеся цветы.

Высаживать однолетники, пересаживать многолетники и оформлять клумбы.

Сажать или пересаживать георгины, ирисы, пионы и другие корневищные многолетники.

Установка опор и шпалер для вьющихся культур

Срезка цветов — букеты, собранные сегодня, будут долго стоять в вазе.

Что лучше отложить

Посадку культур, требующих обильного урожая (кроме огурцов, томатов, перцев и баклажанов — для них день благоприятен).

Рубку деревьев и заготовку дров.

Применение искусственных удобрений — есть риск высушивания и «перегорания» растений.

Групповую работу и посадки в больших объемах.

Общие рекомендации

Благоприятно:

Окучивание картофеля, капусты, фенхеля и лука-порея

Прищипка верхушек малины, тыквы, арбузов

Санитарная обрезка и удаление засохших веток

Прополка, рыхление, покос травы

Сбор урожая на длительное хранение

Подкормка перегноем овощей и кустарников

Посев моркови, свеклы, редиса, редьки, зелени

Высадка рассады огурцов, томатов, перцев, баклажанов

Посадка засухоустойчивых и вьющихся цветов

Посадка и пересадка георгинов, ирисов, пионов

Установка опор для вьющихся культур

Срезка цветов

Нежелательно:

Массовые посевы большинства овощных культур

Посадка новых плодовых деревьев и кустарников

Рубка деревьев

Применение искусственных удобрений

Групповая работа и посадки в больших объемах

Совет на 18 июня: Используйте энергию Льва для «хирургических» работ — обрезки, прищипки, формирования. А если очень хочется что-то посадить, выбирайте засухоустойчивые цветы или культуры из списка благоприятных. И помните: 4-й лунный день — время для обдуманных решений, а не для спешки.