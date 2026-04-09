Что сеять на рассаду 10 апреля 2026 по лунному календарю: советы дачникам и садоводам

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]

10 апреля 2026 года Луна находится в убывающей фазе и проходит через плодородный знак Козерога. В 07:55 по московскому времени наступает фаза «Третья четверть», а освещенность Луны составляет около 49%. Это 23-й лунный день.

Козерог — знак средней плодородности. Растения, посаженные под его покровительством, дают урожай, который отличается отличной лежкостью и долго хранится. Полученные семена будут обладать высоким качеством и хорошей всхожестью. Культуры развивают мощную корневую систему, становятся выносливыми и устойчивыми к засухе и перепадам температур.

Работы в огороде

Убывающая Луна направляет соки растений к корням, поэтому время идеально подходит для посева корнеплодов. Козерог обеспечит растениям медленные, но дружные всходы и крепкий стебель. В этот день благоприятно сажать:

  • Корнеплоды: морковь, свеклу, редис, редьку, дайкон, репу, пастернак, корневую петрушку и сельдерей;
  • Луковичные и клубневые: лук на репку, чеснок, картофель;
  • Зелень: петрушку и укроп;
  • Бобовые: горох, фасоль, бобы.

Согласно лунному посевному календарю, 9–10 апреля — самые оптимальные сроки для посадки моркови, петрушки, свеклы, редиса, дайкона, ярового чеснока и картофеля.

Уход за плодовыми и ягодными деревьями

Убывающая Луна в Козероге — прекрасное время для ухода за садом. Энергия дня способствует оздоровлению многолетних насаждений. В этот день можно:

  • Сажать плодовые деревья: яблони, груши, абрикосы, вишню, сливу;
  • Сажать плодово-ягодные кустарники: малину, крыжовник, смородину, жимолость;
  • Проводить санитарную и формирующую обрезку: удалить сухие, больные и загущающие крону ветви;
  • Обрабатывать от вредителей и болезней: провести профилактическое опрыскивание;
  • Рыхлить и мульчировать приствольные круги: улучшить доступ воздуха к корням.

Работы с цветами

День подходит для посадки и деления многолетников, а также для посева однолетников. Крепкая корневая система, заложенная сейчас, обеспечит растениям выносливость и обильное цветение.

Благоприятно:

  • посадка и пересадка многолетников и декоративных кустарников;
  • посев семян однолетних цветов (астры, бархатцы, циннии) на рассаду;
  • посадка луковичных и клубнелуковичных культур (гладиолусы, георгины, лилии).

Общие рекомендации по работам

Благоприятно:

  • Посев корнеплодов, бобовых и луковичных;
  • Замачивание семян;
  • Работы с почвой (рыхление, окучивание);
  • Обработка от вредителей;
  • Санитарная обрезка;
  • Посадка многолетников и декоративных кустарников.

Нежелательно:

  • Пересадка растений с тонкими, легкоранимыми корнями (например, огурцы и тыквы), так как корневая система сейчас особенно уязвима;
  • Посев растений, у которых важна надземная часть (вся энергия уходит в корни).