Что сеять на рассаду 10 апреля 2026 по лунному календарю: советы дачникам и садоводам
10 апреля 2026 года Луна находится в убывающей фазе и проходит через плодородный знак Козерога. В 07:55 по московскому времени наступает фаза «Третья четверть», а освещенность Луны составляет около 49%. Это 23-й лунный день.
Козерог — знак средней плодородности. Растения, посаженные под его покровительством, дают урожай, который отличается отличной лежкостью и долго хранится. Полученные семена будут обладать высоким качеством и хорошей всхожестью. Культуры развивают мощную корневую систему, становятся выносливыми и устойчивыми к засухе и перепадам температур.
Работы в огороде
Убывающая Луна направляет соки растений к корням, поэтому время идеально подходит для посева корнеплодов. Козерог обеспечит растениям медленные, но дружные всходы и крепкий стебель. В этот день благоприятно сажать:
- Корнеплоды: морковь, свеклу, редис, редьку, дайкон, репу, пастернак, корневую петрушку и сельдерей;
- Луковичные и клубневые: лук на репку, чеснок, картофель;
- Зелень: петрушку и укроп;
- Бобовые: горох, фасоль, бобы.
Согласно лунному посевному календарю, 9–10 апреля — самые оптимальные сроки для посадки моркови, петрушки, свеклы, редиса, дайкона, ярового чеснока и картофеля.
Уход за плодовыми и ягодными деревьями
Убывающая Луна в Козероге — прекрасное время для ухода за садом. Энергия дня способствует оздоровлению многолетних насаждений. В этот день можно:
- Сажать плодовые деревья: яблони, груши, абрикосы, вишню, сливу;
- Сажать плодово-ягодные кустарники: малину, крыжовник, смородину, жимолость;
- Проводить санитарную и формирующую обрезку: удалить сухие, больные и загущающие крону ветви;
- Обрабатывать от вредителей и болезней: провести профилактическое опрыскивание;
- Рыхлить и мульчировать приствольные круги: улучшить доступ воздуха к корням.
Работы с цветами
День подходит для посадки и деления многолетников, а также для посева однолетников. Крепкая корневая система, заложенная сейчас, обеспечит растениям выносливость и обильное цветение.
Благоприятно:
- посадка и пересадка многолетников и декоративных кустарников;
- посев семян однолетних цветов (астры, бархатцы, циннии) на рассаду;
- посадка луковичных и клубнелуковичных культур (гладиолусы, георгины, лилии).
Общие рекомендации по работам
Благоприятно:
- Посев корнеплодов, бобовых и луковичных;
- Замачивание семян;
- Работы с почвой (рыхление, окучивание);
- Обработка от вредителей;
- Санитарная обрезка;
- Посадка многолетников и декоративных кустарников.
Нежелательно:
- Пересадка растений с тонкими, легкоранимыми корнями (например, огурцы и тыквы), так как корневая система сейчас особенно уязвима;
- Посев растений, у которых важна надземная часть (вся энергия уходит в корни).