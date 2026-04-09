Что сеять на рассаду 10 апреля 2026 по лунному календарю: советы дачникам и садоводам

10 апреля 2026 года Луна находится в убывающей фазе и проходит через плодородный знак Козерога. В 07:55 по московскому времени наступает фаза «Третья четверть», а освещенность Луны составляет около 49%. Это 23-й лунный день.

Козерог — знак средней плодородности. Растения, посаженные под его покровительством, дают урожай, который отличается отличной лежкостью и долго хранится. Полученные семена будут обладать высоким качеством и хорошей всхожестью. Культуры развивают мощную корневую систему, становятся выносливыми и устойчивыми к засухе и перепадам температур.

Работы в огороде

Убывающая Луна направляет соки растений к корням, поэтому время идеально подходит для посева корнеплодов. Козерог обеспечит растениям медленные, но дружные всходы и крепкий стебель. В этот день благоприятно сажать:

Корнеплоды: морковь, свеклу, редис, редьку, дайкон, репу, пастернак, корневую петрушку и сельдерей;

Луковичные и клубневые: лук на репку, чеснок, картофель;

Зелень: петрушку и укроп;

Бобовые: горох, фасоль, бобы.

Согласно лунному посевному календарю, 9–10 апреля — самые оптимальные сроки для посадки моркови, петрушки, свеклы, редиса, дайкона, ярового чеснока и картофеля.

Уход за плодовыми и ягодными деревьями

Убывающая Луна в Козероге — прекрасное время для ухода за садом. Энергия дня способствует оздоровлению многолетних насаждений. В этот день можно:

Сажать плодовые деревья: яблони, груши, абрикосы, вишню, сливу;

Сажать плодово-ягодные кустарники: малину, крыжовник, смородину, жимолость;

Проводить санитарную и формирующую обрезку: удалить сухие, больные и загущающие крону ветви;

Обрабатывать от вредителей и болезней: провести профилактическое опрыскивание;

Рыхлить и мульчировать приствольные круги: улучшить доступ воздуха к корням.

Работы с цветами

День подходит для посадки и деления многолетников, а также для посева однолетников. Крепкая корневая система, заложенная сейчас, обеспечит растениям выносливость и обильное цветение.

Благоприятно:

посадка и пересадка многолетников и декоративных кустарников;

посев семян однолетних цветов (астры, бархатцы, циннии) на рассаду;

посадка луковичных и клубнелуковичных культур (гладиолусы, георгины, лилии).

Общие рекомендации по работам

Благоприятно:

Посев корнеплодов, бобовых и луковичных;

Замачивание семян;

Работы с почвой (рыхление, окучивание);

Обработка от вредителей;

Санитарная обрезка;

Посадка многолетников и декоративных кустарников.

Нежелательно: