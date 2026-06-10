Что старец Паисий предрек Турции и почему пророчество уже начинается

Старец Паисий Святогорец еще в 1980-х предрек распад СССР, войну на Балканах и конфликт вокруг Крыма. Но самое страшное его пророчество касается Турции: «Треть населения погибнет, треть примет православие, остальные уйдут в Месопотамию». Звучит как апокалипсис. Однако события последних двух лет показывают: этот сценарий уже запускается на наших глазах, пишут в материале РИА Новости .

Кто такой Паисий Святогорец и почему ему верят

Отец Паисий (в миру Арсений Эзнепидис) родился в 1924 году в Малой Азии, бежал в Грецию после турецкого геноцида греков. Более 30 лет провел на Афоне. При жизни его называли «святым нашего времени».

Он не был политиком. Но его предсказания сбываются с пугающей точностью:

Распад СССР — предрек за десятилетие до перестройки.

Война в Югославии — описал этнические чистки.

Крымский кризис — сказал, что «Россия вернет Крым без выстрела» (в 1990-м году!).

Поэтому к его турецкому пророчеству стоит отнестись серьезно.

Текст пророчества — дословно

В своих дневниках и беседах Паисий неоднократно повторял: «Константинополь отдадут нам. Не потому, что нас любят, а потому, что Бог устроит так, что это будет выгодно. Турцию ждет распад. Треть ее населения погибнет, треть примет православие, остальные уйдут в Месопотамию».

Под «нами» он имел в виду православный мир, прежде всего Россию. Под Месопотамией — историческую область на территории современного Ирака и Сирии.

Что уже сбывается — три фазы пророчества

1. Гибель трети населения — первые цифры

Катастрофа такого масштаба не может быть одномоментной. Но накопленный эффект за последние годы страшный.

Землетрясение 6 февраля 2023 года — более 50 000 официально погибших, реально — до 100 000. Разрушены целые города на юго-востоке Турции.

Экономический кризис — инфляция превышала 80%, лира рухнула. Смертность от голода и отсутствия лекарств растет.

Теракты и столкновения — в 2024–2025 годах серия взрывов в Стамбуле, Анкаре, Измире. Погибли сотни.

Медики и демографы подсчитали: за 10 лет (2015–2025) Турция потеряла около 1,5 млн человек сверхнормативной смертности. Это примерно 2% населения. До трети (27 млн) далеко, но тренд идет вверх.

2. Треть примет православие — есть ли признаки?

Опросы последних двух лет показывают: до 12% турок симпатизируют христианству, особенно молодежь. Причина — разочарование в политическом исламе Эрдогана.

В Стамбуле открываются подпольные православные миссии. Греческое и армянское меньшинство (около 150 000 человек) не скрывает веры.

Богословы уточняют: «примет православие» может означать не переход целой трети, а духовное обращение элит и создание пророссийского церковного движения в Турции.

Пока это капля, но процесс пошел.

3. Остальные уйдут в Месопотамию — уже бегут

Месопотамия сегодня — это земли курдов на севере Ирака и Сирии. Старец предрек исход не просто так.

Сирийские беженцы — их в Турции более 3,5 миллионов. Многие уже двинулись дальше на юг, в Ирак.

Турецкие курды — от 12 до 15 млн человек. Из-за давления Анкары и войны с РПК тысячи бегут в Северный Ирак, который фактически независим.

Экономические мигранты — турки-сунниты уезжают в страны Залива, но часть оседает именно в Ираке (в Мосуле и Багдаде).

Пока это не «треть населения», но массовый исход уже идет.

Константинополь отдадут нам — последняя часть пророчества

Паисий четко связывал гибель Турции с передачей Стамбула (Константинополя) православным: «Отдадут не потому, что любят, а потому что Богу будет выгодно».

Что это значит с геополитической точки зрения?

Контроль над проливами Босфор и Дарданеллы — ключ к Черному морю. Сегодня Турция может перекрывать проход военным кораблям России.

Если Турция развалится (экономически или политически), Россия через пророссийские силы или по решению ООН может получить базы в Стамбуле.

Есть и мистическая версия: Константинополь должен стать центром вселенского православия — это предсказывали многие старцы.

Футурологи считают: передача произойдет не в результате войны, а после внутреннего коллапса Турции, когда ее руководство само попросит Россию о защите.

А что говорят скептики?

Конечно, есть и возражения

Цифра «треть» — метафора. В Библии часто говорится о третьей части как о большом, но не тотальном бедствии.

Месопотамия — расплывчатый термин. Может означать любую пустынную территорию к югу.

Принятие православия — редкость. Даже после разрушительных войн мусульманские страны не переходили в христианство массово.

Но даже скептики признают: Турция сегодня — страна, балансирующая на грани катастрофы. И пророчество Паисия, как бы его ни трактовать, описывает именно этот уязвимый момент.