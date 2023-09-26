«Что-то явно выходящее за пределы закона»: Меркачева назвала виновного в избиении Журавеля сыном Кадырова

Скандальное видео с 15-летним сыном главы ЧР Рамзана Кадырова, который избил волгоградца Никиту Журавеля, находящего в следственном изоляторе Грозного по делу о сожжении Корана, раскритиковали правозащитники, политики и общественники. Они искренне не понимают — каким образом юноша был допущен в СИЗО и почему в демократическом государстве РФ допускаются внесудебные разборки и физические издевательства над заключенными.

ЧГТРК «Грозный» провел опрос, в котором около 55% проголосовавших (всего приняли участие примерно 380 тыс. человек) высказались против подобных действий.

«Произошло что-то явно выходящее за пределы закона. Проход на территорию СИЗО возможен только участникам процесса, имеются в виду следователи, адвокаты, прокуроры, проверяющие в виде членов ОНК, представители уполномоченного по правам человека или сам уполномоченный, депутаты. Все остальные люди просто так пройти в следственные изоляторы не могут», —прокомментировала произошедшее интернет-изданию «Подмосковье сегодня» член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.

Во всем виноват начальник СИЗО

Она добавила, что посещение СИЗО несовершеннолетним подростком, который никоим образом не относится ни к одной из вышеуказанных категорий и не является родственником подозреваемого, которому могло быть разрешено свидание, необъяснимо и недопустимо.Есть только одно объяснение, как Адам Кадыров мог оказаться там.

«Кабинет начальника, в котором происходило избиение, обычно располагается не на территории режимного учреждения, а в административном корпусе, так что в принципе туда может пройти человек с улицы, если у него есть дело к руководству СИЗО», — объяснила Меркачева.

Но в этом случае непонятно, как туда попал Журавель.

«В эти кабинеты абсолютно точно не выводят заключенных», — подчеркнула собеседница издания.

Эксперт также отметила, что виновных в нарушении этих правил безусловно обязаны привлечь к ответственности.

«Что касается инцидента внутри кабинета, то я не видела, чтобы кто-то его остановил, оттащил, хотя напомню, что жизнь подследственного находится полностью в распоряжении того учреждения, где он содержится», — продолжила Меркачева.

Она добавила, что все СИЗО Российской Федерации подконтрольны ФСИН, и нет такого, чтобы в каком-то регионе страны подобные изоляторы были подчинены правительству субъекта РФ.

«Я считаю, что ответственность за все происходящее несет начальник СИЗО. Он не мог не знать, кого к нему ведут, и он не сможет сделать вид, что все это происходило без его ведома», — заключила эксперт.

Увезти из Чечни

С юридической точки зрения, под ответственность попадают и те сотрудники режима, оперативные работники, которые выводили Журавеля из камеры и доставляли в кабинет к сыну главы Чечни.

Какого рода будет эта ответственность, по мнению Меркачевой, определит служебная проверка, по итогам которой будет принято решение о том, возбуждать или нет уголовное дело. Член СПЧ сообщила, что готовит запрос в правоохранительные органы по факту ЧП, а также еще один запрос с просьбой перевести молодого человека в учреждение ФСИН за пределами Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал, как его сын избил заключенного и почему.