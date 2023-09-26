Кадыров рассказал подробности избиения сжегшего Коран Журавеля своим сыном

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал видеоматериал, на котором запечатлено избиение Никиты Журавеля Кадыровым-младшим. Кадыров дал свой комментарий во время интервью с журналисткой Ксенией Собчак, опубликованного в ее социальных сетях .

Там глава Чечни заявил, что ранее беседовал с арестованным, но ничего ему не делал. После данного разговора, Кадыров покинул кабинет, но оставил там своего сына Адама. По словам Кадырова, после этого он услышал крики и послал охранника, чтобы тот уладил ситуацию.

Поступок сына Кадыров объяснил тем, что он «сам себе на уме».

25 сентября глава Чечни опубликовал в своих социальных сетях видео, на котором зафиксирован процесс избиения Журавеля. На видео видно, как сын Кадырова наносит задержанному несколько ударов в голову, в том числе, ногами.