До последней капли крови: как мирное сосуществование палестинцев и израильтян переросло в войну

Израиль и палестинская группировка ХАМАС приближаются к заключению сделки об освобождении заложников в обмен на многодневную паузу в боевых действиях, сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновника из США.

А ведь когда-то о войне между Израилем и Палестиной и подумать не могли. До 20-х годов 20-го века лютой ненависти между двумя народами не было. Начался он в мае 1948 года, когда было создано Еврейское государство. А полноценное палестинское так и не появилось.

Иудеи мечтали о своей стране с тех пор, как в 130-х годах н.э. во времена Римской империи их выселили из исторической Родины. «Рассеявшийся по миру» народ массово вернулся туда без малого через две тысячи лет, когда на этих землях жили палестинцы. У которых, впрочем, и тогда своего государства не было тоже.

Выясняем с экспертами, как же так получилось, что два народа, оказавшись на одной земле, сначала мирно сосуществовали, а потом начали и до сих пор продолжают кровопролитную войну.

Оккупация всех устраивала

Почти 400 лет, вплоть до Первой мировой войны, Палестина находилась под властью Османской империи. В отличие от европейцев, подвергавших евреев гонениям, мусульманский мир относился к ним терпимо.

«В середине 19-го века в Старом городе Иерусалима проживало до 60% евреев, 30% мусульман и порядка 10% христиан, контроль за этой территорией осуществляли османы. Каждый занимался своим делом под присмотром оккупационных властей», — рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» Илья Альтман, кандидат исторических наук, руководитель международного научно-образовательного Центра истории Холокоста и геноцидов.

После распада Османской империи мандатом Лиги Наций эта территория отошла под управление Великобритании, которая предложила решить извечный «еврейский вопрос», переселив на исторические земли еврейскую общину. Попросили только пообещать, что переселенцы не станут притеснять живших на этой территории палестинцев.

Но массовая миграция евреев-сионистов вызвала протесты среди местного арабского населения. Так и не сумев разрулить ситуацию, англичане доверили судьбу Палестины ООН. Которая в свою очередь сделала все, чтобы еврейское государство состоялось.

Первая арабо-израильская

Во Вторую мировую войну в результате геноцида погибли 6 миллионов евреев.

Фото: [ Репродукция ТАСС ]

«Создание суверенного еврейского государства было платой за муки и страдания Холокоста. Все были уверены, что на этом можно будет поставить точку, однако этого не произошло», — отметил в беседе с «Подмосковье сегодня» историк Андрей Томилин.

По мнению эксперта, в Палестине тогда могли одновременно возникнуть еврейское и арабское государства. На тот момент сионисты были согласны на такой исход.

Но в ноябре 1947 года вспыхнула первая арабо-израильская война, которая стала еще более ожесточенной после провозглашения Израиля. Израильтяне назвали ее «Войной за независимость», а арабы — «Катастрофой».

Целью стран Лиги арабских государств было уничтожение Израиля и создание на этой территории только объединенного Палестинского государства.

Израильтяне отразили атаку и захватили площадь, которая им не принадлежала. За палестинцами сохранился лишь западный берег реки Иордан и сектор Газа. Более полумиллиона арабов стали беженцами. Сегодня беженцами и их потомками являются порядка 7 млн человек.

«Вражеские самолеты приземлялись в Дамаске»

В 1965 году была образована Организация освобождения Палестины, декларировавшая своими целями исправление несправедливостей, причиненных, по ее мнению, палестинским арабам, и уничтожение «сионистского образования» — так они назвали Израиль.

С 5 по 10 июня 1967 года длилась война, которая получила название Шестидневной. Ее начал Израиль.

«Мои родители рассказывали, как вражеские самолеты приземлились в Дамаске. Они прилетели из Турции и Ливии, где в то время находились американские и британские базы. В результате были оккупированы наши сирийские Голанские высоты, которые не имели отношения к палестинцам, а также египетский Синай и юг Ливана», — рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сирийский журналист Саид К.

С 1967 года Израиль постепенно переселял на завоеванные земли своих граждан. Большая часть несозданной официально Палестины де-факто находится под его контролем по сей день. Арабы называют это оккупацией.

В 1973 году уже Сирия и Египет напали на Израиль. Позже этот конфликт назвали «Войной Судного дня».

«Мы смогли отвоевать 2/3 оккупированной территории. Западный берег реки Иордан и восточный Иерусалим так и остались за Израилем», — продолжил сирийский журналист.

Статус Иерусалима — отдельный вопрос. По замыслу ООН, «город трех религий» должен был остаться нейтральным. Однако в ходе арабо-израильских войн XX века его полностью забрал себе Израиль. С тех пор там ограничен проход мусульманских паломников при посещении исламских святынь — например, мечети Аль-Акса. Мужчинам до 50 лет вход запрещен вообще. Что вызывает протесты уже всего исламского мира.

Фото: [ ATEF SAFADI/EPA/TASS ]

Кто кормил ХАМАС

Наконец, новый виток палестинского конфликта связан с политическим движением ХАМАС, признанным террористическим в ряде стран, и сектором Газа — перенаселенном палестинским регионом, который представляет собой полностью автономное образование и контролируется ХАМАС с 2007 года. Движение враждебно как Организации освобождения Палестины, так и Израилю, хотя в свое время именно последний поощрял создание ее предтечи и даже осуществлял финансирование, чтобы сыграть на противоречиях с ООП.

Вот уже 16 лет Газа находится в сухопутной и морской блокаде, а его жители зависят от поставок продовольствия и воды от израильских властей. В ответ фундаменталисты устраивают беспорядки, теракты, обстрелы израильской территории.

«Было бы наивно полагать, что нынешняя эскалация закончит эту вражду, даже если Израиль установит контроль над сектором Газа и уничтожит боевиков ХАМАС, засевших в подземных туннелях», — подчеркнул историк Томилин.

Остальной же мир не имеет возможности хоть как-то повлиять на ситуацию.

«Голосование в ООН, в котором страны признали незаконными израильские поселения на оккупированных территориях Палестины, показало, сколько стран выступает против израильской политики аннексии, но Америка поддерживает Израиль и наложит вето на любое решение о мировотворческом вмешательстве», — предположил историк.

Арабы, стоящие на центристских позициях, уверены, что существование двух полноценных государств — Израиля и Палестины, своей инициативой могли бы стабилизировать ситуацию, добавил Томилин. Но радикальных экстремистов с обеих сторон, видимо, устраивает вечная война, несущая огромные потери прежде всего среди гражданского населения.

Ранее мы рассказывали, как завершится палестино-израильский конфликт.