Диетолог предупредила об опасности черешни для диабетиков, сердечников и аллергиков

Сезон черешни в самом разгаре, но для некоторых жителей Подмосковья эта ягода может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Об этом REGIONS рассказала диетолог Ольга Валикова.

По словам специалиста, черешня содержит много сахара — до 13 граммов на 100 граммов продукта. При переедании это приводит к резким скачкам глюкозы в крови, что особенно опасно для диабетиков. Валикова предупредила, что людям с сахарным диабетом и преддиабетом черешня категорически противопоказана в больших количествах — в худшем случае это может спровоцировать гипергликемическую кому.

Отдельную группу риска составляют пациенты с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кислоты и грубая клетчатка в составе черешни раздражают слизистую желудка и поджелудочную железу. При гастрите или язве в стадии обострения употребление ягоды может вызвать сильные боли, рвоту и даже желудочное кровотечение.

Самую серьезную опасность черешня представляет для людей с почечной недостаточностью. Как пояснила диетолог, в ягоде много калия. Если почки не справляются с выведением этого элемента, его избыток в крови может спровоцировать нарушения сердечного ритма и даже остановку сердца — гиперкалиемия смертельно опасна.

Также под запретом черешня для аллергиков — ягода считается сильным аллергеном, способным вызвать отек Квинке и анафилактический шок. Детям до года черешню давать не стоит из-за риска тяжелой аллергии и расстройства пищеварения. Даже здоровому человеку, по словам Валиковой, не стоит съедать больше 200–300 граммов черешни в день. Все, что сверх этой нормы, — избыточная нагрузка на желудочно-кишечный тракт и поджелудочную железу.