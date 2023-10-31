«Директор вместо того, чтобы заплатить мне премию, купил себе авто»: россияне рассказали о культе бесплатных переработок

В России культ переработок: люди готовы «пахать» из-за долгов, кредитов, семьи. Но иногда переработки становятся бесплатными и нелегальными: работодателю все равно, как его сотрудник себя чувствует, что у него со здоровьем, есть ли у него время и силы работать даром. Не хочешь — пиши заявление.

И хотя Трудовой кодекс защищает россиян от подобных нарушений, у владельцев бизнесов есть способы настоять на своем. Так как отстоять собственные интересы и не дать сесть себе на шею? Рассказываем на примере реальных историй.

История первая: «Требовали пахать ночами»

«У меня сын работает в IT-аудите. Переработки там обычное дело. Помню, как-то он сел в девять утра и встал из-за компьютера только в девять вечера, не доделав огромный проект до конца», — вспоминает москвичка Ольга Г. в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тем же вечером, по ее словам, сыну позвонила его руководительница и стала требовать, чтобы он закончил работу уже сегодня.

«Это никак не оплачивалось — он получал сорок тысяч рублей как стажер», — возмущается женщина.

В итоге сын Ольги ушел в другую компанию. Там тоже были переработки, но не 24/7. За сверхурочные часы, добавляет мать, никто нигде не доплачивает. Считается, что такое «в порядке вещей».

«К сожалению, это правда. Например, в консалтинговых компаниях предполагается определенное количество переработок, но также консалтинг дает отличный опыт, который нужен на рынке. Обычно деятельность в консалтинге специалист выбирает на время, на 2, 3 или 4 года, чтобы затем уйти на более спокойную работу», — объясняет Наталья Лапина, карьерный коуч МШУ Сколково, экс-директор по подбору топ-руководителей «Сбера».

С точки зрения эксперта, рано или поздно человек должен признаться самому себе, что не готов к таким «подвигам», и начать искать что-то более подходящее, что не выматывает до такой степени.

История вторая: «Не вкрутишь лампочку, составят плохо расписание»

«Половину своего трудового стажа я провел в системе среднего образования. В наших школах такая традиция: «бесплатный труд во имя всеобщего блага», — рассказывает нашему корреспонденту свою историю учитель Роман К. (имя изменено).

Он в школе делает все: изучает тонны бумаг, раскладывает их по папкам, расставляет мебель в кабинетах, вешает новые шторы, обновляет стенды в коридоре, чинит сломанные замки, меняет лампочки, красит стены и многое другое. Этим всем, по словам мужчины, должны заниматься все учителя вечерами и на выходных.

Фото: [ Константин Семенец/Подмосковье Сегодня ]

«За отказ не убьют. Но потом составят максимально неудобное расписание, в воскресенье заставят сопровождать старшеклассников на олимпиаду, «завернут» заявку на ремонт в кабинете. Просто напишут, что очередь не подошла», — перечисляет мужчина.

С его слов, бесплатные переработки в школах в лучшем случае компенсируют днем к отпуску — предполагается, что российский педагог должен быть энтузиастом по натуре.

«Здесь важно понять, в какую культуру вы попадаете. В некоторых профессиях, хорошо, что их становится все меньше, бесплатный труд является частью культуры, и надо понимать, что вряд ли вам удастся переломить то, что существовало десятилетиями», — продолжает коуч Наталья Лапина.

Она подчеркивает, что если для учителя переработки — это категорически неприемлемо, то имеет смысл перейти, например, в частную школу с более современным подходом, где бесплатный труд уже не норма.

Третья история: «Цените свое время»

«Я работала в основном в крупных оптовых компаниях или у производителей в сфере продаж. Когда я трудилась днями и ночами, чтобы отдел выполнил план, все закончилось тем, что директор сказал: «Что-то они слишком много заработали», и просто приказал половину премий не выплачивать. Спасибо ему за опыт», — до сих пор не может забыть свое разочарование Елена В.

Однако горевала женщина не долго. И очень быстро нашла устраивающий ее выход.

«С тех пор все мои переработки — это, по сути, более гибкий график. Если в выходной я сидела за отчетами, значит, во вторник, например, пойду днем на массаж. Дашь слабину — прогибаться придется все время», — рассуждает женщина.

Резонно предположить, что чаще всего именно торговые конторы и небольшие фирмы считают бесплатный труд само собой разумеющимся. Лояльны к работникам и не допускают переработок или достойно их компенсируют зачастую лишь крупные производственные компании.

«Девушка уже сама сделала вывод: ее время стоит денег, терять его бесплатно она не намерена. Я наблюдаю за своими клиентами, они приходят к осознанию ценности своего времени иногда через негативный опыт, как в последней истории. Это и про меня тоже: очень давно, на одном из первых мест работы, директор вместо того, чтобы заплатить мне премию, купил себе новый автомобиль. Я все сразу поняла и этот поступок стал для меня причиной уволиться», — продолжает Наталья Лапина.

Она пояснила, что ушла, потому что осознавала объем своего вклада в общее дело и не хотела работать на того, кто этого не ценит.

Фото: [ unsplash.com ]

Взгляд с другой стороны

«Это нормально, когда молодых выжимают, как лимоны, при не самой большой зарплате. Они должны понимать, что «инвестируют» в свой опыт и свое будущее. А это иногда ценнее денег», — высказал свою точку зрения владелец рекламной компании Борис Н.

Он отметил, что никогда не держит человека, который работает исключительно «ради зарплаты» и не готов поступиться своим временем ради будущего фирмы.

«Исключение может быть сделано только для каких-то уникальных специалистов, которыми я готов дорожить, но, дойдя до такого уровня, люди обычно не жалеют своего времени, если им что-то интересно. Вот на таких работников лично мне средств не жалко», — добавил бизнесмен.

Может ли переработка быть чем-то большим, чем просто трата личного времени на чужого дядю?

«Сама по себе переработка — это всегда сигнал о некачественной недоговоренности во взаимоотношениях между сотрудником и компанией. Если человек и так эффективно работает, но с него требуют работать еще более эффективно, то возникает вопрос: соответствует ли компетенция сотрудника предложенным задачам и адекватные ли задачи ставит работодатель перед подчиненным», — отметил Юрий Мурадян, эксперт по работе с командами, топ-менеджерами и владельцами бизнеса.

По его мнению, многие соискатели идут на должность, не зная, что от них конкретно ждут и сколько готовы платить за это. Эти важные нюансы выясняются уже постфактум и иногда приводят к обоюдному разочарованию.

«Вторая сторона медали — переработки требуются, когда целевое время используется неэффективно. Мы проводили эмпирическое исследование на эту тему и заметили, что количество отвлечений от поставленной задачи на личные сообщения и социальные сети крайне высоко — примерно каждые десять минут. Человек не может сконцентрироваться на поставленной перед ним задачей, так как его деятельность постоянно прерывается, и ничего не успевает в итоге», — подчеркнул Мурадян.

Эксперимент, добавил он, показал, что таким образом час целевой деятельности у сотрудника разбивается на полдня из-за постоянных перерывов. Причем после каждого перерыва работник должен заново погружаться в задачу.

Так что прежде, чем обижаться на переработки, нужно договориться с работодателем о конечном результате своей деятельности, ее финансовой стоимости, а также оценить эффективность распределения своего времени, заключил наш собеседник.

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