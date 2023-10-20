«Демографические потери»: в России могут разрешить несовершеннолетним работать на вредных производствах

Татарстан предложил внести изменения в Трудовой кодекс РФ: разрешить привлекать несовершеннолетних подростков к труду на вредных и опасных производствах. В данный момент это запрещено законодательством .

Эксперты считают, что данная инициатива направлена на предотвращение начавшегося в стране кадрового голода, но не все так однозначно.

Женщин к станку тоже

Родительское сообщество проект не одобрило. По мнению Элины Жгутовой, руководителя информационно-правозащитного центра «Иван-Чай», в свое время законодатели не случайно ввели трудовые ограничения именно на период развития и становления молодого человека.

«С 16 до 18 лет формирование организма еще не завершено, поэтому любое вредное воздействие может сказаться на дальнейшем развитии и росте подрастающего поколения», — заявила общественница корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Эксперт отметила, что в этом году обсуждалась и новая редакция «Национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года», которая также содержала «защиту прав на вредный труд», только не детей, а женщин. Жгутова напомнила, что в документе говорится о снижении ограничений «по видам работ, на которых женщины могут осуществлять свою трудовую деятельность». Кроме того, новой редакцией стратегии значительно сокращен (с 456 до 100 позиций) список производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ранее было ограничено применение труда женщин. Это, подчеркнула собеседница издания, также связано с недостатком рабочих рук, который крайне сложно преодолеть.

Подрыв под демографию

«Наше государство охраняет институт семьи, материнства и детства, защищает права женщин и детей и безусловно должно учитывать факторы, которые могут иметь отдаленные последствия и влиять на демографический потенциал и будущее нации. К этому нужно относиться очень серьезно, тем более, что демографические потери России сегодня составляют по миллиону человек в год», — уверена Жгутова.

Наша собеседница считает, что прежде, чем принимать такие решения на всю страну, региональным законодателям нужно всесторонне обсудить их необходимость и минимизировать риски. Несмотря на то, что законопроект уже прошел предварительное рассмотрение в Совете законодателей при Федеральном собрании РФ, он все еще не принят. В данный момент было рекомендовано доработать проект с учетом высказанных предложений и замечаний, чтобы затем внести его в Государственную Думу.

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