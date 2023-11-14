«Для меня это был шок, ей всего 19»: юная украинская беженка отбила у своей матери состоятельного немца

По оценкам разных экспертов, число украинцев, уехавших в Европу в результате конфликта, составляет порядка 7-8 миллионов человек. Естественно, среди них есть и одинокие женщины, и женщины с детьми. Одиноких, кстати, большинство, так как мужчины на Украине до 60 лет не могут законным образом покинуть страну — подлежат мобилизации.

Немецкие мужчины страдают от меркантильности украинских беженок. Нам удалось выяснить, как украинки хотят закрепиться в стране пребывания и что для этого предпринимают. Многие беженки пытаются сейчас устроить свою дальнейшую жизнь на Западе, выйти замуж за гражданина, получить ВНЖ, а затем полноценный паспорт. Не хотят сидеть безработными на «социале», в муниципальном жилье, да еще и зависеть от миграционной политики властей.

Программы помощи украинцам постепенно сокращаются. И нужно что-то решать. У некоторых получается.

Разлучницы

Так, 39-летняя многодетная харьковчанка Мария Полончук соблазнила 52-летнего миллионера из Англии, уроженца Норвегии Хакона Оверли. Как писали в Daily Mail, ради голубоглазой украинки богач бросил 46-летнюю жену с тремя детьми. Мария, кстати, тоже не юная девушка — у нее трое сыновей. Тем не менее, она переехала к своему избраннику в графство Суррей в особняк за 3 миллиона фунтов стерлингов.

А в Польше недавно прогремела история 31-летней Татьяны из Херсона, которая отбила у 29-летней полячки Анны ее мужа, 42-летнего Петра. Анна пыталась наложить на себя руки, дала интервью в прессе, было возбуждено уголовное дело по факту «доведение до суицида».

Языковой барьер подвел

Но далеко не всем так «везет». Мы поговорили с 38-летней Яной из Херсонской области. Весной 2022 года она добралась до Германии. После приезда ее с двумя детьми (дочке 19 лет, сыну 11) распределили в квартиру к одинокому 57-летнему вдовцу-инженеру из Баварии.

«Это было его желание — взять беженцев. Он постоянно говорил о том, как хочет настоящую семью, чтобы о нем заботились, чтобы он любил жену и детей, а тут сразу мы — готовая семья», — рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» Яна.

Она варила своему избраннику борщ, убирала в его большом доме, флиртовала. В общем, как признается женщина, старалась понравиться. Хотя общаться было сложно — мешал языковой барьер. А без базового немецкого нельзя устроиться в перспективе даже на самую низовую работу. Но Яна очень надеялась, что работать ей не придется: муж прокормит.

Зато немецкий хорошо шел у старшей дочки.

«И тут я узнаю, что у нее с Герхардом роман, и они собираются пожениться. Для меня это был шок, ей всего 19. Я устроила скандал, после чего моя дочь и мой будущий…зять указали мне на дверь», — не может прийти в себя женщина.

Сейчас она живет отдельно, пособий на нее и на младшего сына вполне хватает, но ей хочется большего. Женщина надеется, что в следующий раз ей повезет.

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Славянки больше не в тренде

«Это абсолютно типичная история. Украинки очень активно пытаются обустроиться и остаться навсегда в Германии. У нас высокий уровень жизни», — рассказал свое видение проблемы русскоязычный юрист из Берлина Эрих Э.

Но, по его словам, тут украинские дамы промахнулись со временем.

«Если в 90-е годы и даже позже многие немцы действительно хотели жениться на славянках, так как они более домашние, женственные, послушные, то сейчас тренд изменился — немцы все просчитывают. Для нас тоже важно, чтобы у избранницы была карьера, чтобы счета делились поровну, а ее социальный статус соответствовал моему», — рассуждает наш собеседник.

Он объясняет: это связано с тем, что, если потом придется разводиться, то бывшую жену нужно будет содержать всю жизнь, даже при отсутствии общих детей.

«Поэтому многие сегодня предпочитают партнерство на равных без регистрации и обязательств», — добавляет юрист.

Нет принца на белом коне — берите дедушку

Эрих безжалостно констатирует, что в связи с наплывом огромного количества «свободных и красивых украинок, готовых сразу на все», ценность каждой отдельной женщины упала до нуля.

«Они ходят по саунам, которые у нас общие. Там мужчины и женщины раздеваются вместе. Но это просто для мытья, без сексуального подтекста, а они демонстрируют себя специально, как будто показывают товар. Это напрягает и раздражает», — объясняет мужчина.

По словам Эриха, в соцсетях немецкие мужчины делятся опытом, как определить, что беженки охотятся за кошельком, а не за богатым внутренним миром.

«В основном многие такие дамы после чашечки кофе сразу соглашаются на близость, думают, что так легче. У нас даже схемы описываются, как она себя ведет, и что ей надо на самом деле», — рассказывает мужчина.

Эрих советует беженкам не показывать сразу свой меркантильный интерес, отказываться от подарков, включать максимальное динамо.

«А еще лучше правильно расставлять приоритеты. Не следует ждать предложения руки и сердца от 30-40-летнего немца, а вот 80-летний вдовец вполне может жениться, так как понимает, что сиделка, которой придется платить еженедельно, ему обойдется гораздо дороже, чем украинская жена», — резюмирует эксперт.

Главное, по словам юриста, точно проверить, чтобы молодожен включил новобрачную в наследство. И чтобы не получилось так, что все имущество отошло детям от первого брака.

Кстати, той же Яне уже российские юристы посоветовали, если станет совсем невмоготу, пойти в российское посольство и получить наш паспорт, а затем возвращаться — она имеет право на гражданство РФ, так как является жительницей присоединенных территорий.

«В России мужчины готовы жениться по любви, а не из-за зарплаты избранницы, здесь она найдет свое счастье», — подчеркнули юристы.

Ранее мы рассказывали, как в Германии опасаются антисемитских настроений и погромов.