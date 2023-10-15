«Доля матери — растить и молиться»: женщина потеряла на передовой второго сына

Воин-десантник Анатолий Тарасов вырос в большой семье. Трудолюбивый парень был опорой для своих родителей и пытался заменить собой погибшего в горячих точках старшего брата. Но все же он тоже погиб, оставив в сердце матери еще одну дыру.

Анатолий родился 24 октября 1994 года в городе Уральске в западном Казахстане. Это был второй брак его мамы Натальи. Толя стал вторым сыном в семье. Брат Валерий был на восемь лет старше. В 1996 году семья переехала в поселок Пензено Самарской области. На тот момент Толику было два года.

Заботы о семье

Когда старший брат Валерий ушел в армию, старшим ребенком стал Анатолий. У него были еще два младших брата, забота о которых полностью легла на подростка. Папа у мальчика работал дробильщиком, а мама — дояркой в колхозе. В семье было большое хозяйство, огород.

«Я работала и не видела, как растут дети. Но мы старались, как могли: первый Тетрис, первое Денди в поселке были у моих мальчиков. В доме всегда шумно и весело, много детей. Но все дела переделаны, дома на сыне все хозяйство. Помощник, защитник. Толя помогал мне и на работе. Перед дойкой мы вместе наводили порядок», — замечает Наталья.

Тем временем старший брат Валерий служил в Костроме ВДВ. Затем подписал контракт, отправился в горячие точки. Толик был вдохновлен примером брата. Но в 16 лет он проходил медкомиссию в военкомате и получил штамп: «Не годен». Но отказываться от мечты стать военным не спешил. В 18 лет после окончания техникума Анатолия призвали в армию. Он сказал: «Я буду лучше Валеры». После службы он тоже подписал контракт и стал ездить по командировкам.

Фото: [ из личного архива семьи бойца ]

«В 2019 году Валера умер — последствия горячих точек. Толя окончательно стал старшим, забота о братьях и семье легла на его плечи. Каждый день писал СМС и по возможности звонил. Развалился колхоз. Отец не мог найти работу: ему было 52 года. И снова помогал Толя. Почти всю технику в доме купил он. На новый год исполнил мою мечту — купил мне швейную машинку-оверлок», — вспоминает наша собеседница.

Душа болит за каждого

После такой судьбы старшего сына с легкой душой отпускать Толю на спецоперацию у матери не получилось. Душа болела, признается Наталья.

«Но это был его выбор. Дети в семье гости. Пока они растут, они твои. У каждого своя судьба. Мальчики должны быть мужчинами, защитниками и опорой. Доля матери — растить и молиться. Дать совет, если просят. Каждый хозяин своей судьбы и каждый хочет учиться на своих ошибках, хотя душа болит за каждого», — размышляет женщина в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Даже находясь на Украине, Анатолий не переставал заботиться о семье. Он писал утешительные сообщения: «Берегите себя. У меня все хорошо, обо мне не переживайте». А в свой последний звонок ефрейтор сказал: «Нас мало, но мы в тельняшках. Недели две не выйду на связь». Но вскоре Толя погиб в засаде в районе населенного пункта Лиман на севере ДНР.

Тарасова не стало 23 мая 2022 года, а спустя два дня матери принесли извещение.

«И начался для меня ад», — резюмирует Тарасова.

Фото: [ из личного архива семьи бойца ]

В последний путь старшего разведчика и снайпера Анатолия Тарасова проводили 30 мая 2022 года в городе Тольятти. За свой героизм боец представлен к награждению орденом Мужества посмертно.

А 1 июля 2022 года на площади Памяти в поселке Пензено Самарской области собралось много земляков, чтобы почтить память односельчанина.

Ранее мы рассказывали, как сложилась судьба другого молодого бойца, Эдуарда Белого.