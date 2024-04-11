Должен был приготовить завтрак, но погиб: боец СВО резко потерял друга при обстреле ВСУ

Герои спецоперации продолжают защищать Родину. Кто-то с первых дней СВО проявил свою храбрость. Например, молодой парень Дмитрий Кривонос из Краснодарского края отправился на передовую вместе с братом, когда началась мобилизация — ребята даже не раздумывали.

За время сражений Диме пришлось многое повидать и даже потерять друга при обстреле ВСУ. Как это произошло, расскажем в нашем материале.

Фото: [ Фото из личного архива Дмитрия Кривоноса ]

С братом рука об руку

Родился и вырос Кривонос в хуторе Безлесный. До того, как пойти на СВО, Дмитрий отслужил в армии, а после — работал сначала грузчиком в грибном комплексе, потом садоводом.

На передовую он отправился вместе со старшим братом Василием.

«Мне 23 года, брату 29. Он женат, у него двое детей. Мы даже не планировали прятаться или как-то пытаться отмазаться. Не было таких мыслей даже. Он водитель, я пулеметчик, служим вместе», — поделился солдат с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам Дмитрия, родные приняли решение братьев без возражений — как должное.

«Надо — значит надо, по-другому никак. Конечно, они переживают, звонят, пишут, волнуются за нас. Ждут всегда с нетерпением, когда вернемся домой. Я живу с матерью, отец давно живет отдельно, но всегда нам рад. Поддерживаем хорошее семейное общение», — рассказал боец.

Сейчас Дмитрий находится на территориальной обороне в поселке на Запорожском направлении.

«С братом видимся примерно раз в неделю. Он привозит нам воду. Сейчас поддерживаем связь в социальных сетях, когда есть возможность», — добавил собеседник.

«Резко потерял друга»

Бывают на передовой ужасы, знакомые лишь тем, кто сражался. Однажды Дмитрий ушел в наряд вместе со своим другом и другими солдатами, но никто из них не знал, что то роковое утро станет последним для одного из бойцов.

«Мы были в «передке» на разведке. Я, мой друг Андрей и еще много ребят с нами. Наша задача заключалась в том, чтобы наблюдать за противником. Если он появится на горизонте, мы встречаем его с ружьем. Я пулеметчик, а друг был автоматчиком», — рассказал боец.

Во время наряда, по словам военного, бойцы заметили противника, двигающегося на другом берегу через дамбу.

«Мы доложили, активизировалась артиллерия, и после мы уже возвращались обратно домой. Это было под утро, около четырех. Попрощались и договорились встретиться около 10. Он должен был приготовить завтрак. Получилось так, что в ту же ночь HIMMARS с прицелочными отработал в эту сторону по домам. Двое ребят чудом остались живы, но контужены, а ему прямым осколком попало прямо в голову», — добавил солдат.

Подобные события, отметил военный, заставляют задуматься и меняют взгляд на жизнь. Позже Дмитрий узнал, что в этот день погиб и один из командиров, находившийся на соседней улице, на которую ВСУ скинули кассетный боеприпас.

«В этот момент осознаешь, что так вот резко потерял друга. Буквально в четыре часа утра расстались, а в пять его уже не было в живых. И мы с ребятами сами поняли тогда, что и нас может не стать в любой момент, если будут атаковать наш двор. Нам повезло, а ему нет», — рассказал боец.

Фото: [ Фото из личного архива Дмитрия Кривоноса ]

«Не считаю, что заслуживаю медаль»

В марте 2023 года Дмитрий был награжден Медалью «Георгиевский крест» 4-й степени за мужество и храбрость, проявленные в бою, но скромно считает, что не заслужил ее.

«С самого начала, как мы сюда попали, бывали разные случаи. Видели многое. И за то, что повидал, что пережил, можно сказать, за это и дали медаль. Но я считаю, что не заслуживаю ее. Чего-то выдающегося я не сделал. Просто стою на страже Родины. Никто не знает, что будет дальше, но мы с братом здесь до победного», — поделился боец.

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