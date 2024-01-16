«Если я пойду на задание, то могу не вернуться»: потомка святого из Владимирской области убили на СВО пулей в сердце

Россиянку Светлану Якиманскую можно без натяжки назвать железной леди. Она привыкла обеспечивать себя и свою семью, решать проблемы не только свои, но и сыновей, да и вообще, казалось, ничто не может сбить ее с толку. Только вот спецоперация внесла свои коррективы: непробиваемая женщина вдруг дала слабину, когда потеряла сына на передовой.

Сын Светланы Иван был настоящим патриотом своей Родины. Гвардии младший сержант пошел на СВО, чтобы найти себя, разобраться в душевных терзаниях, и уже спустя месяц боев решил продлить контракт. Но вернуться к семье ему не удалось.

Любили все

Иван Якиманский родился 12 октября 1991 года в деревне Воскресенье Владимирской области. По словам мамы, кудрявого малыша Ваню все любили.

«Имя его почему-то сразу пришло на ум. Не было такого, чтобы мы думали, гадали, как назвать сына. Как только мы узнали, что будет мальчик, мы определили, что это будет Ваня. Оказался активным ребенком: вечно куда-то залезет, убежит. Даже из детского сада сбегал. Дети вышли гулять, а он нашел щелку в заборе и ускользнул. Мы потом всей деревней его искали», — вспомнила Светлана.

Ваня порою витал в облаках. Даст мать задание пойти в огород и накопать картошки, а тот, пока дойдет, уже и забудет, что поручили. Вернется и спросит: «Мам, а что я сделать-то должен был?». Мальчик очень любил ходить в лес за грибами и ягодами. С четырех лет он наравне со взрослыми отправлялся на тихую охоту и никогда не просился на руки.

«Я работала заведующей библиотекой, и до шести вечера была там, а сын и без меня с утра в лес ходил, он отлично ориентировался. На свой первый музыкальный центр он сам заработал на грибах. Он собирал их и продавал на рынке в городе Покрове. Тогда Ваня учился в пятом классе, наверное. Этот музыкальный центр до сих пор стоит у нас на даче», — отметила Якиманская в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Позже Ваня признавался маме, что, если бы у него не было семьи, он бы наверняка стал жить отшельником в лесу среди животных, это была его стихия. Уединенность его не пугала. По линии отца у парня в родне были дьякон и священник, который приравнен к лику святых. Когда Ване было 10 или 11 лет, он служил при храме, и у него были все шансы пойти по религиозной стезе. Но что-то не сложилось.

Фото: [ из личного архива Светланы Якиманской ]

Стержень в семье

У Вани есть младший брат Миша, с которым он отлично ладил. Сейчас, после гибели Вани, Светлане сложно найти подход к Мише. Именно старший сын умел договариваться со своенравным Михаилом и был стержнем, который держит вместе два «железных» характера: матери и брата.

Благодаря гибкой психике и оптимизму Иван смог стать опорой для мамы, которая решила развестись с мужем.

«Ваня до последнего надеялся, что мы с его отцом сойдемся, но прекрасно понимал: не в моем духе возвращаться назад, а все эти гулянки мне никогда не нравились. Мой бывший муж хороший человек, у него золотые руки, но жить больше я с ним не смогла. После развода, когда Иван закончил восемь классов в деревне Панфилово, мы переехали в город», — рассказала наша собеседница.

Сначала парень поступил в училище в городе Покрове, но уже на первом курсе стало ясно, что там Ване не понравилось, и его перевели в «Школу армии» в город Киржач. Домой он приезжал только на выходные.

«Там сын увлекся парашютом. Как только в октябре ему исполнилось 18 лет, он с радостью пошел в армию. Попал, как и хотел, в ВДВ. И 2 августа был у него любимый праздник. Служил в Туле, а я на электричке возила ему и ребятам сгущенку каждые выходные. Может, и были у него на службе трудности, но Ваня никогда не показывал, что ему плохо. В людях он разбирался хорошо. Сумел найти себе друзей, которые прошли Чечню и Афган, и до сих пор они мне помогают», — заметила Светлана.

Орден Мужества за двух ребят

После службы в армии начальство просило Якиманского остаться в войсках, но вчерашний срочник влюбился. Из-за любимой он отказался от казенной квартиры и должности в армии. В браке у Ивана родился сын. Как соглашаются все кругом, он — копия отца. Но в какой-то момент семейная жизнь стала сложной.

Фото: [ из личного архива Светланы Якиманской ]

Иван с женой то сходились, то расходились. Перед уходом на СВО отношения между возлюбленными вроде бы потеплели, но Ваня уже решил, что ему надо «перезагрузиться».

«Ваня получил повестку по месту прописки, где давно не жил, и вместе с отцом помчался в военкомат. Едва успел, приехал в последний день мобилизации. Ему предложили сразу заключить контракт, и Ваня еще полтора месяца проходил комиссию, чтобы получить категорию годности А», — сказала мать бойца.

В итоге на фронте Иван оказался уже в декабре. Отправился туда младшим сержантом ВДВ и попал в разведку. С мамой боец периодически общался по видеосвязи, и последний звонок состоялся 16 февраля 2023 года.

«Тогда сын сказал: «Мама, мне орден Мужества дают за то, что я вытащил двух ребят». Это были двое раненых, один очень тяжелый, я с ним до сих пор общаюсь. Ничего о своей работе мне сын не рассказывал, поделился однажды, что у него появился друг с позывным Космос из Ленинградской области, и он погиб 4 февраля», — отметила Светлана.

Предчувствовал гибель

У Ивана, похоже, были предчувствия скорой гибели, несмотря на то, что он хотел продлить свой полугодовой контракт. Однажды он признался маме: «Если я пойду на задание, то могу не вернуться». Среди разведчиков в Кременной, где сражался Иван, были большие потери, и из восьми-десяти человек обычно возвращалась только треть группы.

«Последним заданием был захват опорного пункта противника. А, возможно, ребята просто на него наткнулись, я точно не знаю. Но Ване снайпер выстрелил прямо в сердце, поэтому, я думаю, что он даже не почувствовал. Я общаюсь с другими мамами погибших бойцов, кто-то вообще не видел сына, потому что там нечего смотреть. А у нас Ваня был как живой, уже через два часа его вынесли с поля боя», — вздохнула Якиманская.

Иван погиб 21 февраля 2023 года. Его похоронили 7 марта рядом с церковью в родном селе Воскресенье. Второго августа 2023 года открыли мемориал памяти погибшим в Афганистане, Чечне и СВО. На доске памяти указана фамилия Ивана Якиманского, в честь которого уже решено назвать целую улицу в Покрове.

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