«Двойня, живот большой»: почему женщины едут рожать в Аргентину и зачем скрывают беременность от властей

В Аргентине покончила с собой недавно родившая россиянка. Ребенок тоже не выжил, сообщает Baza. По данным СМИ, женщина улетела за рубеж именно для того, чтобы родить и получить иностранный паспорт.

Такой тренд появился осенью прошлого года. Более 10,5 тысяч наших соотечественниц отправились на сносях в далекую Южную Америку ради аргентинского паспорта для малыша, дающего одновременно гражданство для родителей и братьев и сестер. Чем же так ценен аргентинский паспорт, чтобы ради него рисковать здоровьем и жизнью, перемещаясь на перекладных через полмира?

«Аргентинский родильный дом»

Родильный туризм в Аргентину стоит выделки, так как это гражданство дает возможность без визы посещать 171 страну, в том числе Великобританию и страны Шенгенской зоны.

«Рожать здесь можно бесплатно в государственном госпитале, а если вы хотите платные роды, то в прошлом году это мне стоило порядка 3,5 тысячи долларов. Сейчас цены выросли, конечно, потому что растет спрос», — поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» 33-летняя Лариса Н. (имя изменено), которая зимой этого года родила в Буэнос-Айросе.

Однако есть одна проблема — иногда прилетевших россиянок с огромными животами не выпускают из-за аэропортов. Женщины не могут объяснить, зачем прилетели в Аргентину, а если говорят, что здесь, чтобы родить, сотрудники миграционной службы возмущаются — прилететь, родить, получить паспорт и уехать нельзя.

«Прилетела сюда в августе на 26 неделе, двойня, живот большой. Летела через Эфиопию, обратные билеты взяли с мужем на регистрации эфиопской авиалинии, миграционную службу по прилету прошли без проблем, я была в лосинах, сверху надела толстовку. Никто ничего не заметил», — рассказывает свою историю 27-летняя Кристина О. (имя изменено) корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Беременных россиянок называют «фальшивыми туристами», в аэропортах не дают пить, а в туалет пускают только с конвоем — ожидают скорой депортации.

Теперь не так просто

И недовольство властей растет. Были случаи, когда в частных госпиталях российские родители не оплачивали незапланированное помещение новорожденного в реанимацию — порядка 500 долларов в сутки. Местным налогоплательщикам тоже не нравится, что их налоги уходят на роды иностранок.

В данный момент законодательство Аргентины ужесточается. Теперь, чтобы получить гражданство, нужно прожить в стране не менее семи месяцев.

«При оформлении документов суды стали требовать знание испанского языка. При въезде надо уже сразу показывать обратные билеты. Не все адвокаты готовы работать с нашими даже за большие деньги», — отмечает в беседе с нами Дарья С., также прилетевшая в Аргентину.

Она добавляет, что многие женщины к тому же сложно переносят акклиматизацию — сейчас среди русских ходит ОРВИ, а родители занимаются самолечением, так как боятся обратиться к врачам, чтобы не получить дополнительных проблем.

Ранее российский рэпер T-Killah объяснил, почему его жена рожала в Аргентине.