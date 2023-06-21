Российский рэпер T-Killah объяснил, почему его жена рожала в Аргентине

Ходили слухи, что оба супруга решились на подобный шаг ради того, чтоб получить гражданство и въезжать в некоторые страны без визы. Об этом сообщает «Газета.ру»

Однако сам рэпер Александр Тарасов поспешил опровергнуть ложную информацию. Он рассказал, что это произошло по двум причинам. Первая – погодные условия. Его жена не хотела находиться в зимнем климате перед своими родами. А второй причиной послужил спор о финале чемпионата мира по футболу.

T-Killah предложил супруге, Марии Тарасовой, улететь рожать в ту страну, которая победит в чемпионате. Жена оценила предложение, назвав его «прикольным». Так и вышло: рэпер сразу же купил билеты, чтобы сдержать слово. Там у Тарасовой успешно родился замечательный сын.