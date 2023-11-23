«Его тренера трясло на похоронах от слез»: талантливый футболист погиб от запрещенного оружия под Харьковом

Талантливый футболист Иван Масликов всю жизнь помогал тем, кто меньше и слабее. Он не боялся опасностей, восхищал благородством учителей и умел находить путь к сердцу людей. Иван мог бы стать великим спортсменом, но выбрал иной путь — стать опорой для матери и Родины.

Будущий боец Иван Масликов родился 4 февраля 2002 года в Барнауле. Его детство и юность прошли в родном городе с небольшим перерывом на учебу в Нерюнгри Алтайского края — там парень числился в школе олимпийского резерва. С семи лет Иван занимался футболом, играл за городскую команду «Полимер».

Любимчик учителей

Ваня очень любил животных, подбирал их отовсюду и сооружал домики в подъезде, кормил. Мама сердобольного мальчишки даже опасалась, что соседи ее когда-нибудь за это побьют.

«Он тащил в подъезд собачек, а я относила их на ферму, чтобы животным было проще жить, а соседи не ругались. Однажды Ваня подобрал щенка, которого пинали дети и повредили ему лапку. Сынок понесся в ветклинику, там рассказал историю этого малыша. Пса бесплатно пролечили, сделали уколы», — рассказала мама Надежда.

Этот щенок потом поселился во дворе многоэтажного дома, где жили Масликовы. Надежда опасалась, что собака сохранила обиду на ребятишек, но нет — хвостатый потешно играл с детворой в догонялки, пока кто-то не забрал его к себе домой.

Иван уже в детстве был лидером и не боялся опасностей. Когда на компанию мальчишек на пляже напал неизвестный мужчина, именно Ваня потащил за собой младшего друга. Он успокоил плачущего и убедил бежать к взрослым.

«Сынок пришел домой и рассказал, что произошло. Я решила звонить в полицию, хотя благодаря Ване никто не пострадал. Потом того мужчину поймали. У Вани была поразительная сила характера, мне кажется, он всегда хотел быть военным», — заметила наша собеседница.

Фото: [ из личного архива семьи бойца ]

Масликов был любимчиком учителей. Однажды, когда школьник ходил на занятия во вторую смену и долго не возвращался домой, поздно вечером позвонила учительница: «Не ругайте Ваню, это моя вина. Я забыла в кабинете сумку и ушла, а ваш сын сидел и караулил, чтобы никто ничего не взял». Мальчик был любимчиком и у тренеров по футболу, что в Нерюнгри, что в родном Барнауле.

«Они всегда говорили, что команда без Вани — ноль. Так как Ваня рос без отца, примером для него всегда был тренер. А когда у Вани родился младший брат Семен, то он в свои восемь лет вдруг стал взрослым, детства у него не было. Я трудилась на двух работах, а он всегда с Семкой и в больницу, и в садик сходит», — подчеркнула Надежда.

Взрослая жизнь

С 14-ти лет Иван стал работать. Сам купил себе телефон. Летом на каникулах он сначала проводил полдня на пивзаводе, а потом шел на стройку. Трудолюбивый парень все успевал, и при этом не бросал любимый футбол. Но еще за несколько лет до своего совершеннолетия Ваня планировал, как пойдет в армию, рассказывал, что скоро уйдет служить. Это очень расстраивало младшего братишку. Семен плакал: «А как же я?».

Наконец, Масликов закончил 11 классов барнаульской школы номер 118. Парню легко давалась математика. Ему не надо было сидеть и разбираться, все в голове складывалось само —достаточно было послушать на уроке. Выпускник отлично сдал экзамены, но поступать в вуз и не думал. Как и хотел, сразу отправился в армию и подписал контракт в танковой Кантемировской дивизии. Новобранец попал в разведбатальон.

«Когда уходил в армию, сын честно признался своей девушке, что не вернется — останется дальше служить: «Хочешь, жди, хочешь, не жди, я тебя винить не буду». Но когда ехал в отпуск, он у меня ею сильно интересовался, не слышала ли я о ней. Но она его не дождалась. Правда, сейчас та девочка иной раз приходит, мы с ней общаемся. Два раза была после похорон», — отметила Надежда, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ из личного архива семьи бойца ]

Ваня ушел в армию в 2020 году, а в начале 2021 года парень уже был контрактником, у него начался отсчет на отпуск. Надежда не сильно надеялась увидеть сына в скором времени, да и он говорил, что сможет приехать лишь через год.

Ушел навсегда

«Перед началом СВО сыну дали время, чтобы съездить домой, но он мне ничего не сказал, хотя я видела, что он что-то не договаривает. Обратно я его проводила 18 января 2022 года, и он мне сообщил, что едет в командировку в полях, где нет связи. Это было не в первый раз, но душа плакала», — призналась женщина.

В день рождения четвертого февраля мама позвонила сыну поздравить, а он поделился, что делал в лесу ангары, научился класть крышу и пообещал построить баню на даче. А 23-го февраля Ванин номер уже был недоступен.

«Когда я узнала про спецоперацию, сразу поседела, у меня остановился цикл и позже обнаружили опухоль, которую недавно удалили. Зрение сильно упало. Сына неделю не было на связи, я не спала, не ела, еле дозвонилась в часть. Там сказали: «Ждите, ваш сын жив, мы перезвоним». Позвонили часов через восемь, пообещали, что сын со мной свяжется. Он и правда потом набрал», — поделилась впечатлениями первых дней Надежда.

Разведчик Иван до последнего утешал мать, говорил, что не участвует в боях, а стоит на границе. Но уже в начале апреля он погиб от запрещенной фосфорной кассеты в Изюме Харьковской области. Парня не стало в Благовещенье. Его долго не могли вынести с поля боя и похоронили в конце месяца, на Пасху. Отпевание пришлось на вербное воскресенье.

«Я выкупила для поминок столовую на 250 человек, а сидели плотно. Я думала, что тренер сына — жесткий человек и плакать не умеет, а его аж трясло на похоронах от слез! Вой стоял. На меня смотрят и дети, и взрослые, и глаза опускают, как будто виноватые в чем-то, давят слезы в себе. Ко мне подходят люди, а я их даже не знаю, но они знают сына, и в их глазах я читаю боль», — отметила Надежда.

Иван награжден орденом Мужества посмертно. На днях открывают доску памяти и музей в спортивной школе, где он учился.

Ранее доброволец СВО рассказал, какие вещи не нужно брать с собой на передовую.