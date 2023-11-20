«Чтобы не достались украинцам»: боец СВО рассказал, как солдаты жгли свои вещи, чтобы пойти на штурм

Боевой опыт бесценен. Побывавший на фронте солдат всегда будет отличаться от новобранца. Мы спросили у опытного добровольца СВО по прозвищу Бах, что бы он посоветовал молодому человеку, который решил пойти на передовую. Он рассказал, о чем надо непременно помнить и что нужно знать, уходя служить Родине.

Бах заметил, что сам он к службе по первому контракту не готовился: просто взял и пошел. Доброволец признался: тогда, смотря на ребят, которые второй раз пришли по контракту, он чувствовал себя глупо. Первая его мысль была: «Что я тут делаю?». Но ничего, привык, скоро все освоил.

«Думаю, что надо взвесить все «за» и «против». Это не прогулка в лес. Надо понимать, что можно не вернуться. И, скорее всего, без геройства. Я сам никогда до этого не служил. Как-то само приходит все. Надо настроить себя, что все будет хорошо или будет как будет», — посоветовал мужчина.

Наш собеседник порекомендовал брать с собой аптечку и поменьше личных вещей. Куртки, кроссовки и кофты лучше оставить дома.

«В армии все есть. Просто все вещи приходится таскать за собой, плюс на тебе броня, каска, автомат и очень много патронов. В какой-то момент мы избавлялись от вещей, потому что с ними тяжело передвигаться. Оставляли только необходимое», — подчеркнул Бах в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однажды, продолжил боец, наши бойцы обнаружили, что просто не могут утащить с собой всю одежду и обувь. А при штурме или отходе все это надо брать с собой.

«Оставлять вещи нельзя, чтобы они не достались украинцам. Поэтому мы их сжигали. Помню, запалили один «пионерский костер», куда летели эти куртки и ботинки», — заметил боец.

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