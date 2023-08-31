«Элемент троллинга»: бывший офицер «Вагнера» раскрыл тайну опубликованного ролика с Пригожиным

На девятый день после авиакатастрофы с бизнес-джетом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в близких к «вагнеровцам» соцсетям появилось видео с бизнесменом в главной роли. Там Пригожин говорит, что с ним все в порядке.

Ролик снова заставил засомневаться в том, что основатель военной компании погиб. Разбираемся в ситуации.

Интрига остается

«Сейчас выходные, вторая половина августа 23-го года. Нахожусь в Африке. Поэтому любителям обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработка или еще чего-нибудь: собственно говоря, все в порядке», — салютует на камеру глава ЧВК.

За окном его автомобиля с такой же долей вероятностью может быть как Северная Африка, так и Россия — мелькают кусты и пыльная зелень. Сам он одет в демисезонный камуфляж.

Да, Пригожин не говорит о том, когда именно снято видео. Нет точной даты, есть абстрактные «выходные второй половины августа». Выбор не так уж и велик — либо 19 и 20, либо 26 и 27.19 и 20 августа он был жив, 26 и 27 мертв. Странность именно в неконкретности сказанного.

Скажи он «сегодня 19 августа» или «сегодня 26 августа, все было бы сразу ясно и понятно, вопрос был бы снят. Не исключено, что на это и делался расчет авторов видео.

И второй странный момент: Пригожин в кадре заявляет, что все обсуждают его «ликвидацию». Хотя попытки покушения на него были и раньше, например, осенью 2019 года в Конго, 14 февраля 2023 года в России и тоже с самолетом. Однако до этого никто столь массово и публично не обсуждал его возможную кончину.

Так жив или мертв?

Тот, кто выложил последнее видео из Африки, вероятно, прекрасно понимал, какую реакцию оно может вызвать.

«Это мог быть такой же элемент троллинга со стороны Евгения Викторовича, как многое из того, что он делал. Он просто не предполагал, что видео вскоре воплотится в реальность», — на условиях анонимности согласился прокомментировать ситуацию бывший офицер ЧВК.

Однако на вопрос о том, верит ли он сам в воскрешение «музыканта», мужчина говорить отказался.

Так жив или мертв? Есть еще вариант, что это нейросети могли сгенерировать изображение уже скончавшегося персонажа. Такое в принципе возможно. Так погибший актер Пол Уокер «появился» в фильме «Форсаж-7». Чтобы показать в кадре его лицо, были использованы компьютерная графика, архивные кадры, а также два родных брата.

Между тем, СК РФ, ссылаясь на результаты генетической экспертизы, не сомневается в принадлежности останков, найденных на месте авиакатастрофы под Тверью: «личности всех десяти погибших установлены. Все они соответствуют заявленной информации в полетном листе».

Ранее судмедэксперт рассказала, как могли выглядеть останки Пригожина.