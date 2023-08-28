«Не бывает так, что все сгорает в пыль»: судмедэксперт рассказала, как могли выглядеть останки Пригожина

Пресс-служба СК РФ подтвердила гибель Евгения Пригожина, чей самолет разбился в Тверской области. О том, как могла проходить экспертиза и можно ли ей верить, рассказала судмедэксперт и ведущая шоу «ДНК» Юлия Сиверцова.

По словам специалиста, несмотря на пожар на месте происшествия и сам формат трагедии с Пригожиным, материала для опознания не могло не найтись. Вопрос состоит лишь в том, как он выглядел. Скорее всего, речь шла об обожженных частях тел тех, кто находился в самолете.

«Какой бы ни был пожар, какой бы ни был взрыв, какова ни была бы сила крушения, даже обгорелые останки — они остаются. Не бывает так, что все сгорает в пыль. Изымаются такие останки, причем неважно, даже если это груда костей. Все равно видно отдельные тела или фрагменты тел», — пояснила собеседница корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

После сбора улик, считает судмедэксперт, проводилась генетическая экспертиза, которая и помогла идентифицировать погибших. ДНК найденных около самолета сгоревших тел сопоставлялись с ДНК ближайших родственников тех, кто находился в списке пассажиров. Если же по какой-то причине установить таким образом личности жертв не удалось, в ход могли пойти слепки зубов предполагаемых умерших.

Что касается надежности подобных методов, Сиверцова заверила: результатам верить можно. Лишь в уникальных случаях генетическая экспертиза ошибается.

«100-процентное подтверждение устанавливается исключительно по ДНК-экспертизе. Верить ей можно в конкретном случае если не на 100, то на 99,9 процентов», — подчеркнула специалист.

Ранее в Кремле заявили, что дата похорон Пригожина еще не известна.