Евреи ждут Антихриста: религиозная подоплека арабо-израильского конфликта

Война на Ближнем Востоке полыхает уже несколько недель. Большинство экспертов обсуждают политические и территориальные причины противостояния, но есть еще одна причина, может быть, самая важная — религиозная. Рассказываем о ней.

Эксперт в области международного права, кандидат юридических наук Марина Силкина напомнила об исторической подоплеке войны между Израилем и ХАМАС. Дело в том, что евреи испокон веков ждут Машиаха — своего идеального царя, помазанника Божьего, миссию. Считается, что именно он низвергнет несправедливых правителей, уничтожит нечестивых язычников, освободит Иерусалим и утвердит всемирное господство еврейского народа.

От двух Храмов не осталось ничего

Один из признаков того, что это время настает — восстановление Третьего храма на Храмовой горе в Иерусалиме. Она находится в восточной части Старого города. Священное место для иудаизма, на этой территории когда-то находились два храма, но оба были разрушены.

Первый построил Соломон, и тот в течение многих веков служил местом превозношения единому Богу. Он был уничтожен во время иудейского восстания против Вавилона Навуходоносором, в результате евреев изгнали из их исторической Родины первый раз на 70 лет. Это время вошло в историю под названием «вавилонского пленения».

Второй Храм был возведен после их возвращения, просуществовал несколько веков, до 70-х годов от Р.Х. и был сожжен римлянами — после чего евреев изгнали из Иудеи второй раз, уже почти на два тысячелетия. И все это время они мечтали вернуться назад, чтобы отстроить Третий храм для прихода Машиаха.

Спаситель уже был

Христиане же считают, что миссия уже приходил один раз, был распят теми же евреями, которые в него не поверили. Он воскрес и вернется во второе пришествие. А спасение ждет всех, кто его принял, не только отдельную еврейскую нацию — это Иисус Христос.

С одной стороны, событие очень ожидаемо, а с другой — в апокалиптической литературе именно оно ознаменует собой конец света.

«Поэтому, при всем его величии, христиане готовы ждать», — подчеркнула Силкина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Для религиозных евреев один из признаков приближающегося прихода Машиаха — восстановление Третьего храма в Иерусалиме на том же самом месте. Но дело в том, что это место не пустует — сейчас там находится третья по значимости после Мекки и Медины святыня мусульманского мира, мечеть Аль-Акса.

Фото: [ Mahmoud Illean/AP/TASS ]

«Естественно, нельзя построить что-то на площадке, которая уже занята. Рядом находится Стена Плача, представляющая собой часть стены вокруг Храмовой горы, уцелевшей после разрушения Второго храма Иерусалима, где молятся евреи», — продолжила эксперт.

Камень преткновения

Как известно, Иерусалим, в котором сходятся эти святыни, по статусу является нейтральным городом под контролем ООН. По факту же сейчас он контролируется только Израилем, который ограничивает вход мусульман в свои святыни. Хотя повлиять на начало строительства Храма еврейские власти не могут — это бы означало непримиримую войну со всем исламским миром.

«Если мы взглянем на ближневосточную политическую карту, то хорошо увидим динамику территориальных притязаний евреев начиная с британского мандата Палестине до 1948 года, года создания Израильского государства, которое получило независимость от Великобритании. План раздела Палестины 1947 года и арабо-израильская война 1947-1949 годов, Шестидневная война между Палестиной и Израилем в 1967 году. Стороны претендовали на признание за каждой Иерусалима», — уточнила Силкина.

Она добавила, что именно поэтому Иерусалим считается городом трех религий — они все сходятся в одной точке, на Храмовой горе. Часть еврейских пророчеств уже сбылась — те вернулись из изгнания и основали свое государство.

Новый ковер для пророка Исы

«На самом деле, мусульмане тоже ждут возвращения пророка Исы — так они называют Иисуса Христа. Но для них оно должно произойти совсем в другом месте — в столице Сирии Дамаске, в их четвертой святыне, мечети Омейядов», — объяснила корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» Милла Жуковская, вице-президент Общественного фонда «Духовное наследие святого Апостола Павла».

Согласно мусульманской традиции, как рассказала эксперт, Иисус должен спуститься с неба в Дамаск в белый минарет, который так и называется — «Минарет Исы».

«Когда мы там были, нам рассказали, что служители ждут его возвращения и ежедневно стелют на пол новый ковер», — продолжила Жуковская.

В Омейядах, как считается, захоронен и Иоанн Креститель, которого Иисус должен воскресить. Его мусульмане называют пророком Яхья. Потом они оба отправятся в Иерусалим «для восстановления мира на земле», констатировала общественница.

Потом — Апокалипсис

Когда те же конспирологи говорят о возможной третьей мировой войне, которая может закончиться ядерным ударом и концом нашей цивилизации, все они имеют в виду Ближний Восток, так как события, согласно пророчествам, должны произойти именно там, заявила Жуковская. Место последней схватки сил добра и зла, описываемой в Апокалипсисе, называется армагеддон — гора Мегиддо, сейчас это город в Израиле.

Именно поэтому мусульмане всего мира поддерживают палестинцев в их территориальной борьбе — последние не дают евреям единолично утвердиться в Иерусалиме и начать строительство третьего Храма, объяснила Силкина.

«За все время существования палестино-израильского конфликта вопрос принадлежности Иерусалима со всеми святынями так и не был решен в пользу ни одной из сторон», — заключила юрист.

Ранее мы писали, почему мирное существование арабов и евреев закончилось войной.