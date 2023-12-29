Феномен «Слова пацана»: подполковник РУБОП рассказал, как казанские поезда в Москве встречали с ОМОНом

Сериал «Слово пацана» стал феноменом в мире российского кино. Одних он поразил правдой жизни, других — жестокостью сцен и печальным финалом жизни героев.

Так же в свое время страну потряс так называемый «казанский феномен» молодежных группировок, чья и история легла в основу сценария.

О своем отношении к фильму и о том, стоит ли ждать воскрешения подобных молодежных банд, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» поведал Михаил Игнатов, подполковник Центрального регионального управления по борьбе с организованной преступностью (ЦРУБОП) в отставке.

Выдавлены в криминал

«Сериал посмотрел с удовольствием. Тот выдержан максимально близко к реальным событиям. Единственное, к чему можно придраться, все это началось не в 90-е годы, а во второй половине 80-х, на закате перестройки. Шли стенка на стенку и район на район. Группировки носили в основном названия улиц, где проживали их члены. Помню, например, банду Хади Такташ, она возникла на пересечении улиц имени татарского поэта Хади Такташа и Жданова вообще в 1982-м, банду Универсам, про нее тоже шла речь в сериале, Жилку по названию микрорайона Жилплощадка, группировку Тяп-Ляп, действующую в районе завода «Теплоконтроль», — вспоминает Михаил Игнатов.

По его словам, в чем-то было даже жалко этих неприкаянных пацанов, которые оказались никому не нужны, в том числе и своим родителям, не могли найти себя в лицемерной комсомольской среде эпохи позднего социализма и были выдавлены в криминал — больше им ничего не оставалось.

Превратились в ОПГ

В какой-то момент казанские пытались расширить поле своей деятельности и поехали на бандитские «гастроли» в Москву.

«Конечно, это были совершенно отмороженные ребята. Многие везли с собой ножи, кастеты. Грабили прохожих, иногда по мелочи — отнимали часы, кошельки. Вскоре прибывающие из Казани поезда мы стали встречать с ОМОНом, всех молодых парней-пассажиров отвозили в участок милиции, там проверяли, фильтровали, просеивали, чтобы прекратить этот беспредел», — рассказывает подполковник.

Фото: [ start.ru ]

Кто-то из участников сел тогда же в 80-е или погиб, но были и молодежные группировки, которые объединялись, вливались в другие и стали уже полноценными ОПГ, которые держали в страхе Казань все следующее десятилетие.

«В 90-е в Москву они практически не лезли. Им хватало и богатой татарской столицы. Только один из активных участников Радик Юсупов по кличке «Дракон» переехал сюда и влился в группировку севастопольских, которые делали свой нелегальный бизнес в гостинице «Севастополь», ну и в Санкт-Петербурге казанские имели некоторый вес», — продолжает Игнатов.

Справедливости в жизни нет

Подполковник благодарит создателей фильма за то, что вернули его в молодость.

«Я такую ностальгию испытал. И они были отчаянные, и мы, которые их ловили. Нет, сейчас возвращение тех банд, думаю, невозможно, хоть этим и пугают противники сериала. Потому что молодежь стала другой и сидит по домам за за компьютерами, а раньше их воспитывала улица», — говорит наш собеседник.

Он подчеркивает, что, как и в кино, в жизни справедливости не было.

«Кто-то попал в банду по случайности и был убит, а кто-то являлся отъявленным мерзавцем и уцелел. Тут не угадаешь. Так, Радик Галиакберов, «Раджа», главарь Хади Такташа, отбывает пожизненный срок в «Черном дельфине», а Радик Юсупов, «Дракон», отсидел, завязал и живет обычной жизнью. Вот что значит судьба!»— заключает Игнатов.

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