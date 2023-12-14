«Иначе мы катимся в никуда»: омбудсмен из Татарстана объяснила, зачем пытается запретить «Слово пацана»

Сериал «Слово пацана» побил все рекорды по просмотрам. Многие требуют его запретить, другие, наоборот считают, что он основан на лихой российской истории 80-90-х годов, и что правду не запретишь.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец стала инициатором категорического запрета сериала. Так как речь в нем идет непосредственно о событиях в ее регионе, пусть и происходивших 30 лет назад, омбудсмен считает, что такое кино нам не нужно.

«У нас дома нет телевизора. Обратила внимание на «Слово пацана», потому что по нему получила много жалоб от родителей. Нужно обязательно запрещать этот сомнительный кинопродукт, наказывать тех, кто дал прокатное удостоверение, потому что иначе мы катимся в никуда», — в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнула Волынец.

Она рассказала, что уже создана рабочая группа по противодействию негативному контенту — федеральный проект «Право на детство».

«Вы можете, кстати, нам присылать фильмы, сериалы, передачи, книги. То, что вам попадается, то, что вы считаете зловредным, мы будем проводить экспертизу и требовать от Минкульта отзыва удостоверения, либо, если это книги, то другим путем действовать. В общем, принимать меры, если официальные органы не хотят этим заниматься», — говорит эксперт.

Омбудсмен уверена, что спасти российских детей можно только патриотическими фильмами на правильную тематику, и что детьми нужно заниматься.

«Надо создавать за государственные деньги кружки, бесплатные спортивные секции, формировать мир созидания вокруг них. Не допускать негативного контента. Чтобы из государственного бюджета «на духовно-нравственное воспитание молодежи и формирование гражданской идентичности» не уходили средства зря. Ведь «Слово пацана» снят на бюджетные деньги», — отметила собеседница.

Ранее актер из «Слова пацана» раскрыл, каким мог быть сериал и его главные герои.