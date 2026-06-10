«Геомагнитный фон держится на грани»: поток горячей плазмы обрушится на землю 11 июня и расшатает нервы метеозависимых

При этом на Солнце продолжаются вспышки слабого класса, что удерживает внимание ученых. Несмотря на это, серьезного влияния на Землю они не окажут, и геомагнитная обстановка останется стабильной.

Многие интересуются, какой сегодня геомагнитный фон и стоит ли ждать магнитные бури 11 июня 2026 года. По последним расчетам специалистов, день ожидается спокойным, без сильных возмущений магнитного поля Земли.

Прогноз магнитных бурь на 11 июня 2026

По данным лабораторий солнечной астрономии, 11 июня ожидается спокойное состояние магнитосферы. Индекс геомагнитной активности Kp не поднимется выше уровня 3, что считается нормой.

Основные показатели дня:

вероятность магнитной бури — около 12%

вероятность слабых возмущений — около 45%

спокойная геомагнитная обстановка — около 53%

индекс Ap — примерно 12

солнечная активность — умеренная

Такие значения указывают на стабильный фон без опасных всплесков.

Вспышки на Солнце и солнечная активность

Несмотря на общий спокойный прогноз, на Солнце фиксируются отдельные вспышки класса C. Они считаются слабыми и не вызывают серьезных последствий для Земли.

Дополнительно отмечается:

умеренное повышение солнечной активности

индекс F10.7 на среднем уровне

скорость солнечного ветра в пределах нормы

Это говорит о том, что Солнце находится в активной фазе, но без критических выбросов.

Атмосферное давление и самочувствие

В такие дни важно учитывать не только космическую, но и земную погоду. Атмосферное давление остается в пределах нормы:

в Москве и области — около 749 мм рт. ст.

в Санкт-Петербурге — около 762 мм рт. ст.

Показатели не выходят за рамки климатических значений, поэтому сильного влияния на самочувствие большинства людей не ожидается.

Что нельзя делать 11 июня при нестабильном фоне

Хотя день считается спокойным, метеочувствительным людям рекомендуется избегать перегрузок.

Что нельзя делать 11 июня:

перенапрягаться физически и эмоционально

игнорировать усталость и недосып

начинать стрессовые и конфликтные дела

злоупотреблять кофеином и тяжелой пищей

Даже при слабой активности Солнца важно следить за самочувствием.

Прогноз после 11 июня

По предварительным данным, уже 12 июня ожидается более заметное геомагнитное возмущение с индексом Kp до 4. Это не буря, но период умеренной нестабильности.

Дальше, начиная с середины месяца, прогнозируется в основном спокойная космическая погода, однако ситуация может меняться в зависимости от активности Солнца.