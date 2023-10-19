Грудное молоко, проросшая репка, вчерашний борщ: россияне раздают продукты желающим через интернет

В докладе ООН за 2023 год говорится, что в 2022 году с проблемой голода столкнулись от 691 до 783 млн человек. При этом 1 млрд граждан стран первого мира страдает ожирением и избыточным весом.

Недоедающих много не только в Индии или Африке, но и в нашей стране. Но есть решение.

Отдай ближнему своему

В России есть сообщества, в которых жители больших городов делятся друг с другом едой через интернет. Назывались они сперва на иностранный манер «фудшеринг», но затем были быстро переименованы в «Отдам еду даром».

«Кто-нибудь хочет сыр с плесенью? Не могу смириться с его вонючестью»; «Отдам борщ. Примерно литровая банка. Забрать строго до 16:30»; «Спасите, пожалуйста, одну репку, начавшую прорастать, и несколько почерневших бананов», — пишут пользователи таких сообществ.

В «Отдам еду даром» востребовано все — от тарелки супа и надкусанных шоколадок до кефира с истекшим сроком годности и оставшегося после дня рождения кусочка торта.

«Бывают иногда сумасшедшие предложения — предлагают отдать даром грудное молоко. Но что самое удивительное: и на такое находятся желающие!» — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Софья Л., одна из активных участниц таких групп.

Другая участника «Отдам еду даром» — 60-летняя пенсионерка Людмила Ивановна.

«Я забираю все, что дают, если это поблизости в моем районе: салатик из капусты, супчик. Нет, я не бедствую, но что отказываться-то, если сами предлагают?» — задумалась пожилая женщина, которая ежедневно просматривает интернет в поисках еды.

Людмилу научили пользоваться внуки. Однако не только пожилые люди пользуются такими сервисами: нельзя забывать и о студентах и молодых семьях. Объявления в сообществах долго не висят.

«Молоко (0,5 литра), просроченное, там уже плавает «тофу». Вдруг кто пожелает?»; «Отдам бутылку газировки. Оставили жильцы после посуточной аренды»; «Подарю 3/4 пирога с клубникой. В меня больше не лезет. Самовывоз», — предлагают граждане в другом сообществе.

Фото: [ freepik.com ]

Спасать и людей, и еду

Как считает активистка Софья Л., участники «Отдам еду даром» не только помогают недоедающим и нищим, но и спасают еду от выбрасывания.

«Действительно, огромная часть пищевых продуктов выбрасывается гигантскими торговыми сетями в связи с окончанием срока годности. Все экологи в мире выступают против такой расточительности: еда, причем зачастую совсем хорошая, должна быть предоставлена тем, кто в ней нуждается и готов ее потреблять», — согласился заведующий кафедрой экономической социологии СПбГУ Юрий Веселов.

А в АНО «Национальный центр спасения еды и заботы об экологии» уверены: фудшеринг — это вообще не благотворительность, а лишь элемент экономики замкнутого цикла.

В июле этого года в Госдуме даже рассматривали возможность отмены НДС на продукты, передаваемые на фудшеринг. По мнению инициаторов, данная мера позволит масштабировать практику рационального использования продовольствия в России в 2–3,5 раза. Потому что помимо простых людей, бесплатно передающих продукты друг другу, с недавних пор этим занимаются еще и специализированные фудшеринг-сервисы, которые пока что вынуждены платить до 20% от стоимости отданного товара в бюджет.

А в сентябре 2023 года депутат ГД Яна Лантратова поддержала предложение экспертов Финансового университета при правительстве РФ разрешить торговым сетям отдавать нераспроданный товар с истекающим сроком годности пожилым и малоимущим.

«Это будет хорошей поддержкой не только для пенсионеров, но и для социально уязвимых категорий населения», — заявила законодатель.

Также эксперты предложили открывать в магазинах специальные социальные полки, где будут лежать такие бесплатные продукты.

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