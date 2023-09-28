Тройное обвитие пуповиной: 850-граммового младенца спасли в Видном

В Видновском перинатальном центре выходили мальчика, который при рождении весил 850 граммов. А через несколько дней выписали девочку весом 1340 граммов.

Как рассказал нам заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Максим Новиков, около шести процентов детей появляются на свет недоношенными.

«Это общемировой показатель. Примерно 50 детей в год весом меньше килограмма в нашем перинатальном центре», — заявил Новиков интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Экстренно спасли

На 30-неделе третьей беременности 33-летней Ани Нерсесян выяснилось, что у плода тройное обвитие пуповиной. Это показало УЗИ. Будущую маму госпитализировали в Видновский перинатальный центр. Врачи отделения патологии беременности приняли решение провести экстренную операцию кесарева сечения. На свет появился мальчик весом 850 граммов.

Фото: [ Пресс-служба Видновского перинатального центра ]

Медик добавил, что в их отделении сейчас выхаживают пять таких малышей.

«Основная задача — правильный набор массы тела, ребенок должен прибавлять определенное количество граммов ежедневно. По формуле рассчитывается питание, в данном случае (с мальчиком весом 850 граммов — Прим. ред.) было грудное вскармливание. И мы старались, чтобы на ГВ был достаточный рост, так как не всегда мамино молоко может недоношенному ребенку его обеспечить, это наука, целая технология, подбор питательных субстратов», — добавил Новиков.

Мама должна привыкнуть

Как рассказала нам Аня Нерсесян, ее сын находился в реанимации десять дней.

«А потом нас перевели в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. Все медсестры и врачи меня поддерживали, настраивали, что все будет хорошо», — поделилась счастливая мать.

Всего новорожденный по имени Давид провел в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей около трех месяцев, домой его выписали с вполне приличным весом — два килограмма и 300 граммов.

«Ребенок должен привыкнуть к дому, это первый этап его реабилитации. И мама тоже должна привыкнуть к ребенку и к его состоянию дома», — добавил заведующий Новиков.

Фото: [ Пресс-служба Видновского перинатального центра ]

Спасение матки

А вчера в Видновском центре состоялась еще одна уникальная операция: у пациентки после трех кесаревых сечений диагностированы врастание плаценты в рубец матки и маточная аневризма. На операции для обмена опытом с подмосковными коллегами присутствовали медики из Иркутска, Саранска, Рязани, Красноярска и Москвы.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Сложный случай наглядно показал уровень профессионализма операционной бригады и в целом подмосковной медицины.

«Могу отметить: доктора блестяще справились. Некоторые оригинальные методики можно взять на вооружение и представителям других перинатальных центров», —поделился мнением с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» профессор из Красноярска Виталий Борисович Цхай.

А еще в Московской области спасли восьмилетнюю девочку, проглотившую батарейку.