Хочется спать после обеда? Врач объяснила, когда это норма, а когда пора к врачу

Вы съели нормальный обед, и через полчаса глаза сами закрываются, мысли становятся вязкими, а диван манит с невероятной силой. В народе это шутливо окрестили «пищевой комой». Одни считают такое состояние признаком лени и распущенности. Другие уверены: так природа подсказывает человеку, что пора отдохнуть. А как обстоят дела на самом деле? Укорачивает ли привычка вздремнуть после приема пищи жизнь или, возможно, продлевает ее? Об этом рассказывает REGIONS врач-терапевт из Домодедова Александра Куденко.

Почему после еды хочется спать

Тяга прилечь после того, как вы поели, — это не каприз и не слабость воли. У этого явления даже есть научное название — постпрандиальная сонливость. В легкой степени оно считается совершенно нормальной физиологической реакцией организма.

Сразу после того, как пища попала в желудок, организм мобилизует все ресурсы на ее переваривание. До трети всего объема крови направляется в органы пищеварения. Во время еды в мозге вырабатывается орексин — вещество, отвечающее за бодрость и аппетит. Как только вы наелись, его выработка падает, а на смену приходят серотонин и мелатонин — гормоны, которые успокаивают нервную систему и настраивают на сон. Кроме того, парасимпатическая нервная система, отвечающая за расслабление, берет верх над симпатической (которая управляет активностью). Пульс замедляется, давление немного снижается, и вы чувствуете умиротворение.

Почему от сладкого и мучного особенно клонит в сон

Сильнее всего прилечь хочется после еды, богатой быстрыми углеводами. Белая булка, пирожное, сладкая газировка вызывают сначала резкий скачок сахара в крови, а потом такое же резкое падение. Организм оказывается на американских горках: сначала прилив сил, а через полчаса — упадок и тяжелые веки.

Чем больше в обеде сладостей и выпечки, тем выше вероятность сонливости. А вот если на тарелке есть белок, клетчатка и медленные углеводы, уровень сахара поднимается плавно, и усталость не такая сильная.

Правда и вымысел о мозге

В интернете часто пишут, что после еды кровь уходит от мозга к желудку, мозгу не хватает кислорода, и он засыпает. Это популярное заблуждение. Мозговой кровоток — один из самых стабильных в организме, и никакого значимого «обкрадывания» мозга после еды исследователи не нашли.

Гораздо более правдоподобное объяснение связано с расходами энергии. На переваривание пищи организм тратит от 5 до 15 процентов всей энергии, полученной с едой. Телу просто нужно время и ресурсы.

Что делать, если сонливость становится проблемой

Если сонливость становится постоянным спутником и мешает работать, это может быть ранним звоночком инсулинорезистентности — состояния, предшествующего сахарному диабету. За сильной сонливостью могут стоять хроническое воспаление или синдром обструктивного апноэ сна.

Как приручить сонливость

Уберите со стола быстрые углеводы. Замените белый хлеб на цельнозерновой, вместо пирожных съешьте горсть ягод или орехов.

Добавляйте к каждому приему пищи белок или жир. Если съесть углеводы вместе с белком, сахар будет всасываться в кровь медленнее.

Следите за очередностью. Сначала съешьте овощи или белковую часть, и только потом — гарнир. Это снижает пик глюкозы на 10–20 процентов.

Не переедайте. Чем больше еды, тем больше сил нужно на переваривание.

Не ложитесь сразу, а идите гулять. Неспешная прогулка на 15–20 минут улучшает пищеварение и помогает оставаться бодрым.

Короткая сиеста: друг или враг

Ученые из Китая изучили данные почти трех тысяч пожилых людей. Оказалось, что те, кто регулярно спал днем меньше получаса, показывали лучшие результаты в тестах на память, внимание и речь. Дневной сон помогает мозгу «промываться» — усиливается циркуляция жидкости, которая выводит из нервной ткани вредные продукты обмена.

Однако крупнейшее британское исследование UK Biobank показало, что регулярный дневной сон может быть связан с небольшим повышением риска смерти, особенно от онкологических заболеваний. Все дело в длительности: короткий сон (15–30 минут) полезен, а длинный (больше 90 минут) — вреден, он сбивает внутренние часы и может испортить ночной сон.

Чего точно нельзя делать после еды — ложиться горизонтально сразу. В положении лежа содержимому желудка легче забрасываться обратно в пищевод, что вызывает изжогу. Лучший вариант — спокойно посидеть или выйти на прогулку. Если нужен отдых, подождите 40–60 минут, а затем устройте короткую сиесту на 15–20 минут.