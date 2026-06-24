Хочется спать после обеда? Врач объяснила, когда это норма, а когда пора к врачу
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Вы съели нормальный обед, и через полчаса глаза сами закрываются, мысли становятся вязкими, а диван манит с невероятной силой. В народе это шутливо окрестили «пищевой комой». Одни считают такое состояние признаком лени и распущенности. Другие уверены: так природа подсказывает человеку, что пора отдохнуть. А как обстоят дела на самом деле? Укорачивает ли привычка вздремнуть после приема пищи жизнь или, возможно, продлевает ее? Об этом рассказывает REGIONS врач-терапевт из Домодедова Александра Куденко.
Почему после еды хочется спать
Тяга прилечь после того, как вы поели, — это не каприз и не слабость воли. У этого явления даже есть научное название — постпрандиальная сонливость. В легкой степени оно считается совершенно нормальной физиологической реакцией организма.
Сразу после того, как пища попала в желудок, организм мобилизует все ресурсы на ее переваривание. До трети всего объема крови направляется в органы пищеварения. Во время еды в мозге вырабатывается орексин — вещество, отвечающее за бодрость и аппетит. Как только вы наелись, его выработка падает, а на смену приходят серотонин и мелатонин — гормоны, которые успокаивают нервную систему и настраивают на сон. Кроме того, парасимпатическая нервная система, отвечающая за расслабление, берет верх над симпатической (которая управляет активностью). Пульс замедляется, давление немного снижается, и вы чувствуете умиротворение.
Почему от сладкого и мучного особенно клонит в сон
Сильнее всего прилечь хочется после еды, богатой быстрыми углеводами. Белая булка, пирожное, сладкая газировка вызывают сначала резкий скачок сахара в крови, а потом такое же резкое падение. Организм оказывается на американских горках: сначала прилив сил, а через полчаса — упадок и тяжелые веки.
Чем больше в обеде сладостей и выпечки, тем выше вероятность сонливости. А вот если на тарелке есть белок, клетчатка и медленные углеводы, уровень сахара поднимается плавно, и усталость не такая сильная.
Правда и вымысел о мозге
В интернете часто пишут, что после еды кровь уходит от мозга к желудку, мозгу не хватает кислорода, и он засыпает. Это популярное заблуждение. Мозговой кровоток — один из самых стабильных в организме, и никакого значимого «обкрадывания» мозга после еды исследователи не нашли.
Гораздо более правдоподобное объяснение связано с расходами энергии. На переваривание пищи организм тратит от 5 до 15 процентов всей энергии, полученной с едой. Телу просто нужно время и ресурсы.
Что делать, если сонливость становится проблемой
Если сонливость становится постоянным спутником и мешает работать, это может быть ранним звоночком инсулинорезистентности — состояния, предшествующего сахарному диабету. За сильной сонливостью могут стоять хроническое воспаление или синдром обструктивного апноэ сна.
Как приручить сонливость
- Уберите со стола быстрые углеводы. Замените белый хлеб на цельнозерновой, вместо пирожных съешьте горсть ягод или орехов.
- Добавляйте к каждому приему пищи белок или жир. Если съесть углеводы вместе с белком, сахар будет всасываться в кровь медленнее.
- Следите за очередностью. Сначала съешьте овощи или белковую часть, и только потом — гарнир. Это снижает пик глюкозы на 10–20 процентов.
- Не переедайте. Чем больше еды, тем больше сил нужно на переваривание.
- Не ложитесь сразу, а идите гулять. Неспешная прогулка на 15–20 минут улучшает пищеварение и помогает оставаться бодрым.
Короткая сиеста: друг или враг
Ученые из Китая изучили данные почти трех тысяч пожилых людей. Оказалось, что те, кто регулярно спал днем меньше получаса, показывали лучшие результаты в тестах на память, внимание и речь. Дневной сон помогает мозгу «промываться» — усиливается циркуляция жидкости, которая выводит из нервной ткани вредные продукты обмена.
Однако крупнейшее британское исследование UK Biobank показало, что регулярный дневной сон может быть связан с небольшим повышением риска смерти, особенно от онкологических заболеваний. Все дело в длительности: короткий сон (15–30 минут) полезен, а длинный (больше 90 минут) — вреден, он сбивает внутренние часы и может испортить ночной сон.
Чего точно нельзя делать после еды — ложиться горизонтально сразу. В положении лежа содержимому желудка легче забрасываться обратно в пищевод, что вызывает изжогу. Лучший вариант — спокойно посидеть или выйти на прогулку. Если нужен отдых, подождите 40–60 минут, а затем устройте короткую сиесту на 15–20 минут.