Хвалить и никогда не сравнивать: как помочь ребенку влиться в учебный процесс без лишних стрессов

Меньше недели остается до старта нового учебного года. В этом году первоклашками в регионе станет рекордное количество ребятишек – 120 тыс. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Как помочь ребенку войти в совершенно новый для него учебный график без слез и стресса, какие ошибки часто совершают родители и почему в первом классе не стоит требовать от ребенка успехов в учебе, выяснял наш корреспондент.

ХВАЛИТЕ БОЛЬШЕ

В первом классе детям не ставят оценок: очень важно, чтобы они приносили домой не пятерки или двойки, а хорошее настроение. Ведь именно первый учебный год закладывает базу на весь дальнейший учебный процесс. Чтобы помочь ребенку быстрее настроиться на новый этап в его жизни, клинический психолог Детской левобережной поликлиники Дубны Мария Кузнецова советует родителям постараться меньше нервничать самим.

«Нередки случаи, когда родители так сильно переживают накануне 1 сентября, что у ребенка неосознанно складывается впечатление, будто в его жизни происходит что-то немыслимое, прежний мир рушится, а впереди его ждет какое-то страшное заведение», – говорит Кузнецова.

Задача родителей – не настраивать ребенка на негатив и проблемы, а дать понять, что переход из детского сада в школу – это новый и очень увлекательный период в жизни. Также психолог советует хвалить ребенка даже за самые крохотные достижения и никогда не сравнивать с одноклассниками.

Фото: [ Антон Чернов/Подмосковье Сегодня ]

Кроме того, Мария Кузнецова рекомендует обязательно следить за режимом дня первоклассника. Если до самой школы ребенок спал днем, скорее всего ему понадобится дневной сон и в первый год обучения: это поможет своевременно снять нервное напряжение.

НЕ МУЧАЙТЕ ПРОПИСЯМИ

Важно не требовать от первоклашки повзрослеть в один миг: мол, ты уже взрослый – больше никаких игр, только учеба. Обязательно после занятий дайте ребенку возможность переключиться – поиграть, порисовать, полепить, рассказывает психолог.

Чтобы в школе первоклассник мог быстро решить возникающие стрессовые ситуации, важно наладить его контакт с учителем. Кузнецова советует объяснить ребенку, что в классе учитель заменяет маму и папу, а значит, к ней можно и нужно обращаться с любыми возникающими проблемами.

Руководитель Комиссии Общественной палаты Московской области по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, многодетная мама Марина Кондратович советует перед началом учебного года познакомиться с первым учителем и немного рассказать о своем ребенке.

«Если у вашего первоклассника есть любимая игрушка, с которой он не расстается, попросите учителя не забирать ее в первое адаптационное полугодие», – говорит Кондратович.

Эксперт также предупреждает: даже если учителя задают в первом классе задания на дом, это всегда факультативная работа, по желанию.

«Не надо мучить своих детей, по десять раз заставляя переписывать прописи. Ведь так легко отбить у них интерес к учебе на будущее», – говорит Кондратович.

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Для успокоения родительских нервов Марина Кондратович советует заранее принять факт, что ваш ребенок может не быть самым успешным в классе по каким-то предметам. Главное – чтобы он был счастливым, нашел друзей и нашел понимание с учителем.