Хватал Горбачева за грудки и не стеснялся плакать: каким запомнили экс-премьера СССР Рыжкова

Умер легендарный советский и российский политик Николай Рыжков. Ему было 94 года. В перестройку он возглавлял правительство, а затем баллотировался на пост президента России, но проиграл Борису Ельцину.

Каким был Рыжков в работе и обычной жизни, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал историк Евгений Спицын.

Паренек из деревни

«Мы разговаривали с Рыжковым буквально два дня назад. Он неплохо себя чувствовал. Мы говорили с ним о нашей общей книге, посвященной национальной идее России. Только что вышли два тома», – поделился с нашим корреспондентом Евгений Спицын.

Рыжков родился в 1929 году в селе Дылеевка на Донбассе. Окончил машиностроительный техникум, затем институт. Вырос из мастера цеха до директора «Уралмаша». В 1970-х годах он уже занимал должности первого замминистра тяжелого и транспортного машиностроения и первого заместителя председателя Госплана.

В 1985 году Николай Рыжков стал председателем Совета министров страны. В том же году к власти пришел Михаил Горбачев, и Рыжков поддержал молодого генсека. То есть перестройку они начинали вместе.

Фото: [ Николай Рыжков и Владимир Путин. 4 июля 2000 года. Фото: Официальный сайт президента РФ ]

Был волевым и решительным

«Я знал Рыжкова с 1991 года. Это был очень порядочный человек с огромным опытом работы. Он обладал уникальной памятью и даже в пожилом возрасте помнил все до мелочей: имена, отчества, события. А в личном общении был очень скромным», – продолжает Евгений Спицын.

При этом, говорит историк, Николай Иванович был волевым и решительным. Если в стране происходило что-то чрезвычайное, первым оказывался на месте событий. Такое было после аварии на Чернобыльской АЭС и землетрясения в Армении.

Но сила характера не мешала Рыжкову быть эмоциональным. По воспоминаниям коллег, он никогда не стеснялся плакать. Сам признавался, что не мог сдержать слез, видя разрушенный землетрясением Ленинакан. Кстати, на первых этапах Рыжков лично руководил ликвидацией последствий стихии.

«Его отличали спокойный стиль работы, умение быстро оценить обстановку и принять оптимальное решение. Все это вселяло уверенность в благополучном исходе и у тех, кто вытаскивал из-под земли заживо погребенных, и у тех, кто с замиранием сердца ждал спасения своих близких», – рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» генерал-майор Николай Тараканов, также руководивший работами после землетрясения в Армении.

Не сдержал слова

Кстати, в 2008 году Рыжкова признали в Армении национальным героем.

«От всех слышал только слова благодарности Николаю Ивановичу. Но вот в Спитаке он пообещал, что к 2000 году все армяне из разрушенных городов будут иметь крышу над головой. Пообещал за весь СССР. И слово свое, увы, не сдержал, так как не знал, конечно, что Союз вскоре развалится. И до сих пор армяне живут в вагончиках, куда их переселили еще при Рыжкове», – вздыхает Тараканов.

По воспоминаниям знакомых, Николай Иванович негативно относился к тому, что творилось тогда в стране, но радикально изменить ситуацию, видимо, не мог.

«Хотя у него с Горбачевым было немало личных конфликтов. Иногда они в прямом смысле хватали друг друга за грудки. Рыжков отстаивал интересы экономики, он был против введения сухого закона и антиалкогольной кампании», – продолжает Спицын.

После перенесенного сердечного приступа в декабре 1990 года Николай Рыжков уступил должность премьера Валентину Павлову.

Последние десятилетия жизни Рыжков был сенатором от Белгородской области. Также подпал под санкции Евросоюза – за поддержку Крыма. По словам Спицына, экс-премьер очень переживал из-за того, что молодежь уезжает из России.

«Его очень беспокоила эта ситуация. Он считал, что у проблемы глубокие корни, что виновато в том числе отсутствие национальной идеи. Свои мысли он решил высказать в той книге, которую мы вместе закончили этим летом. Он даже застал ее выход две недели назад», – завершает историк.

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