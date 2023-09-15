«Избегать контакта со свиньями, не пить сок финиковой пальмы»: как уберечься от заражения новым смертельным вирусом

На юге Индии произошла вспышка вируса Нипах, смертность от которого составляет до 75%. Два человека уже скончались. В штате Керала, ставшим эпицентром заражения, закрывают школы и проводят массовое тестирование населения , пишет «Коммерсантъ».

Экзотический вирус известен миру с 1999 года, когда впервые был выявлен у фермеров-свиноводов. С тех пор было зафиксировано свыше десятка вспышек, все в странах третьего мира.

После эпидемии коронавируса именно Нипах, как полагали эксперты, мог стать реальной опасностью для человечества. Тем более, что по ряду признаков он гораздо страшнее COVID-19. А по версии ВОЗ вообще является едва ли не самым смертельным вирусом в мире.

Опасны моча и слюна

«Инкубационный период данного заболевания составляет от двух недель до полутора месяцев, все это время источник инфекции чувствует себя хорошо, у него нет симптомов, но он продолжает распространять заразу», — в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметила врач-патолог Жанна Шмидт.

Вирус Нипах, по ее словам, может передаваться человеку от животных, таких как летучие мыши или свиньи, или через зараженную пищу, а также напрямую.

И если шансы съесть загрязненные слюной или мочой больных летучих мышей фрукты (например, плоды финиковой пальмы) в России крайне малы, то заразиться от условного заболевшего индуса, приехавшего к нам, можно.

Особенно после того, как РФ развернулась на Восток, а контакты с гражданами дружественных государств только приветствуется. Но обмениваемся мы не только приветствиями, но и заразой. Это можно проследить и по распространяемости других заболеваний.

Так, в июле с подозрением на холеру в Тамбовской области был госпитализирован гражданин Индии. Тогда в срочном порядке проверили всех пассажиров рейса во избежание разрастания заболеваемости. И это «всего лишь» досконально изученная холера. Про Нипах же вообще мало что известно.

Чашка Петри для вирусов

«Нет ни вакцин, ни лекарств для его лечения. Основным методом все еще является поддерживающая терапия с лечением симптомов», — подчеркнула Шмидт.

Она также перечислила основные симптомы, на которые следует обратить внимание, особенно после возвращения из зарубежной поездки в ту же Индию: головная боль, миалгия, рвота, высокая температура. В общем-то, картина типичного ОРВИ.

«Но также могут наблюдаться неврологические признаки острого энцефалита. У некоторых людей может развиться атипичная пневмония и острая дыхательную недостаточность. В особенно тяжелых случаях может наступить кома», — добавила медик.

Специалисты надеются, что все-таки именно экзотичность подобной инфекции станет преградой для ее широкого распространения по земному шару, как это было с COVID-19.

«В Африке и Азии подобные болезни находятся, так сказать, в своей естественной среде обитания. Неблагополучная эпидемиологическая обстановка, бедность, скученность и перенаселение, жаркий климат — все это становится своеобразной «чашкой Петри» для культивирования болезнетворных организмов и вирусов», — констатировала медик.

Совокупность подобных условий является мощным стимулом для лавинообразного распространения любых инфекций с тяжелой симптоматикой протекания — даже тех, с которыми давно уже научились бороться в странах первого мира, добавила Шмидт.

В России же, похоже, стоит начинать бояться не Нипаха, а элементарной кори. С начала года заболеваемость этой детской инфекцией возросла в 200 раз.