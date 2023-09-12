Заболеваемость корью в России с начала года выросла в 200 раз: причины и последствия

Согласно статистическим данным за последний год резко выросло количество людей, которые заболели корью, сообщает kursdela.biz . Эксперты перечисляют причины, почему инфекция стала так быстро распространяться.

1089 случаев заболевания – такие официальные данные, собранные за период с января 2023 год по текущий месяц. Эксперты называют две причины, которые вероятнее всего влияют на то, что все больше людей начинают болеть.

«Корь — серьезное заболевание, вызывающее сыпь и лихорадку. Оно очень заразно и распространяется, когда инфицированный человек выдыхает, кашляет или чихает. Вирус также может распространяться при прямом контакте или по воздуху, и поражает слизистую оболочку прежде, чем распространиться по всему организму», — пояснила специалист Екатерина Курбатова

Первая – это миграционные потоки. На территорию России все больше приезжает жителей стран Средней Азии. Вторая – проблема с вакцинацией. С одной стороны, появилась антипрививочная пропаганда, которая с каждым годом становится еще более популярной. С другой стороны, медики отмечают, что нет правильной подачи информации о необходимости делать прививки.

Пандемия коронавируса также могла повлиять на рост заболеваемости. Так считает эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed и врач Екатерина Курбатова, которая рекомендует вовремя делать прививки, регулярно и тщательно мыть руки и избегать общения с болеющими людьми.

Ранее в Роспотребнадзоре зафиксировали вспышку кори в Нижегородской области. Вирусолог Сергей Вострухов эксклюзивно для интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал, стоит ли ожидать масштабной вспышки по территории всей России.