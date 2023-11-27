«Я смогу начать жить заново»: многодетная мать рассказала, как собирается избавиться от громадных долгов за ЖКУ

Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги к середине 2023 года составили свыше 900 миллионов, сообщали ранее СМИ. В группе риска многодетные, малоимущие семьи, пенсионеры.

Должники годами живут без света и газа, рискуют лишиться квартиры через суд. Они готовы на разные ухищрения, чтобы не выплачивать неподъемные суммы в полмиллиона рублей и выше.

Есть семьи, которые пытаются обналичить маткапитал, чтобы расплатиться за ЖКУ, хотя это запрещено законодательством. В начале этого года в Госдуме депутаты предложили официально разрешить тратить эту материнскую выплату не на покупку жилья или образование, а на оплату долгов. Правда, решение не поддержали.

Но наиболее популярная мера сейчас — подать на физическое банкротство, чтобы списать долги. Расскажем, почему это не всегда лучший выход.

Борьба закончилась провалом

У россиянки Галины К. трое детей, двое из которых — несовершеннолетние. И еще у женщины активная жизненная позиция.

Несколько лет назад Галина решила бороться, как она считает, с плохой работой своей управляющей компании, которая начисляет большие суммы, но, с точки зрения женщины, предоставляет услуги ненадлежащего качества.

«Я решила не платить квартплату в качестве протеста. Я была уверена, что права и смогу отстоять свои требования. Но в результате скопился долг в несколько сот тысяч рублей, которые я, как многодетная мать, не в состоянии погасить», — пожаловалась корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» Галина.

Сейчас у дамы перекрыли газ. Еще немного и на нее подадут в суд за неуплату. А так как семья живет в большой по метражу квартире, а еще есть жилье, оставшееся в наследство от бабушки (его сдают), не исключено, что взыскать могут его. Вдобавок условиями проживания ее детей-школьников заинтересовались в опеке.

«В моей правозащитной практике долги по ЖКХ часто являются отягчающим обстоятельством в делах о лишении родительских прав и восстановлении в них. Хотя долги в этом случае являются не виной, а бедой семьи», — высказывает свое мнение Элина Жгутова, руководитель семейного информационно-правозащитного центра «Иван-Чай».

Можно сказать, Галина наказала сама себя, она это признает.

«Но я нашла выход. Мне посоветовали приступить к процедуре физического банкротства. Юрист, к которому я сходила, объяснил, что после этого мои долги будут списаны, и я смогу начать жить заново», — питает надежды собеседница.

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Легкомысленное решение

«Надо понимать, что банкротство — это вообще-то чрезвычайная ситуация. К сожалению, наши граждане нередко легкомысленно к этому процессу относятся. Они видят рекламу по ТВ и в интернете о том, что ничего плохого в банкротстве нет», — дал комментарий корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» Дмитрий Жданухин, генеральный директор Центра развития коллекторства.

Он подчеркнул, что недобросовестные юристы могут еще и посоветовать должникам взять кредит в банке, пусть даже и на кабальных условиях, чтобы заодно оплатить их услуги. Все равно, мол, в банкротстве все спишется.

«В результате люди залезают в еще большие долги, совершенно не задумываясь о будущем», — продолжает Жданухин.

Замкнутый круг субсидий

Оформить субсидию, чтобы решить эту проблему, могут, оказывается, тоже далеко не все имеющие на нее права.

«Для того, чтобы претендовать на субсидии, в некоторых регионах сперва требуется погасить предыдущие долги, а это как раз и невозможно, если долг накопился большой. Так семьи попадают в долговую кабалу и замкнутый круг», — рассказала юрист Джамиля Аджиева, руководитель проектов «Центра анализа социально-политических коммуникаций».

Дмитрий Жданухин полагает, что на физическое банкротство имеет смысл идти при определенных обстоятельствах.

«Это если долгов больше 500 тысяч и помимо ЖКУ там есть еще кредиты, задолженности микрофинансовым организациям», — отметил Жданухин.

В противном случае он советует вести речь о реструктуризации долга. Или явиться к судебным приставам и просить забирать в счет долга все, кроме прожиточного минимума на каждого члена семьи.

«На него взыскание по закону обращаться не будет. Для многих семей, особенно многодетных, такая схема — буквально спасение. Если, скажем, в семье пятеро детей плюс папа с мамой, то в той же Москве, где прожиточный минимум составляет 18 тысяч рублей, выйдет достаточно приличная сумма. И это может быть гораздо выгоднее, чем становиться банкротом», — объяснил Жданухин.

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