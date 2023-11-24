За месяц — 3 убийства: выяснилось, как молодым матерям не потерять любовь к своим детям

После заявления сенатора Маргариты Павловой о том, что девушки должны переориентироваться с получения высшего образования на деторождение, со всех концов России вдруг посыпались сообщения об убийствах матерями маленьких детей.

Так, только за ноябрь от рук родителя погибли 3 младенца. Рассказываем печальные истории и разбираемся, что нужно сделать будущей матери, чтобы не наложить руки на собственной чадо.

Убила за подгузник

В ночь с 19 на 20 ноября в Апатитах нашли мертвым годовалого ребенка. В убийстве обвинили мать погибшего, сообщили в региональном СК. Женщине всего 20 лет, а отцу – 19. Как уточняется, малышу потребовалось сменить подгузник, и он начал плакать. Мать была очень зла из-за того, что ребенок мешает ей спать, нанесла ему несколько ударов кулаками по голове. Затем поменяла подгузник и ушла к себе в комнату. Когда увидела, что тот не подает признаков жизни, вызвала скорую помощь.

Женщину отправили на два месяца в СИЗО, старшего трехлетнего мальчика отобрали органы опеки. Отмечается, что сама детоубийца может быть беременна третьим — идет 15 неделя.

Засунула в печь

Несколькими днями ранее — 15 ноября — в поселке Оленеводов в Приморье роженица сожгла своего ребенка в печи, сообщили в региональном отделении прокуратуры. В полицию заявили соседи, удивленные тем, что у беременной женщины пропал живот, а ребенка нигде рядом не было.

Фото: [ freepik.com ]

Сама дама на учете в медучреждении не состояла, но вела аморальный образ жизни: у нее есть двое старших детишек, на которых она уже лишена родительских прав. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за убийство новорожденного.

Родила на прогулке

Также 15 ноября пришла жуткая новость из Омска: 33-летняя беременная сельчанка гуляла в лесу с двухлетней дочерью. Вдруг начались роды. Рожала женщина в то время, пока старшая девочка спала в коляске. В итоге только что появившегося на свет сына мать бросила на траве и ушла. Его плач услышала случайная прохожая, которая вызвала скорую помощь.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего», которое предусматривает от 8 до 20 лет лишения свободы, сообщили местные СМИ.

«Если речь идет об убийстве новорожденного матерью, то многое зависит от времени, когда это произошло, и психического состояния самой женщины в тот момент», — прокомментировал ситуацию интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Александр Сковородко.

Эксперт уточнил, что чем раньше после появления ребенка на свет случается детоубийство, тем с большей долей вероятности преступление могут объяснить стрессовым состоянием женщины и временным помрачением психики.

«Конечно, большую роль также играют социальное окружение и то, что происходило в жизни беременной и почему она так себя повела, это может повлиять в итоге на суровость приговора, который вынесут детоубийце», — уточнил адвокат.

Родить для кого-то

Фото: [ freepik.com ]

«Чтобы после рождения ребенка не испытывать к нему негативных эмоций, во время планирования беременности важно проанализировать: это ваше желание родить или оно продиктовано кем-то. Мужем, родителями, другими родственниками, по телевизору сказали. Конечно, вырастить малыша можно и без особой любви к нему. Вот только каким он вырастет?» — задала риторический вопрос психолог Елена Михайлова.

В последние годы все больше женщин ссылаются на то, что у них нет материнского инстинкта. По словам эксперта, многие матери говорят, что больше не нуждаются в тех эмоциях, которые способен подарить малыш. Они чувствуют только усталость при выполнении действий, связанных с уходом за ребенком. Забота о нем не доставляет им удовольствия. А тут еще с высоких трибун говорят о том, что беременность — это то, что надо любить, то, к чему надо стремиться.

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