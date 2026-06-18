Язык, на котором говорят ваши дети: гид для родителей по сленгу, который сломает ваш мозг

«Сикс-севен, брейнрот и черемша» — если эти слова вызывают у вас недоумение и желание отправить ребенка к логопеду, вы не одиноки. Современные подростки общаются на языке, который для многих взрослых звучит как шифровка спецслужб. Новые выражения возникают чуть ли не каждый день, и даже опытные педагоги теряются, услышав «это полный кринж» или «плюс вайб».

Но паниковать не стоит. За каждым новым словечком стоит конкретный смысл, часто заимствованный из английского или интернет-культуры. И если вы хотите не потерять контакт с собственным ребенком, пора разобраться, что же такое этот ваш «анк».

Почему подростки говорят на непонятном языке

Учитель русского языка и литературы из Подмосковья Мария Сушкина в беседе с REGIONS объяснила: сленг для подростка — не просто набор слов, а способ самовыражения и принадлежности к группе. Это их «секретный код», который отделяет «своих» от «чужих». Когда ребенок использует модные словечки, он показывает, что он в теме, что он современный и не отстает от трендов.

Взрослые же часто воспринимают это в штыки. Родителям кажется, что дети говорят на каком-то тарабарском языке специально, чтобы их не понимали. Но на самом деле подростки используют сленг не для того, чтобы исключить взрослых, а для того, чтобы чувствовать себя частью своего поколения.

Как учитель находит общий язык с учениками

Мария Сушкина признается, что всегда просит учеников объяснять ей новые слова. И это работает: подростки чувствуют уважение к своей культуре и охотно делятся смыслами. Если взрослый не высмеивает, а пытается разобраться, контакт налаживается почти мгновенно.

Словарь современного подростка: что на самом деле значат эти странные слова

Если вы хотите понимать, о чем говорят ваши дети, вот краткий гид по самым популярным выражениям.

Сикс-севен (6-7, six-seven) — это не возраст и не цифры. Это вирусный интернет-мем, который захватил умы поколения Альфа в 2025 году. Если подросток говорит «это полный сикс-севен», он имеет в виду нечто очень модное, актуальное или максимально популярное в его тусовке.

Анк (Unc) — сокращение от английского uncle («дядя»). Так подростки называют взрослых, которые кажутся им старыми, отставшими от жизни и непонимающими современные тренды. Если вас назвали анком — знайте, вы в глазах ребенка уже не совсем «свой».

Брейнрот (Brain rot) — дословно «гниение мозга». Так называют контент, который, по мнению подростков, делает человека глупее: бессмысленные видео, дурацкие мемы, пустые разговоры. Если подросток говорит «это полный брейнрот», значит, он считает это невероятно глупым и бесполезным.

Имбово — от английского imbalanced («несбалансированный»). Означает что-то слишком сильное, нечестное, дающее огромное преимущество. В играх — супер-оружие, в жизни — ситуация, которая ставит кого-то в заведомо выигрышное положение.

Дед инсайд (Dead inside) — «мертвый внутри». Состояние эмоционального выгорания, апатии, когда ничего не хочется и ничего не чувствуешь. Это не клиническая депрессия, но серьезный сигнал, что подростку плохо и ему нужна поддержка.

Черемша — это не растение, а фантастический гибрид льва и кролика. Мем родился из креативного проекта в 2026 году и стал символом интернет-абсурда. Если что-то называют черемшой, значит, это очень странное и не поддающееся логике явление.

Плюс вайб / минус вайб — хорошее или плохое настроение, атмосфера. «Вайб» — это энергетика места или ситуации. Если ребенок говорит «минус вайб», значит, ему дискомфортно, и стоит поинтересоваться, что случилось.

Другие слова, которые стоит запомнить

Кринж — стыд за чужие глупые действия.

Рофл — шутка, прикол; рофлить — смеяться.

Сигма — крутой, независимый парень, которому плевать на мнение других.

Альтушка — девушка с нестандартным стилем и альтернативной внешностью.

Тюбик — слабый, неспортивный парень.

Чилить — отдыхать, расслабляться, ничего не делать.

Щитпостинг — публикация в соцсетях только ради внимания, без особого смысла.

Нужно ли родителям учить этот язык

По словам педагога, не обязательно самим использовать сленг — это будет выглядеть неестественно и даже смешно. Но понимать его полезно по трем причинам:

Чтобы лучше понимать ребенка. Когда подросток говорит «минус вайб», это сигнал, что ему плохо.

Чтобы показать уважение. Когда родитель хотя бы пытается разобраться в мире ребенка, это ценится.

Чтобы избегать недопонимания. Иногда взрослые пугаются слов, которые на самом деле безобидны.

Как реагировать на сленг: не запрещать, а объяснять

Сленг — это способ самовыражения. Но у каждого стиля есть свое место.

Дома, с друзьями, в интернете — можно говорить как угодно. А вот в школе, на официальных мероприятиях и при общении со старшими нужно уметь переключаться на литературный язык. Это не ограничение свободы, а навык, который пригодится в жизни.

Главный вывод: сленг не страшен, страшно — безразличие

Самое важное, что советует педагог: не нужно бояться подросткового сленга. Он меняется каждые несколько лет, и невозможно уследить за всеми новыми словами. Но если у вас с ребенком есть доверие и взаимопонимание, никакие «сикс-севены» не станут проблемой.