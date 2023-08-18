Юрист Сковородко раскрыл, кто виноват в трагедии на АЗС в Махачкале

В Басманном суде избрали меру пресечения 34-летнему Эльдару Насрулаеву — одному из обвиняемых во взрыве на АЗС в Махачкале. Он пробудет под арестом до 14 октября.

Еще один фигурантом этого дела, по информации СМИ, может стать Юсуп Худиев, непосредственный владелец склада, где и хранилась взрывоопасная селитра. Сам Худиев также пострадал от взрыва, получил множественные травмы и был доставлен в одну из московских больниц. Он не является хозяином селитры, но он сдал свою собственность под ее хранение.

Халатность приводит к взрывоопасности

Журналист «Подмосковье сегодня» решил узнать у экспертов, привлекут ли фигурантов к уголовной ответственности.

«Все зависит от конкретных обстоятельств дела. Налицо, на мой взгляд, прежде всего бездействие контролирующих органов, которые обязаны были регулярно проверять условия хранения данных веществ в соответствии с требованиями законодательства РФ», — заявил в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» юрист Александр Сковородко.

По словам эксперта, хранение удобрений не запрещено законом. Это можно делать даже дома или на даче — к примеру, тем, кто занимается садоводством. Но из-за халатности подобные вещества действительно могут стать взрывоопасными.

«Сама по себе селитра не взорвется. Особенно свежая. Тут вопрос исключительно в нарушениях условий норм ее хранения. Вспомним трагедию в порту Бейрута в августе 2020 года, когда взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, которая лежала на складе без контроля шесть лет. Тогда погибли 210 человек, получили ранения более 7000», — продолжил юрист.

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«Человеческая беспечность»

Тем временем, владелец сети автозаправок в одном из российских регионов Евгений Н. (имя изменено. — Прим. ред.) полагает, что вина арендаторов подобных помещений рядом с АЗС очевидна.

«Например, у меня была ситуация, когда на расстоянии десятка метров от нашей АЗС вообще расположили покрасочную камеру для авто. Когда приезжали из пожарного надзора с проверкой, пожаловался, а сами арендаторы даже слушать не хотели, они как будто бы не понимали, что смертельно рискуют», — возмутился мужчина.

Профессор кафедры пожарной тактики и службы Академии ГПС МЧС РФ Александр Подгрушный отметил, что в случае с трагедией в Махачкале все дело в человеческом факторе.

«По всей видимости, снова наблюдаем человеческий фактор, человеческую беспечность, непонимание грозящей опасности, которое может привести к ЧП», — сказал эксперт.

В любом случае, именно следствие, а затем и суд должны установить степень вины каждого причастного к трагедии в Махачкале, унесшей десятки жизней.

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