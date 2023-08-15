«Жизни людей уже не вернешь»: выяснилось, какую роковую ошибку совершили погибшие в Дагестане

Крупное ЧП произошло в Махачкале. Накануне там загорелся автосервис, огонь перекинулся на автозаправочную станцию, которая впоследствии взорвалась.

В результате пострадали и погибли десятки людей. Случившееся стало крупнейшей катастрофой в Дагестане за последние 24 года.

Как рассказал эколог Анатолий Баташев, любой такой пожар вреден для здоровья и природы, но случившееся — это форс-мажор.

«Такие ситуации тоже иногда происходят. Долгосрочных последствий для природы от этого нет, но вот жизни людей уже не вернешь, здоровье при таких ожогах тоже восстанавливается долго. Важно постараться помочь семьям, помочь детям погибших и пострадавших. Это беда, от которой, к сожалению, не застрахован никто», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Впрочем, по его словам, избежать такого количества жертв было в силах, прежде всего, самих людей.

«Вчерашняя трагедия в Дагестане подтверждает народную мудрость: никогда нельзя стоять рядом с зеваками! Особенно на пожаре. Если видишь критическую ситуацию и ничем не можешь помочь — быстро иди мимо, не создавай толпу. В толпе опасно», — отметил эколог.

Собеседник напомнил, что вчера множество людей пришли посмотреть на пожар в автосервисе, проезжающие мимо машины притормаживали, чтобы разглядеть, что происходит. В том числе машины, где пассажирами были дети.

«А потом внезапно случился взрыв. Первым взрывом разнесло автосервис. Вторым взрывом — заправку. Сейчас известно о 35 погибших и 68 обожженных и травмированных. Разбор завалов продолжается», — напомнил Баташев.

Говоря и об экологических рисках, и о безопасности людей, собеседник обратил особое внимание на допущенную халатность.

«Хранить в автосервисе и рядом с заправкой легковоспламеняющиеся материалы — верх беспечности. Да, никто не ожидает, что машина может загореться, но соображать тоже нужно», — подытожил Баташев.

Ранее причинами ЧП на АЗС в Дагестане назвали жадность и алчность.