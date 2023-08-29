«Когда рванула Фукусима, мы скупали йод от радиации»: как живут россияне рядом с взорвавшейся АЭС

С момента аварии на японской АЭС, произошедшей в марте 2011 года, там скопилось 1,34 миллиона тонн зараженной изотопами воды, которая ранее использовалась для охлаждения реакторов. Япония обещает очищать воду и сбрасывать в океан небольшими порциями в течение трех десятилетий.

В Токио заявляют, что ничего страшного в этом нет. Однако жители Дальнего Востока бьют тревогу. Япония слишком близко, чтобы надеяться, что пронесет. У местных есть сомнения в том, что воздействие на человека и окружающую среду будет «незначительным», как гарантируют японцы.

Куда поплывет радиация

«Мы живем на море и питаемся продуктами из моря, любые подобные действия для нас потенциально опасны. Иностранные исследователи успокаивают, что якобы течения пойдут в другую сторону, что все это растворится в океане. Говорить можно многое, но когда наступит критический момент загрязнения, не знает никто», — рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Сергей Пономарев, известный общественный деятель в Сахалинской области.

Двенадцать лет назад, когда авария на АЭС только случилась, ученые рассматривали гипотетическую вероятность того, что в зону бедствия войдут и российские прибрежные воды. Все эти годы отечественные эксперты моделировали на компьютере возможное развитие ситуации. И вроде бы прогнозы успокаивали: радиоактивная вода пойдет сначала в восточном направлении в центр северо-западной части Тихого океана, к берегам Северной Америки. Однако форс-мажор исключить нельзя — загрязнение может затронуть ближайших соседей Японии — Китай, Корею и Россию.

«Между прочим, российская сторона предлагала Японии технологии очистки вод и контроль за процессом, но получила отказ, так как взаимоотношения между нашими странами сегодня сложные», — отметил Пономарев.

Курилы покуют вещи

Впрочем, дело тут не только в санкциях и охлаждении отношений между Москвой и Токио. Как объясняют специалисты, Япония по какой-то причине вообще не желает пускать к себе любые проверки, не считая МАГАТЭ. Это, естественно, влечет за собой еще больше слухов и домыслов, подчеркнул наш собеседник. Кто же станет следить за экологическим балансом и недопущением новой техногенной катастрофы?

«На Сахалине есть активисты, которые пытаются поднять общественность в соцсетях, привлечь к проблеме больше внимания. Каждый местный понимает, что это может коснуться его лично», —констатирует Пономарев.

В еще большей тревоге находятся сегодня жители Курильских островов. В социальных сетях Южнокурильска проводили опрос местных. Их спрашивали: что же делать и стоит ли начинать паковать вещи? 90% островитян заявили, что беспокоятся о завтрашнем дне.

«Билетов с Курил не было»

«В 2011-м, когда рванула Фукусима, все скупали йод в аптеках, а билеты на самолет в Южносахалинск стали продавать втридорога, улететь было почти невозможно. Сейчас все-таки поспокойнее, йод не скупают, да и бессмысленно его пить в данной ситуации», — отметила Оксана Ризнич, южнокурильская журналистка.

Кроме того, ряд исследователей убеждены, что японцы не будут делать хуже самим себе и не станут сливать в океан экстремально загрязненную воду.

Помимо этого, несколько государств постоянно ведут мониторинг воды около «Фукусимы», сильного превышения радиационного фона они до сих пор не заметили. Однако ученый из Гарвардского университета Герман Фельдс заявил, что сейчас японцы ведут себя как эгоисты, которые способны «отравить всю планету».

Ранее стало известно, что Япония не собирается платить компенсацию иностранным рыбакам после сброса воды с АЭС.