«Лишь бы с ними не столкнуться»: жильцы многоэтажки в Питере напуганы соседством с зомби-наркоманами

Недавно в Санкт-Петербурге скорая увезла 15-летнюю школьницу. Подростка госпитализировали в больницу с тяжелым ингаляционным отравлением, которое произошло на фоне парения вейпа. Однако соседи утверждают, что всему виной запрещенное вещество, которое девятиклассница добавила в жидкость для электронной сигареты.

Как удалось выяснить журналисту «Подмосковье сегодня», район, в котором живет девочка, давно уже печально известен подозрительными обитателями. Подробности — в нашем материале.

«Днем выходят и до ночи тусуются»

Ирина П., жительница дома, в котором произошло отравление, раскрыла подробности инцидента. В ночь отравления 15-летней Полины (имя изменено. — Прим. ред.) женщина, по ее словам, находилась в своей квартире и ничего подозрительного не наблюдала. Уже наутро она встретила соседей, и те ей рассказали, что девятиклассницу из четвертого подъезда увезли на машине скорой помощи в тяжелом состоянии. Якобы школьница подмешала в жидкость для вейпа какое-то запрещенное вещество и отравилась.

Ирину это ничуть не удивило, ведь в их дворе подростки, по ее словам, употребляют наркотики с завидным постоянством.

«Они днем выходят и до ночи тусуются. Пока я в декрете была, то видела их часто. Малолетки явно под чем-то были и вели себя неадекватно», — пояснила женщина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Самый жесткий запрещенный препарат»

Еще одна соседка пострадавшей Анна рассказала, что школьница отравилась особо опасным наркотиком. Его от других запрещенных веществ якобы отличает доступность, возможность подмешивать в жидкости для «электронок» и быстро достигать эйфории.

«Мне друзья сказали, что это код яда в крови. Девочка употребила разновидность самого жесткого запрещенного препарата. Он ведет к необратимым последствиям для мозга и психики в считанные месяцы!» — отметила Анна.

Сейчас Полина лежит в местной больнице. Из реанимации ее уже перевели в общую палату. От комментариев медики пока что воздерживаются.

Фото: [ Издательство «Подмосковье» ]

«Никогда не знаешь, чего ожидать»

По мнению жильцов злополучного дома, их многоэтажка уже давно превратилась в «притон для малолетних наркоманов». Подростки разгуливают по округе в поисках запрещенных веществ, а потом употребляют их в подъезде. Под действием препаратов школьники, по словам очевидцев, начинают вести себя непотребно и пугать местных жителей.

«Прямо у нашего дома наркотики оставляют. Малолетки их принимают и дурниной орут. На доме сайты с наркотой краской рисуют. Я даже в полицию несколько раз звонила. Райончик у нас не из благополучных», — сетует Анна.

По ее словам, под действием веществ наркоманы словно погружаются в другую реальность. Они как-то странно передвигаются, постоянно отмахиваются и начинают то выть, то смеяться. Зрелище, как говорится, не для слабонервных.

«Мы на другую сторону дороги переходим, лишь бы только с ними не столкнуться. Ведь никогда не знаешь, что у такого «зомби» в голове, какие «мультики» он видит и что от него ожидать», — призналась напуганная соседка.

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