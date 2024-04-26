«Мурашки бежали по телу»: что увидели москвичи, проведя медовый месяц в Чернобыле

Туры в Чернобыль еще недавно пользовались большой популярностью у экстремальных туристов. Взорвавшаяся ЧАЭС и заброшенный город Припять до сих пор окружены легендами. Оказываясь здесь, люди будто бы попадали в фильм ужасов, ставший реальностью.

Рассказываем, как с такими поездками обстоят дела сегодня.

Пробирались дикарями

26 апреля 1986 года в 01:23:47 по московскому времени на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции, или ЧАЭС, произошел взрыв. В атмосферу попало огромное количество радиоактивных веществ. Уже на следующий день население Припяти в срочном порядке эвакуировали. В течение месяца власти отселили 116 тысяч человек. Тогда же в радиусе 30 километров от станции установили зону отчуждения.

Со временем Припять стала привлекать внимание смельчаков со всего мира. В первые годы после распада СССР в Чернобыль пробирались чаще всего путешественники-дикари. Находились и те, кто предлагал услуги проводников, обещая безопасность и небывалые ощущения. Так как пускали в зону отчуждения только по пропускам, таким «гидам» приходилось договариваться с охраной. А вот обещания физической безопасности и вовсе были ничем не подкреплены, ведь радиационную угрозу дилетанту оценить невозможно.

В начале нулевых украинские власти увидели в этом источник заработка и начали возить всех желающих по отработанным маршрутам.

Ездили в медовый месяц

Впрочем, некоторые ездили в Чернобыль не только за экстримом, но и за романтикой. Из таких – 30-летний москвич Никита Т. и его супруга.

«Мы ездили туда в медовый месяц в 2019 году. Дело в том, что отец у жены из Припяти. Его увезли оттуда еще подростком. Сам он там больше никогда не бывал, хотя мечтал об этом. Супруга тоже всегда хотела попасть на родину родителей. Путешествие обошлось нам примерно в 400 долларов на двоих. Нас пугали, что дети не родятся, что мы там облучимся, но все обошлось», – рассказал Никита интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Фото: [ сommons.wikimedia/Jbuket ]

Он вспоминает, что их тур был построен по мотивам популярного тогда американского сериала.

«У нас было два дня в «зоне». Ночевали мы в гостинице, рядом было кафе, работали магазины с сувенирами. Нам понравилась кружка с принтом «Припять», но мы решили ничего не покупать. Не рискнули, хотя нам говорили, что это безопасно», – объясняет мужчина.

Турист признается, что это было как фантастическое путешествие в мир после ядерной войны.

«Конечно, было ощущение, что люди внезапно исчезли, от этого мурашки бежали по телу», – продолжает он.

Впрочем, безопасность таких поездок под вопросом не только из-за радиации. Постройки в зоне отчуждения стареют и постепенно разрушаются. Уже рухнуло несколько школ…

Звезда Полынь

В 2011 году к 25-летию трагедии в Чернобыле появился большой мемориальный комплекс «Звезда Полынь». К нему привозили практически всех туристов. Памятник собран из арматуры в виде трубящего ангела. Это отсылка к цитате из Священного Писания: «Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде «полынь». В переводе с украинского «чернобыль» как раз означает «полынь».

Никита Т. с женой тоже были у памятника. Также их маршрут включал посещение подвала ЧАЭС, где в первые часы после аварии располагался штаб ликвидаторов. Организаторы предупредили, что в поездке нужно носить только закрытую одежду и удобные кроссовки. Майки, шорты, босоножки были запрещены. По дороге выдавали дозиметры.

Фото: [ сommons.wikimedia/Тарас р ]

«Запомнилась процедура дезактивации при выезде из Чернобыльской зоны. Лично мне она показалась частью экскурсионной развлекательной программы, чтобы мы понимали, где были», – заключает мужчина.

До начала пандемии бизнес в Чернобыле был поставлен на поток. Туристов забирали автобусы от железнодорожного вокзала в Киеве. Однодневная поездка для граждан Украины стоила порядка 100 долларов, для россиян – вдвое дороже. Жителям дальнего зарубежья приходилось платить больше всего. Например, в 2021 году гражданин Германии Рихард заплатил за свое любопытство порядка 990 евро со страховкой.

Возили даже в пандемию

Не прекратились вояжи на ЧАЭС даже в эпоху COVID-19. Разве что автобусы стали заполнять только наполовину. И цена, соответственно, выросла вдвое – пришлось восполнять издержки. Особенно много «гостей» было в 2021 году – на 35-летие катастрофы.

С февраля 2022 года туров в Чернобыль нет. Специализированные сайты все еще работают, но в основном только в англоязычных версиях. Пишут, что приехать в Припять можно из Чехии, Великобритании, Израиля и некоторых других стран. Россиян же больше не ждут, даже позвонить по номерам турагентов из РФ невозможно.

Фото: [ сommons.wikimedia/Бондар Володимир ]

Наш корреспондент попросил дозвониться до турагентств своих знакомых, проживающих в Германии.

«Ни одна серьезная фирма туристов туда сейчас не возит. Говорят, что это невозможно, местность обстреливается. Нашли в Берлине индивидуальных проводников, готовых свозить в Чернобыль всего за 135 евро. Но, наверное, это мошенники, потому что таких цен не было и раньше», – рассказали русскоязычные немцы.

«Красные зоны» Брянщины

Но и обычные люди постепенно возвращались в зону отчуждения на свой страх и риск. В большинстве своем это были украинские пенсионеры, которые считали, что умирать нужно там, где родился.

Кстати, в приграничной с Украиной Брянской области также имеются свои «зоны отчуждения», откуда в 1986 году жителей отселяли. Здесь наиболее зараженная точка – Красная Гора, от которой до Брянска около 200 км. Барсуки, Заборье, Нижняя Мельница… Эти ликвидированные села и поселки сохранились лишь на старых картах. Туристов сюда не возят. Нет пиара, нет спроса. Но самоселы остаются.

«Я ездила по чернобыльским местам Брянщины на 30-летие аварии. Местные сажают огороды, фрукты, овощи, картошку. С собой в Москву старики из одного дома дали мне баночку белых грибов, собранных в лесу летом», – развела руками репортер.

По ее словам, жить в таких местах – добровольный выбор людей. Все, кто хотел, давно переехали. Финансирование на эти цели выделяли серьезное.

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