Любовь на фронте до последнего вздоха: разведчик СВО нашел себе любимую в Донецке

Бывает, что «за ленточкой» случается не только борьба, но и любовь. Челябинский разведчик встретил в Донецке девушку, с которой он захотел иметь детей. Но спецоперация внесла свои коррективы.

Иван Непомощев познакомился с Алиной Федоровой в интернете в сентябре 2022 года. На тот момент боец уже вовсю работал на передовой.

Радовал и поддерживал

В приложении для знакомств солдат написал девушке первым, хотя у него толком не было света и связи. Несколько дней они общались в приложении, а потом около месяца переписывались в соцсетях.

Иван сразу заявил, что не хочет отношений, что это не для него, но вскоре поменял свое мнение. Этот «холодный человек, которому хорошо одному» вдруг начал переживать за новую знакомую. Причем даже на этапе, когда они просто общались и ни разу друг друга не видели.

«Ваня захотел, чтобы мы созвонились. Он настойчиво добивался своего. Я сначала относилась к нашему общению как к дружескому, но потом все-таки решила дать номер телефона, и мы начали общаться еще больше. Не спали всю ночь, созванивались по видео и болтали до утра», — рассказала Алина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Спустя месяц общения суровый разведчик признался, что у него появляются чувства и что он скучает. А еще через пять месяцев Ваня и Алина, наконец, встретились.

«Он всегда находил время, чтобы со мной поговорить. Даже когда не было связи и света, он ездил в ближайшие города, чтобы дозвониться. Всегда радовал и поддерживал, очень любил делать для меня приятные вещи. Утром просыпаюсь, а меня ждет видео: «С добрым утром» и стих. Любил дарить цветы, за неделю мог принести три букета», — вспомнила счастливые моменты девушка.

Боец, по словам Алины, поддерживал все ее начинания, и за все время отношений — около восьми месяцев — они ни разу не поругались.

Фото: [ из личного архива Алины Федоровой ]

Встречи и задачи

«Ваня был спокойный и очень нежный, всегда с таким трепетом ко мне относился: мужчина с большой буквы! Мы вместе готовили ужины. А когда был на задаче, писал сообщения, даже когда это было опасно. Словом, поддержка от него была сильная, такой я никогда не ощущала. Человек слова — сказал и сделал, да и на комплименты не скупился», — раскрыла романтическую сторону воина наша собеседница.

Как добавила Алина, Непомощев хотел забрать ее к себе, познакомить с семьей, сыграть свадьбу с избранницей и жить с ней вместе.

«Ваня очень хотел ребенка, прямо очень. Он признался, что уже через месяц отношений купил кольцо и хотел сделать предложение, но я попросила его не торопиться. Он решил подождать пока я буду готова, но не получилось у нас», — констатировала Федорова.

Между боевыми выходами разведчик всегда наведывался к Алине в гости. В последний раз дончанка видела бойца седьмого июля 2023 года. В тот день ничего не предвещало беды, и с Алиной солдат был весел. Хотя позже подруга военного рассказала нашей собеседнице, что с ней Непомощев делился нехорошими предчувствиями.

«Он приехал ко мне, мы побыли вместе. Ваня был рад меня видеть и не хотел уезжать, но потом поехал на задачу. Он собирался, а мы созвонились и разговаривали по видео обо всем, пока не пропала связь. Это был наш последний разговор. А спустя пять дней, 12-го июля, его уже не стало», — сказала Алина.

Не поверила в гибель

Девушка об этом узнала только 15-го числа, поэтому она и не смогла приехать на похороны — не успела. Сообщил о гибели Ивана на передовой его брат, так он исполнил волю бойца.

«Мне написали: «Меня Ваня просил сказать тебе, если с ним что-то случится». Я спросила, что с ним. Предположила, что его серьезно ранило, и поэтому он не может со мной поговорить. Думала все, что угодно, но его брат ответил: «Ваня погиб». Я ему не поверила, и пока Ваню не повезли хоронить, у меня оставалась надежда, что он жив», — вздохнула Алина.

Федорова успокаивала себя тщетным самообманом, хотя все сослуживцы видели, что это был Непомощев. Алина же уверяла себя, что это ошибка, что, может, он просто пропал. Хотя головой понимала, что это правда.

«Первые два месяца было тяжело это принять, образовалась сильная пустота в душе, которую ничем не заполнить. Я так хотела, чтобы он мне приснился и сказал, что с ним все хорошо. Ваня всегда пытался мне показать все самое лучшее. Он говорил: «Я хочу тебе доказать, что такие, как я, существуют, и что люди способны сильно и искренне любить», — процитировала любимого Алина.

Ранее мы писали, как Иван стал военным и как погиб на передовой.