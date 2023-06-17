Боец СВО о своем ранении: «В глазах светилось чем-то бело-желтым, похожим на мигание светофора»

Доброволец с позывным Ангел недавно получил ранение на спецоперации. Сейчас солдата уже успешно прооперировали, и он находится на лечении. Боец рассказал нашему корреспонденту, как не успел увернуться от гранаты.

Ангел вспомнил, как зашел на позицию, куда его поставили. В это время начали прилетать «птички» (беспилотники — Прим. ред.) и бросать гранаты и гранатометные выстрелы — ВОГи. Потом он услышал нарастающий гул и понял, что идет дрон-камикадзе. Беспилотник прилетел в окоп метрах в 80-ти от бойца и взорвался.

«В правую ногу попали три осколка, я почувствовал резкую боль, меня затошнило. И тут я услышал, что еще одна «птичка» стоит и гудит надо мной. Я посмотрел вверх, а она меня ослепила. В глазах светилось чем-то бело-желтым, похожим на мигание светофора», — говорит Ангел.

Как объясняет боец, вдруг он услышал щелчок — это граната сбросила чеку. Вылезти из высокого окопа Ангел уже не мог, принял решение стать лицом к стенке, чтобы закрыть жизненно важные органы.

«И тут граната упала: «Бамс!», прямо у моих ног. Я хотел быстро повернуться и откинуть ее хоть немного, но не успел. Она взорвалась, и было ощущение, что меня в воздухе перевернуло. Черный дым рассеялся, и я понял, что мне ранило ногу. Надо было выбираться», — отмечает солдат.

Наш собеседник знал, что рядом караулит снайпер, а дроны так и будут кидать гранаты. Опираясь на автомат, как на костыль, Ангел попрыгал к своим. Нога сильно кровоточила, и вскоре боец потерял сознание.

«Не сразу ребятам удалось меня вытянуть и доставить в больницу, но в конце концов мне оказали помощь. Сейчас я уже иду на поправку», — сказал Ангел корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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