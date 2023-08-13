«Мама, мы в тылу, не переживай»: украинцы разбомбили госпиталь с российскими военными

Вячеслав Моцак родился в семье военных. В окружении папы-военного и мамы-медика, кажется, судьба Славика была предрешена. Он действительно посвятил жизнь армии, помотался по стране и пошел на защиту Родины, когда началась СВО.

Мать Вячеслава, Тамара Моцак, вспоминает, как родился ее младший сын.

Ребенок-праздник

«Рожала я в городе Цхинвали 10 февраля 1984 года, в обычном роддоме. В то время мы жили в Юго-Осетии, ведь мой муж военный. В 1987 году мы переехали в Кострому, где Славик пошел в садик, а затем и в школу», — вспоминает Тамара, беседуя с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В разговоре Моцак называет Вячеслава не иначе как «мой Славик». Видимо, звание младшего сына так и осталось за ним на всю жизнь, хотя бойцу на момент гибели было почти 39 лет. Как говорит Тамара, ее сын рос замечательным ребенком.

«Добрый, спокойный, мне всегда подруги говорили: «Таких, как Слава, можно пятерых растить». Он очень кошек любил, помню, из пипетки котенка выкармливал, потому что того кошка бросила. Славик был ребенок-праздник: никогда не унывал, всегда с улыбкой», — отмечает Моцак.

Военные годы

После девятого класса Вячеслав поступил в Костромской областной медицинский колледж имени С.А. Богомолова, это было в 2000 году.

Фото: [ из личного архива семьи Моцак. В командировке на Севере ]

«Мы все медики: и я, и муж, и моя свекровь окончили медицинское училище. Вот и пошел Славик по нашим стопам», — замечает наша собеседница.

В 2004 году Моцак окончил учебу и осенью того же года был призван в армию. Слава попал в Омск, в учебку ВДВ на полгода, по специальности командир боевой машины.

Затем его перевели в Тулу, в 106-ю воздушно-десантную дивизию, где Слава продолжил службу в медицинской роте по основной специальности. Через полгода парня снова перевели, на этот раз в Псков, где он остался служить по контракту командиром боевой машины десанта.

«По окончании контракта Слава уволился, приехал в Кострому, где его призвали по контракту в 331-ый парашютно-десантный полк. Там Слава служил и в разведроте, и в парашютно-десантном батальоне, потом в медроте по своей специальности. В 2014 году Славик участвовал в операции по возвращению Крыма, за что его наградили медалью «За возвращение Крыма», — перечисляет перемещения сына Тамара.

Неоднократно Моцака брали для участия в составе полка на параде в Москве на Красной площади. Также он участвовал на учениях полка на Севере нашей страны.

Фото: [ из личного архива семьи Моцак ]

«Мама, я в тылу»

Неудивительно, что при такой службе женился Вячеслав поздно. Вечные разъезды и командировки не давали устроить личную жизнь. Но все же в 2018 году Моцак женился и в этом же году родилась долгожданная дочь Алиса.

«В феврале 2022 года мой сын уехал на учения в Белоруссию в составе полка, а 24-го февраля мой Славик в составе полка принял участие в СВО. Он был фельдшером медицинской роты. Участвовал в боях в Гостомеле, под Донецком, под Херсоном, в Попасной, Изюме и Луганске. Он вывозил с передовой раненых и убитых», — рассказывает мама бойца.

Под Луганском Моцак повредил спину, и 26 января 2023 года его направили в госпиталь в Новоайдар на лечение.

«Эти дни я со Славиком разговаривала, а накануне гибели, точно помню, что это было 27 января в 21:05, мы так хорошо поговорили! Но сердце мое было в тревоге. Я ему говорю: «Сынок, ведь небезопасно, вы находитесь недалеко от передовой». Он мне: «Да нет, мама, мы в тылу, не переживай. Смотри, мама, какая Алиска хорошая (это он про дочку)». А я ему отвечаю: «Да, сыночек, Алиска хорошая», — вспоминает последний разговор мать.

Родные попрощались и договорились созвониться на следующий день. А 28-го января 2023 года в 07:30 ВСУ нанесли удар тремя ракетами HIMARS по госпиталю, где находился Вячеслав.

Посмертно медика наградили орденом Мужества.

Ранее мы рассказывали про другого бойца, который стремился в небо, несмотря на проблемы со здоровьем.